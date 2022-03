Neubau Zentralgefängnis im Schachen: Erfolgreicher Wettbewerb

Sieger-Konzept steht fest Projekt kann besichtigt werden: Wettbewerb zum Neubau des Zentralgefängnisses im Schachen in Deitingen ist beendet Der Ersatz für die Untersuchungsgefängnisse in Solothurn und Olten steht fest. In Deitingen können am 31. März und 1. April die Projekte, inklusive dem Siegerprojekt «Walddach» der OPAS Architekten und Planer AG, Solothurn, besichtigt werden. Online-Redaktion 23.03.2022, 15.00 Uhr

Der auf 2028 geplante Neubau wird die Untersuchungsgefängnisse in Solothurn und Olten zusammenführen. zvg

Der Sieger des Projektwettbewerbs für den Neubau des Zentralgefängnisses im Schachen Deitingen/Flumenthal steht fest: Das Projekt «Walddach» der IPAS Architekten und Planer AG aus Solothurn hat die Ausschreibung gewonnen, die wie Staatskanzlei Solothurn mitteilt.

Die Bevölkerung hat nun die Möglichkeit, die verschiedenen Wettbewerbsbeiträge und insbesondere das Siegerprojekt am 31. März und 1. April in Deitingen zu besichtigen. Die Ausstellung findet in der Zweienhalle in Deitingen, jeweils von 17 bis 20 Uhr, statt. Gezeigt werden Modelle und Pläne.

Grund für den Neubau ist, dass der Zustand der Untersuchungsgefängnisse in Solothurn und Olten schon länger «sowohl in Bezug auf den Betrieb als auch auf die bauliche Situation» unbefriedigend sei, so der Kanton Solothurn. Zudem bestehe grundsätzlich Bedarf nach zusätzlichen Haftplätzen.

So soll der Eingangsbereich dereinst aussehen. zvg / IPAS Architekten und Planer AG, Solothurn

Das Departement des Innern hatte deshalb 2012 entschieden, die beiden Standorte in einem neuen Zentralgefängnis zusammenzuführen.

Im Verlauf des Jahres wird das Siegerprojekt weiterbearbeitet, 2023 soll die Vorlage für den notwendigen Kredit vorliegen. Baubeginn ist im Jahr 2026 geplant und die Inbetriebnahme sei auf Ende 2028 terminiert. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 120 Millionen Franken, an denen sich auch der Bund beteiligen wird. (sks)