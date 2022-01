Crémines (Be) Der Sikypark nimmt zwei schwarze Leoparden auf Crémines im Berner Jura hat zwei neue Bewohner. Die Schwarzen Leopardenbrüder Diego und Wally finden im Sikypark ein neues Zuhause. Online-Redaktion 06.01.2022, 16.55 Uhr

Einer der beiden Schwarzen Leoparden. zvg

«Diego» und «Wally» heissen die beiden Neuzuzüger im Sikypark in Crémines. Die beiden Schwarzen Leoparden sind acht Monate alt und sind Ende Dezember aus einem Privatzoo in Deutschland in den Berner Jura gekommen. Wie der Tierpark am Donnerstag mitteilt, habe der ehemalige Halter aus gesundheitlichen und privaten Gründen seinen Tierbestand verkleinern müssen.