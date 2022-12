Das Auge isst mit «Champagner passt doch gut zu Silvester»: Das Solothurner Silvestermenu von Jungköchin Karina Fruman zum Nachkochen Direkt aus der Küche des Kantonsspitals Olten kommt das diesjährige Silvestermenu. Hier steht die 23-jährige Kochweltmeisterin Karina Fruman am Herd. Und sie zeigt: Gut muss nicht zwingend teuer sein. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 29.12.2022, 18.00 Uhr

Karina Fruman bereitet in der Küche des Kantonsspitals Olten ihr dreigängiges Silvestermenu zu. Patrick Lüthy

Karina Fruman sputet durch die Küche des Kantonsspitals Olten. Das Haar hat sie mit einem Netz zu einem Dutt zurückgebunden. Sorgfältig legt sie sich alle Zutaten, Pfannen und Teller für ihr Silvestermenu parat und bindet sich ihre schwarze Kochschürze um.

Um den Abend mit Gästen geniessen zu können, sei ein gutes Mise en Place wichtig, sagt die junge Köchin. Wenn sie aber mal spontan für Freunde koche, gehe es auch gut ohne das vorgängige Bereitstellen aller Zutaten.

Die Vorspeise

Karina Fruman bereitet einen Selleriesalat zu. Patrick Lüthy Eine grosszügige Prise Salz. Patrick Lüthy Karina Fruman gibt eine Vinaigrette an den Sellerie. Patrick Lüthy Die Champagnersuppe wird schaumig gerührt. Patrick Lüthy Anrichten ist bei Karina Fruman das A und O. Patrick Lüthy Sie verwendet Blüten. Patrick Lüthy Die Suppe wird über den Salat gegossen. Patrick Lüthy Fertig ist die Vorspeise. Patrick Lüthy Karina Fruman präsentiert ihre Vorspeise. Patrick Lüthy Champagnersuppe mit Selleriesalat und Baumnusscrumble. Patrick Lüthy

Mit einem Gemüsehobel bearbeitet Karina Fruman einen Sellerie. Die feinen Streifen werden zu einem Salat verarbeitet, der dann in einer Champagnersuppe serviert wird. Die Vorspeise von Frumans Silvestermenu. «Ich dachte mir, Champagner passt doch zu Silvester», sagt sie. Ihr Lachen hallt durch die grosse Küche.

Und mit Sellerie koche sie gerne, das Gemüse habe vielleicht zu Unrecht einen schlechten Ruf. «Ich bin eigentlich auch nicht ein riesen Fan», sagt die Köchin. Doch je nachdem, wie er zubereitet werde, schmecke er richtig gut.

Die Suppe schön schaumig rühren. Video: Béatrice Scheurer

In einem blauen Suppenteller richtet Karina Fruman die Champagnersuppe mit Selleriesalat und Baumnusscrumble an. Das Ganze dekoriert sie mit Blüten. «Es ist mir sehr wichtig, wie ein Teller aussieht», sagt die 23-Jährige. Sie liebe es, ihre Speisen zu dekorieren. Alles, was auf dem Teller landet, muss auch essbar sein. Blüten seien daher ansprechender als zum Beispiel eine ganze Blume.

Die Farbe des Tellers hat Karina Fruman bewusst gewählt. Sie erklärt: «Blau lässt das Essen salziger erscheinen.»

Der Hauptgang

Kartoffelstock mit Erbsen und das glasierte Rüebli. Patrick Lüthy Das Erbsenmousse wird unter den Kartoffelstock gerührt. Patrick Lüthy Volle Konzentration bei Karina Fruman. Patrick Lüthy Das geschmorte Kalbsbäggli. Patrick Lüthy Mit viel Liebe wird angerichtet. Patrick Lüthy Das Auge isst mit. Patrick Lüthy Karina Fruman raffelt Belper Knolle über die glasierte Karotte. Patrick Lüthy Ein Farbenspiel. Patrick Lüthy Kalbsbäggli mit Mini-Croutons und Schnittlauch, Karotte mit Belper Knolle und Kartoffelstock mit Erbsen. Patrick Lüthy Karina Fruman liebt es, ihre Teller zu dekorieren. Patrick Lüthy Die angerichtete Hauptspeise. Patrick Lüthy Karina Fruman mit ihrem Hauptgang. Patrick Lüthy Guten Appetit! Patrick Lüthy

