Deitinger Megasol mischt bei Solarpanels an der Weltspitze mit

Deitingen Wenn Solarzellen zum Gestaltungselement für Architekten werden – oder wie Megasol den Photovoltaik-Weltmarkt revolutioniert Sie machen Solarmodule, die aussehen wie Dachziegel. Oder Module, die in der Fassade eingebaut sind. Klein wie ein A4-Blatt oder so gross, wie sie kein anderer Hersteller auf dieser Welt fertigen kann. Wie Megasol aus Deitingen die grossen Player wie Tesla das Fürchten lehrt. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Zwei von drei Geschäftsleitungsmitgliedern: Finanzchef Terence Hänni und Marketingchef Daniel Sägesser. Auf dem Bild fehlt Gründer und CEO Markus Gisler, der wegen eines kurzfristig anberaumten Kundengesprächs passen musste. Hanspeter Bärtschi

Zum Kern, zum Herz ihres Unternehmens lassen die Megasol-Geschäftsleiter praktisch niemanden. Es ist ihre USP (Unique Selling Proposition), wie Daniel Sägesser sagt, das Alleinstellungsmerkmal und zwar weltweit. «Was wir hier in Deitingen machen, gibt es sonst nirgendwo», sagt der in der Geschäftsleitung für Marketing und Kommunikation verantwortliche Basler selbstbewusst.

Was das heisst? Megasol produziert in Deitingen Solarmodule, die nicht dem Standard entsprechen. Also nicht jene Module, die man gemeinhin vor dem inneren Auge hat, wenn man sich eine Photovoltaikanlage auf einem Dach vorstellt. Die grosse Herausforderung dabei: Diese Module können wegen der integrierten Technik nicht zugeschnitten werden, sie müssen von Beginn weg in der entsprechenden Form gefertigt werden.

Megasol produziert in China (Ningbo) auch Standardsolarzellen wie diese ier am Staudamm des Muttsees. Axpo AG

Aus gutem Grund: Der Markt für Standardlösungen ist zwar stark wachsend, zugleich aber fast ausschliesslich in chinesischer Hand, weil kaum eine andere Nation mit den Möglichkeiten Chinas mithalten kann. Acht der elf grössten Solarzellenproduzenten kommen aus dem Reich der Mitte. Darunter auch die drei Grössten, die zusammen rund einen Viertel des Weltmarktes abdecken.

Wie Megasol Tesla bei den Solarziegeln überholte

Das Herz von Megasol ist die Vielfalt, genauer die Tatsache, dass sie unterschiedlichste Produkte automatisiert herstellen können. In Deitingen werden Solarmodule gefertigt die nicht grösser als ein A4-Blatt sind, aber auch Module, die mit 2,40 Meter auf 4,20 Meter so gross sind, wie keine anderen auf der Welt gefertigten Solarmodule. Und das in unterschiedlichsten Farben, mit unterschiedlichsten Glasoberflächen. «Solarzellen werden so zu einem ästhetischen Gestaltungselement für Architekten und nicht zu einem Übel, das ihren Bau verwüstet», sagt Sägesser.

Die Solarziegel von Megsaol auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Savognin. Megasol Energie AG

Eines der Vorzeigeprodukte von Megasol ist der im Wasseramt produzierte Solarziegel. In Anthrazit oder Terracotta verschwinden so die Solarmodule im restlichen Dach. Alles industriell, also hoch automatisiert und technologisiert, gefertigt. Aber auch Fassadenelemente in fast allen erdenklichen Farben werden hier gefertigt.

Der Hauptsitz der Regiobank in Solothurn ist von einer Solarfassade aus Deitingen eingekleidet. Megasol Energie AG

Mit Erfolg. Stararchitekten wie Shigeru Ban, Renzo Piano und Herzog & de Meuron haben schon mit Solarmodulen aus Deitingen gearbeitet, in der ganzen Schweiz gibt es immer mehr Beispiele von in Fassaden integrierten Solarzellenlösungen aus dem Hause Megasol.

Die Nachfrage in der Schweiz wächst stark und Megasol schneidet sich ein ordentliches Stück des Kuchens ab. 2020 wurden in der Schweiz Solarzellen mit rund 475 Megawatt Leistung montiert. Das sind 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Fast 5 Prozent des Strombedarfs werden in der Schweiz Ende 2020 mit Photovoltaik generiert. Es braucht noch deutlich mehr, will man sich komplett von Atomkraft und fossiler Energie lösen. In den Tenor haben unterdessen selbst Schweizer Energiegiganten wie die Axpo eingestimmt.

