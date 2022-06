Datenschutzbeauftragte Neuer Arbeitshöchststand: Das Solothurner Datenschutzteam erledigte vergangenes Jahr 322 Fälle Für Judith Petermann Büttler, Datenschutzbeauftragte des Kantons Solothurn, und ihr Team war 2021 erneut ein arbeitsintensives Jahr. Die 322 erledigten Fälle bilden dabei einen neuen Höchststand. 20.06.2022, 13.00 Uhr

Judith Petermann Büttler ist Beauftragte für Information und Datenschutz des Kantons Solothurn. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Wie die Staatskanzlei des Kantons Solothurn mitteilt, beantworteten Petermann Büttler und ihr Team im Jahr 2021 über 300 Fragen von Behörden und Privatpersonen. Ein klarer Trend zu gewissen Themen liess sich dabei nicht feststellen.

Unter anderem wurde Auskunft erteilt, in welchem Umfang die neugewählten Mitglieder des Gemeinderates Einsicht in frühere Gemeinderatsprotokolle nehmen dürfen und was zu beachten ist, wenn Gemeinden in Dorfzeitungen den Jubilaren gratulieren wollen.

Die Beauftragte und ihr Team wiesen weiter darauf hin, dass Motorfahrzeughalter ihre Daten bei der MFK kostenlos sperren lassen können. Damit können diese verhindern, dass ihr Kontrollschild per SMS oder im Internet abfragt werden kann.

Audits ohne Beanstandungen und erfolgreiche Schlichtungsverhandlungen

Die Datenschutzbeauftragte und ihr Team führten vergangenes Jahr bei den Stadtpolizeien Grenchen und Solothurn Datenschutzaudits durch. Wie jedes Jahr wurde auch eine Kontrolle beim Kantonalen Nachrichtendienst vorgenommen. Wie die Staatskanzlei berichtet, musste nichts beanstandet werden.

2021 wurden ausserdem sieben Schlichtungsgesuche eingereicht. Bürgerinnen und Bürger können eine Schlichtung beantragen, wenn sie keinen Zugang zu amtlichen Dokumenten erhalten.

An den durchgeführten Schlichtungsverhandlungen konnten jeweils eine Einigung oder eine Teileinigung erzielt werden. Zu den Punkten, die weiterhin strittig blieben, erliess die Beauftragte jeweils eine Empfehlung zuhanden der Behörde. Insgesamt erliess und veröffentlichte die Beauftragte drei Empfehlungen.

Mehr Schulungen als im Vorjahr

2020 mussten Aufgrund der Pandemie mehrere Schulungskurse abgesagt werden. 2021 konnten nun wieder mehr Schulungen durchgeführt werden. Die Beauftragte und ihr Team führten auf Anfrage hin mehrere bereichsspezifische Kurse durch.

Weiter führte das Datenschutzteam 72 Vorabkontrollen durch und prüften bei 13 Erlassen die Auswirkungen auf den Datenschutz und das Öffentlichkeitsprinzip. Unter anderem erarbeiteten sie für den Regierungsrat die Stellungnahme zur Totalrevision der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz. (sks)