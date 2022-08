Standortqualität: CS setzt Solothurn ins Mittelfeld auf Platz 14

CS-Ranking Steuern sind nicht alles; punkto Standortqualität hat Solothurn seinen Platz im Mittelfeld Die Credit Suisse vergleich jährlich die Standortattraktivität der Kantone und Wirtschaftsregionen. Solothurn hat einen Rang gut gemacht und liegt jetzt auf Platz 14. Urs Moser Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Musterbeispiel für eine erfolgreiche Standortpolitik: Das Attisholz-Areal mit dem Werk des Biotech-Riesen Biogen. Urs Byland

Die Credit Suisse gibt jährlich einen Bericht zur Standortqualität heraus. Der Standortqualitätsindikator misst die Attraktivität der Kantone und Wirtschaftsregionen für Unternehmen im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt.

Dabei geht es auch, aber nicht nur um die Steuerbelastung. Und für den oft als Steuerhölle gescholtenen Kanton Solothurn sieht es hier gar nicht so schlecht aus. Er hat gegenüber dem Vorjahr einen Rang gut gemacht und steht auf Platz 14.

Ziemlich genau im Schweizer Durchschnitt immerhin. Indexwerte zwischen -0,3 und +0,3 (0,0 entspricht exakt dem Durchschnitt) können als Mittelfeld bezeichnet werden, schreibt die Credit Suisse zu ihrer Studie. Solothurn liegt bei -0,05, bis auf ein paar Hundertstel gleichauf mit Appenzell Ausserrhoden auf Rang 13 und Waadt auf Rang 15. Angeführt wird das Ranking von Zug (Indexwert +2,33), den letzten Platz belegt der Kanton Jura (-1,58).

Das Ranking blieb gegenüber dem Vorjahr insgesamt ziemlich stabil. Im Vergleich mit den unmittelbarn Nachbarn zeigt sich: Den Kanton Bern (Platz 22/Index -0,98) distanziert Solothurn deutlich, der Aargau (7/+0,60), Luzern (8/+0,38) und Basel-Landschaft (11/+0,10) schneiden aber doch mehr oder weniger deutlich besser ab, wobei der Aargau dieses Jahr sogar noch um zwei Ränge zurückgefallen ist.

Auch bei Steuern nicht abgeschlagen

Auch punkto steuerlicher Attraktivität sieht die CS-Studie den Kanton Solothurn übrigens nicht als Schlusslicht, sondern im Schweizer Mittelfeld. Man ist geneigt, dies der Unternehmenssteuerreform zuzuschreiben. Interessanterweise hat sich der Standortqualitätsindikator insgesamt für Solothurn in den letzten Jahren aber gar nicht gross verändert. Man lag 2013 und 2014 auch schon mal auf Rang 14 und sackte zwischenzeitlich (2019) auf Rang 17 ab.

Wo es grössere Verschiebungen seit 2013 gab, schreibt die CS dies zwar schon schwergewichtig einer Steigerung der steuerlichen Attraktivität für juristische Personen zu. Für Solothurn liegt hier aber der Schluss nahe, dass die Unternehmenssteuerreform gar keinen grossen neuen Vorteil gebracht hat, man in der Standortqualität allerdings wohl abgerutscht wäre, wenn man die deutliche Senkung des Gewinnsteuersatzes hätte bleiben lassen.

Der Standortqualität-Indexwert basiert auf verschiedenen Teil-Indikatoren. Wichtig ist etwa die Verfügbarkeit von Fachkräften (Matur, Berufslehre, höhere Fachschule) und Hochqualifizierten (Universität, Fachhochschule). Bei den Fachkräften schneidet Solothurn durchschnittlich ab, bei den Hochqualifizierten unterdurchschnittlich.

Über dem Durchschnitt liegt man bei den Indikatoren Erreichbarkeit der Beschäftigten und der Bevölkerung generell. Hier geht es etwa um Fahrzeiten im motorisierten Individualverkehr und im ÖV zur Hauptverkehrszeit.

Solothurn und Olten gut, Grenchen schwächelt

Die Betrachtung der Standortqualität auf Ebene der Kantone greife insbesondere in grösseren, heterogenen Kantonen wie Zürich oder Bern zu kurz, schreibt Studienautor Jan Schüpbach selber. Deshalb analysieren er und sein Team die Standortqualität auch auf Ebene der 110 Wirtschaftsregionen (die zum Teil kantonsübergreifend sind).

Auch hier zeigt sich: Die Steuerbelastung ist mit Sicherheit ein wichtiger, aber nicht immer der matchentscheidende Faktor. Städtische Zentren und ihre Agglomerationen zählen zu den attraktivsten Regionen für Unternehmen, was sie nicht zuletzt der verkehrstechnischen Erreichbarkeit zu verdanken haben. Die Regionen im Alpen-und Jurabogen sind dagegen aus Sicht der Unternehmen wegen ihrer Topografie und den teilweise beträchtlichen Fahrzeiten in die Ballungszentren klar weniger attraktiv. Auf den ersten Platz setzt das CS-Ranking denn auch die Stadt Zürich, obwohl es der Kanton Zürich punkto steuerlicher Attraktivität für juristische Personen nicht einmal in den schweizerischen Durchschnitt schafft.

Aus Solothurner Sicht sieht es auch im Vergleich der Regionen gar nicht so schlecht aus, allerdings mit deutlichen Unterschieden. Der Raum Solothurn (+0,17 Indexpunkte) und die Region Olten-Gösgen-Gäu (+0,12) rangieren auf den Plätzen 38 und 39 und schliessen somit zum vorderen Drittel auf. Die Region Grenchen (-0,95 Punkte) dagegen liegt auf Rang 69 und damit doch klar in der hinteren Hälfte.

