Neubau Zentralgefängnis im Deitinger Schachen: Das Siegerprojekt

Deitingen/Flumenthal Neubau Zentralgefängnis: Im Deitinger Schachen soll ein «Walddach» zu stehen kommen Der Sieger des Wettbewerbs für den Neubau des Zentralgefängnisses im Schachen steht fest: Das Projekt «Walddach» der IPAS Architekten und Planer AG aus Solothurn macht das Rennen. Béatrice Beyeler 14.12.2021, 15.25 Uhr

Visualisierung des Siegerprojekts in Blickrichtung Nord-West. zvg / IPAS Architekten und Planer AG, Solothurn

Die bestehenden Untersuchungsgefängnisse in Solothurn und Olten sind veraltet. Neu soll es ein zentrales Untersuchungsgefängnis geben. Seit fast zehn Jahren ist die Kantonsregierung am Planen, herausgekommen ist ein Projekt im Deitinger Schachen. Zwischen der bestehenden Justizvollzugsanstalt und der Aare soll es zu stehen kommen.

«Nachhaltig, wirtschaftlich, zeitgemäss»

Im Juli 2014 hatte der Regierungsrat das Hochbauamt mit der Durchführung eines Planungswettbewerbs beauftragt. Parallel dazu musste der planungsrechtliche Rahmen geschaffen werden. Die diesbezügliche kantonale Nutzungsplanung ist bereits rechtskräftig.

Noch im September wurde im Kantonsrat indes heftig über den Standort im Schachen diskutiert – letztlich kam es aber doch nicht zu einem Planungsstopp.

Anonym durchgeführter Wettbewerb

Der Wettbewerb erfolgte zweistufig: In einem ersten Schritt ging es darum, anhand von Referenzprojekten zehn bis zwölf geeignete Teams zu selektionieren, welche zum zweiten Schritt, dem eigentlichen, anonym durchgeführten Wettbewerb, zugelassen wurden.

Die zwölf aus der ganzen Schweiz stammenden Teilnehmenden, die für die zweite Wettbewerbsstufe selektioniert wurden, reichten ihre Beiträge in anonymisierter Form im vergangenen Juli ein. Die eingesetzte Jury beantragte dem Regierungsrat, das Projekt «Walddach», das unter Federführung der IPAS Architekten und Planer AG aus Solothurn erarbeitet wurde, weiterzuverfolgen.

So soll der Eingangsbereich dereinst aussehen. zvg / IPAS Architekten und Planer AG, Solothurn

Das Projekt «Walddach» mit einer Länge von 195 Metern und einer Breite von 27 Metern überzeugte die Jury, insbesondere aufgrund seiner funktionalen, betrieblichen und gestalterischen Qualität sowie aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit. Das schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. «Walddach» setze in einem schlanken, langgezogenen Baukörper die lineare Disposition der bestehenden Justizvollzugsanstalt in verständlicher Weise fort.

Geschickt würden die rund 12’600 Quadratmeter Nutzfläche auf die einzelnen Stockwerke verteilt. Im Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss sollen vorwiegend allgemeine Räume – inklusive der Werkstätten – untergebracht werden. Im zweiten und dritten Obergeschoss sind die Zellentrakte und im Dachgeschoss die Spazierhöfe sowie Freizeit- und Sportaktivitäten vorgesehen.

Ende 2028 soll der Neubau in Betrieb genommen werden

Für Anfang 2022 ist eine öffentliche Ausstellung mit allen Wettbewerbsbeiträgen in der Gemeinde Deitingen geplant. Im Verlauf des Jahres 2022 wird das Siegerprojekt weiterbearbeitet, damit eine Kreditbotschaft im Jahr 2023 erstellt werden kann.

Werde dem Projekt auch an der Urne zugestimmt, soll der Bau des neuen zentralen Untersuchungsgefängnisses im Jahr 2026 in Angriff genommen werden. Die Inbetriebnahme ist auf Ende 2028 terminiert.

Der Bau des neuen Untersuchungsgefängnisses ist mit Kosten von rund 120 Millionen Franken verbunden, an denen sich der Bund beteiligen wird.