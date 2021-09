Covid-Zertifikat Solothurner Kantonsräte am Impfpranger? Die Regeln für den Parlamentsbetrieb sind umstritten Der Kantonsrat tagt wieder im Solothurner Rathaus. Aber Kantonsräte, die nicht geimpft, getestet oder genesen sind, dürfen nicht an ihren angestammten Platz im Ratssaal. Manche gehen auch freiwillig in die «Verbannung», um so gegen die Regeln des Bundesrats zu protestieren. Urs Moser 1 Kommentar 25.09.2021, 05.00 Uhr

Abgeschottet: Durch eine Plexiglaswand von ihren Fraktionskollegen getrennte SVP-Kantonsräte ohne Covid-Zertifikat. Hanspeter Bärtschi

Den Solothurnern haftet gemeinhin ja eher der Ruf einer gewissen Trägheit an, aber da war man einmal sehr fix. Noch bevor der Bundesrat die Ausdehnung der Zertifikatspflicht beschlossen hatte und obwohl zweifelhaft ist, ob es dafür überhaupt eine ausreichende Rechtsgrundlage gibt, hat das Kantonsratspräsidium in Absprache mit dem Kantonsarzt festgelegt: Um wieder im Kantonsratssaal tagen zu können, darf dort nur an seinen angestammten Platz, wer ein Covid-Zertifikat vorweisen kann.

Wer nicht geimpft, getestet oder genesen ist, wurde in der Septembersession in einen abgetrennten Bereich hinter einer Plexiglaswand verbannt, dort wo sonst das Publikum sitzt. So wird es auch im November wieder sein.

Um es vorwegzunehmen: Die Frage nach der Rechtmässigkeit stellt sich für Kantonsratspräsident Hugo Schumacher (SVP) dabei nicht. Es stimme nämlich eben nicht, dass man eine Zertifikatspflicht für Parlamentarierinnen und Parlamentarier eingeführt hat.

Niemand werde von den Ratsverhandlungen ausgeschlossen, nur müssten eben die Ratsmitglieder ohne Zertifikat von den anderen räumlich getrennt werden, um die Sessionen wieder gemäss den Schutzvorgaben des Bundesamts für Gesundheit im Rathaus abhalten zu können. Schumacher sagt:

«Das ist ein gangbarer Weg. Im Prinzip wurde nur die Sitzordnung geändert.»

«Nicht in Ordnung»: Kantonsrat sieht sich am Impfpranger

Ob man nun von Zertifikatspflicht für das Parlament spricht oder nicht, die Regelung ist umstritten. EVP-Kantonsrat André Wyss aus Rohr liess sich für die Sitzungen in der ersten Sessionswoche testen. Um sicher zu gehen vorgängig, denn wäre der angebotene Schnelltest vor Ort positiv ausgefallen, hätte er ja auf dem Absatz kehrtmachen und sich in Isolation begeben müssen.

Für den letzten Sitzungstag in der zweiten Woche war ihm der Aufwand zu viel, also musste er sich wohl oder übel in den Plexiglasverschlag begeben. Wyss findet das «nicht in Ordnung». Er steht dazu, zwar kein grundsätzlicher Impfgegner, aber selber nicht geimpft zu sein. Ob und welche Langzeit-Nebenwirkungen die Impfung hat, sei nicht klar, jeder müsse da seine eigene Risikoabwägung machen. Aber: Das sei jedermanns persönliche Sache. Was Wyss deshalb stört:

Um sein Mandat wahrzunehmen zu können, müsse er sich nun ausstellen lassen, werde quasi an den Impfpranger gestellt.

Das sieht SVP-Kantonsrat Werner Ruchti (Rüttenen) auch so. Er hat ein Zertifikat, ist geimpft – und begibt sich dennoch freiwillig in die «Sperrzone» hinter Plexiglas. Die Ausgrenzung störe ihn, da sei der Persönlichkeitsschutz nicht gegeben. Er akzeptiere die Corona-Schutzmassnahmen, aber es sei jedermanns persönliche Freiheit, wie er damit umgehen will. Mit seinem Entscheid will er ein Signal der Solidarität setzen: Es gibt keinen Impfzwang, und hinter der Plexiglaswand sitzen keineswegs nur notorische Impfgegner.