Die orange Maschine im Hintergrund wird künftig doppelt so viele Solarmodule produzieren wie die drei blauen Maschinen im Vordergrund zusammen. Hanspeter Bärtschi

Und Megasol ist bereit. In diesen Tagen geht in Deitingen eine neue Maschine in Betrieb, eine Eigenentwicklung, wie so vieles hier, welche die Produktionskapazitäten verfünffacht. Künftig kann Megasol in Deitingen Solarmodule mit einer Leistung von bis zu 400 Megawatt produzieren (bisher waren es 80 Megawatt).

Zudem baut man auch die Kapazitäten in Ningbo von 120 auf 700 Megawatt aus. Dort hat Megasol seit 2004 eine eigene Solarzellen- und Solarmodulproduktion mit heute rund 130 Mitarbeitenden. In diesem Werk produziert Megasol Grossserien von Standardmodulen für den europäischen Markt, aber auch für den lokalen in China und Indien.

Der Kapazitätsausbau geht mit einem Stellenausbau einher. Letztes Jahr hat Megasol in Deitingen 35 neue Stellen geschaffen, aktuell sind es nun 1115. Und bis Ende Jahr sollen nochmals 35 dazukommen. Und zwar quer durch in allen Bereichen. Sägesser sagt: «Von der Buchhaltung, bis zum Maschinenbau, von der Logistik bis zur Fassadenplanung – wir haben aktuell Stellen in 25 verschiedenen Berufen zu vergeben.»

Nicht in einer Nische tätig, sondern in einem Milliardenmarkt

Man ist geneigt zu sagen, da hat ein Unternehmen seine Nische gefunden. Doch dem widerspricht Sägesser vehement, sie hätten eine im eigentlichen Sinne disruptive Technologie entwickelt. «Unsere solaraktive Gebäudehülle ist preislich oftmals vergleichbar wie herkömmliche, produziert aber jahrzehntelang Strom», sagt Sägesser.

Und eigentlich ist man vom Solarmodulproduzenten zum Produzenten von Gebäudehüllen-Hersteller geworden. Sägesser: «Das ist ein Milliardenmarkt.» Weil ihre Produkte zudem Teil des Gestaltungsprozesses der Architekten wurden, werden sie früher in Projekte integriert als die Konkurrenz.

Solarmodule vom Fliessband: Megasol produziert ein Vielzahl unterschiedlicher Module, kann dies aber dank ausgeklügeltem Maschinen-Setting hoch automatisiert machen. Hanspeter Bärtschi / SZ

Nach Deitingen kam Megasol übrigens im Jahr 2015, weil man mehr Platz brauchte, um ihre Automatisierungslösung umzusetzen. Erste Tests machten sie 2013 in Langenthal, doch schnell wurde es dort zu eng für eine kundenspezifische Massenproduktion. Ein Jahr später waren Büro, Produktion, Logistik und Aussenlager in der ganzen Region verteilt. Bis Megasol 2015 die einstigen Räumlichkeiten der ABB in Deitingen übernehmen konnte. Sie waren damals eines der letzten Unternehmen, das noch eine neue Produktion in Europa aufbaute.

Angst vor Nachahmern haben sie nicht. Es stecke wahnsinnig viel Eigenentwicklung, jahrzehntelange Forschung in dem, was sie machen. Das Orchester aus Robotern, Maschinen und Förderbändern haben die Megasol-Ingenieure selbst ausgetüftelt. Allein im Zellbereich hätten sie an die 30 verschiedene patentierte Eigenentwicklungen. Sägesser sagt selbstbewusst:

«Im Standardmodul-Bereich braucht man Geld und ein Jahr später kann man mit der Produktion beginnen. Bei dem was wir machen, sind die Hürden wesentlich höher».

Schon bald wird der Parkplatz von Megasol in Deitingen mit Solarzellen überdacht. Ähnlich wie hier in Ebikon, wo Megasol ein vergleichbares Projekt realisierte. Megasol Energie AG

Den eigenen Strombedarf deckt Megasol übrigens schon jetzt zu mehr als der Hälfte aus selbst produziertem Solarstrom. Den Rest mit Schweizer Wasserkraft. Doch der Solar-Anteil soll wachsen. Schon auf dem Dach installiert ist eine Anlage mit einer Leistung von 1,2 Megawatt. Diesen Frühling soll der Parkplatz überdacht werden (weitere 500 Kilowatt) und später kriegt ihr Gebäude eine Solarfassade.

Dann wird auch von aussen ersichtlich, dass hier eine der modernsten Solarzellen-Produktionen der Welt steht. Noch blättert nämlich die orange Farbe an den Aussenmauern ab. Denn zuerst kümmerten sie sich um das Herz, um das, was ihnen die Zukunft sichern soll.