Als Hauptgang hat sich Karina Fruman für Kalbsbäggli mit Mini-Croutons und Schnittlauch, Karotte mit Belper Knolle und Kartoffelstock mit Erbsen entschieden. «Kartoffelstock ist etwas Tolles», schwärmt sie. Und mit dem Erbsenmousse bekomme er eine schöne Farbe.

«Bäggli sind cool», sagt sie zur Wahl des Fleisches. Es müsse nicht immer ein Braten oder ein sehr teures Stück Fleisch sein. Durch das Schmoren bekomme das Fleisch einen tollen Geschmack. «Es ist nicht aufwendig und beim Schmoren kann fast nichts in die Hose gehen.» Ein Tipp der Profiköchin: Mut zum Würzen!

Karina Fruman richtet den Hauptgang an. Video: Béatrice Scheurer

Als Beilage glasiert Karina Fruman Karotten und raffelt Belper Knolle darüber. In ihrem Kühlschrank finde sich fast immer eine Belper Knolle. «Vor allem die alten sind lange haltbar», sagt sie. Und der Käse passe praktisch zu allem. Wem die Knolle zu würzig ist, der kann auch Parmesan verwenden.

Das Dessert

Sorgfältig formt Karina Fruman die Bananenglace. Patrick Lüthy Da ist Geduld gefragt. Patrick Lüthy Das Apfelkompott. Patrick Lüthy Die Nachspeise wird mit Salzkaramell verfeinert. Patrick Lüthy Et voilà: Bananenglace mit Salzkaramell, Apfelkompott und Butterstreusel. Patrick Lüthy Karina Fruman mit ihrem Dessert. Patrick Lüthy

Als Nachspeise richtet Karina Fruman Bananenglace mit Salzkaramell, Apfelkompott und Butterstreusel her. «Die Glace ist super-duper einfach», verspricht sie: Gefrorene Bananen einfach mit Rahm in einen Mixer geben und pürieren.

Es ist ein fruchtiges und erfrischendes Dessert, das die Köchin auf den Tisch zaubert. Im Gegensatz zu vielen ihrer Berufskollegen bereitet sie gerne Desserts zu, auch Pralinen stellt sie selber her. «Köche probieren gerne aus, geben von dem etwas dazu und würzen hier noch ein bisschen. Das geht bei der Patisserie halt nicht», erklärt sie. Übrigens: Bei der Dekoration von Desserts werde gerne auf Gold zurückgegriffen, weil das die Süsse hervorhebe.

Fertig ist das dreigängige Silvestermenu von Karina Fruman. Für diese Zutaten hat sie sich entschieden, weil es ein «simples, aber auch feines und überraschendes Menu» sei:

«Es lässt sich problemlos mit den üblichen Haushaltsgeräten kochen, man braucht dafür keine Profiküche.»

Karina Fruman liebt ihre Arbeit. Patrick Lüthy

Stellt die 23-Jährige ein Menu zusammen, legt sie viel Wert darauf, dass es auch Allergiker bedenkenlos geniessen können. Gluten, Soja und Hafer verträgt sie selbst nicht. Nicht immer ganz einfach in ihrem Beruf – doch Karina Fruman hat gelernt, mit ihrer Nase zu arbeiten.

Auch ihr Freund Simon Grimbichler ist Koch. Die beiden träumen von der Selbstständigkeit, Karina Fruman absolviert derzeit das Wirtepatent. Doch mindestens bis 2024 will sie in der Küche des Kantonsspitals Olten bleiben und ihr Wissen an angehende Köchinnen und Köche weitergeben.

Sie räumt ihre Utensilien zusammen und wischt die Oberflächen ab. Auch Aufräumen gehört bei einem Silvestermenu dazu.

Alle Zutaten und Rezepte als PDF