Schön und gut, aber mit der «geänderten Sitzordnung» wird ja kein Kantonsrat zur Impfung gezwungen, man könnte sich einfach testen lassen und das Problem wäre gelöst, der «Impfpranger» umgangen. Da hat Ruchti aus Erfahrung im eigenen familiären Umfeld Bedenken (Schnelltest positiv, PCR-Test negativ).

Die Zuverlässigkeit der Schnelltests sei zweifelhaft, da könne man einem Milizpolitiker mit beruflichen Verpflichtungen nicht ohne weiteres das Risiko zumuten, unter Umständen fälschlicherweise zehn Tage lang ausser Gefecht gesetzt zu werden.

Auch Geimpfte und Genesene in der «Verbannung»

Die zehnköpfige «Plexiglasfraktion» des Kantonsrats besteht hauptsächlich aus SVP-Mitgliedern, ist aber doch bunt gemischt. Beat Künzli (SVP, Laupersdorf) würde sich die Bezeichnung Impfgegner gefallen lassen, bezüglich der Impfstoffen gebe es ihm einfach noch zu viele Unsicherheitsfaktoren.

Der Punkt ist aber: Künzli hatte Corona, bloss ist das Zertifikat für Genesene nur ein halbes Jahr gültig. Er reiste stattdessen mit der damaligen Quarantäne-Verfügung zur Septembersession an und wurde nicht in den Saal gelassen – ab hinter Plexiglas.

Fraktionskollege Rémy Wyssmann (Kriegstetten) wiederum hatte sich bereits zur Impfung angemeldet, liess sie dann aber sausen, nachdem ein «genesener» Bekannter nach der Impfung auf der Intensivstation gelandet war. Wyssmann hatte sich offenbar selber auch schon mit Covid-19 infiziert, als man das noch gar nicht so diagnostizierte. Als Beleg präsentiert er den Laborbericht, der den Antikörper-Gehalt in seinem Blut ausweist. Nur gibt es dafür kein Zertifikat. Dass man nur nach einem seiner Meinung nach unzuverlässigeren positiven PCR-Test als genesen gilt, wollte sich Wyssmann nicht gefallen lassen, also hiess es auch für ihn: ab ins Plexiglaskabäuschen.

Und dann wieder gemeinsam aufs Kantonsratsreisli

Was die von ihren Plätzen verbannten Parlamentsmitglieder verbindet: Sie verstehen ihren mehr oder weniger freiwilligen Rückzug hinter die Plexiglaswand auch ein Stück weit als Protest gegen die ihrer Meinung nach verfehlte und widersprüchliche 3G-Zertifikatspolitik des Bundesrats.

Die Grüne Anna Engeler (Olten) gibt nicht preis, ob sie nun genesen oder geimpft ist oder nicht. Sie verzichtet auf ihren angestammten Platz im Ratssaal, weil es ihr darum geht, genau diesen Unterschied nicht zu machen: Die Gesellschaft dürfe nicht aufgrund sensibler Persönlichkeitsdaten geteilt werden, das sei nach ihrem Verständnis nicht rechtens.

Josef Fluri (SVP, Mümliswil) sieht es gleich: Die Zertifikatspflicht führe zu einem faktischen Impfzwang und einer Spaltung der Gesellschaft, weil es ohne Zertifikat nicht mehr möglich sei, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Deshalb müssten zumindest die Tests gratis bleiben. Was Kantonsräte ohne Zertifikat betrifft: Er persönlich könne mit der Absonderung leben, aber ohne Zertifikat nicht einmal mehr einen Kaffee in einem Restaurant trinken können, dafür private Veranstaltungen mit 30 Personen zulassen und Ferienrückkehrer ohne Test einreisen lassen: Das könne es ja wohl nicht sein.

«Die Bürger werden gegeneinander aufgehetzt», sagt Stephanie Ritschard (SVP, Riedholz). Und was die Regeln speziell für den Kantonsrat betrifft, ist sie mit Fraktionskollege Beat Künzli einig, der die Zertifikatspflicht generell gar mit dem Apartheidregime vergleicht und vor einer Spaltung der Gesellschaft warnt: Im Saal nur mit Zertifikat und dann wieder gemeinsam an den Kantonsratsausflug ohne Schutzauflagen: Da fehle ja wohl die Logik.