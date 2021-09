Covid-Massnahmen Mit zusätzlichem Personal und Respekt vor wütenden Reaktionen: So setzen Solothurner Betriebe die Zertifikatspflicht um Seit dieser Woche gilt die ausgedehnte Zertifikatspflicht. Restaurants, Fitnesszentren, Museen und Theater im Kanton haben deshalb aufgerüstet. Und mussten bereits erste Abo-Kündigungen hinnehmen. Raphael Karpf, Oliver Menge, Fabian Muster 13.09.2021, 17.13 Uhr

Die Lage bleibt weiter angespannt: 219 neue Coronafälle meldete der Kanton Solothurn übers Wochenende. Zwei weitere Menschen sind der Krankheit erlegen. Nach wie vor befinden sich 13 auf den Intensivstationen.

Um die Lage in den Griff zu bekommen, gilt seit diesem Montag eine ausgedehnte Zertifikatspflicht. Wer in den Innenbereich von Restaurants, Bars, Museen, Zoos, Kinos oder Fitnesszentren will, muss ein Zertifikat vorweisen. Wie setzen die Betriebe die Zertifikatspflicht um? Und was für Folgen hat sie? Wir haben bei verschiedenen Betrieben nachgefragt.

Der Leiter des Naturmuseums Solothurn: Thomas Briner. Bild: Hanspeter Bärtschi

Am Montag hatte das Naturmuseum in Solothurn noch geschlossen. Ab Dienstag müssen Besucherinnen und Besucher ab 16 ein Zertifikat vorzeigen. Für das Museum ein zusätzlicher Aufwand, denn: Der Eintritt ist frei. Eintrittskontrollen hat es bisher nicht gegeben. Doch diese wird man künftig machen müssen, sagt Museumsleiter Thomas Briner. «Zu Stosszeiten, am Wochenende oder während der Herbstferien werden wir dafür zusätzliches Personal brauchen.» Briner rechnet mit etwa 10 bis 15 Stunden zusätzlichen Aufwands pro Woche.

Wie wird die Zertifikatspflicht bei den Gästen ankommen? Es wird wohl beides geben, glaubt Briner: Gäste, die froh sind, weil sie keine Maske mehr tragen müssen und sich sicherer fühlen werden. Und Gäste, die weniger Freude haben und nicht mehr kommen werden. «Ich hoffe, dass es zu keinen gehässigen Situationen am Eingang kommt», sagt Briner.

Mit dem Stück «Nichts Geschenkt» eröffnete das Stadttheater Solothurn die diesjährige Theatersaison. Bild: Joelschweizer.ch

Das Theater Orchester Biel Solothurn, welches das Stadttheater Solothurn betreibt, ist vorgeprescht. Wer zum Saisonauftakt Anfang September das Stück «Nichts Geschenkt» sehen wollte, musste bereits ein Zertifikat besitzen. «Wir rechneten damit, dass der Entscheid des Bundesrates noch kommen wird», sagt Verwaltungsdirektor Florian Schalit. Darum haben man sich entschlossen, bereits vorher die Zertifikatspflicht einzuführen. Man wollte testen, wie lange die Kontrollen dauern und wie das Publikum reagiert. Ausserdem konnte das Stadttheater so die Theaterbar wieder öffnen und musste keine Kapazitätsbeschränkungen einhalten.

Das Feedback sei mehrheitlich positiv ausgefallen, sagt Schalit. Der Mehraufwand habe sich in Grenzen gehalten, einzig bei sehr gut besuchten Vorstellungen werde man künftig zusätzliches Personal engagieren müssen. Auch negatives Feedback habe man erhalten, wenn auch nur vereinzelt, so Schalit: «In solchen Fällen versuchen wir, individuelle Lösungen zu finden.» Man habe auch bereits Abos für die Dauer der Zertifikatspflicht pausiert.

Die McDonald’s Filiale in Solothurn. Bild: Oliver Menge

Die Zertifikatspflicht gilt nicht für Take-away-Betriebe. Das macht es für Restaurants, die beides anbieten, kompliziert. So wird man im McDonald’s beim Hauptbahnhof Solothurn bereits bei der Bestellung darauf aufmerksam gemacht, dass man ein Zertifikat vorweisen muss, wenn man vor Ort essen will. Das Essen wird dann ausschliesslich an den Tisch gebracht – dort wird zuvor auch das Zertifikat geprüft.

Pascal Jörg, Inhaber von Fitness Factory. Bild: Stefan Bohrer

Höhere Kosten und einen Mehraufwand bringt die Zertifikatspflicht für die insgesamt sechs Filialen der Fitness Factory in der Region Olten mit sich. Inhaber Pascal Jörg ist grundsätzlich ein Gegner der Massnahmen, weil der Bundesrat die Kleinbetriebe mit den Kosten alleine lasse. Zudem sei kaum Zeit geblieben, um die Vorgaben umzusetzen. Erst am Sonntagnachmittag hat er vom nationalen Verband definitiv erfahren, wie die Massnahmen genau aussehen.

So muss ein eingeschriebener Kunde nicht jedes Mal neu sein Zertifikat zeigen, wenn es bei seinem Profil hinterlegt ist. Daher hat Jörg in den vergangenen Tagen seine Mitglieder aufgerufen, ihm das Covid-Zertifikat zu schicken. So kann er den Zugangsbadge jedes Mitglieds einzeln freischalten. «Wir machen vor Ort aber auch Stichproben.» Zudem werden die Öffnungszeiten eingeschränkt – die Filialen von Jörg sind zumeist 24 Stunden offen und für Mitglieder mit einem Badge zugänglich. Die zumeist unbedienten Zeiten werden nun stark eingeschränkt – von 23 bis 7 Uhr morgens ist neu zu.

Gleichzeitig stockt er die Pensen seiner Leute auf, damit mehr Personal vor Ort ist. «Die Massnahmen gehen an die Substanz: Es herrscht eine gereizte Stimmung.» Zudem gehen sie an die Existenz: In den vergangenen Monaten musste Jörg wegen der Pandemie einen Umsatzrückgang von bis zu 90 Prozent hinnehmen. Es gebe kaum noch Anmeldungen für Probetrainings. Zudem hätten bereits rund 50 Mitglieder ihr Abo wegen der Zertifikatspflicht storniert respektive wollen es nicht mehr verlängern.

Remo Buchser vor seinem Restaurant Astoria. Bild: Patrick Lüthy

Geschäftsführer Remo Buchser vom Oltner «Astoria» mit Restaurant-, Hotel- und Barbetrieb erwartet mit der Zertifikatspflicht vor allem Schwierigkeiten beim A-la-carte-Geschäft oder abends. «Wer schon mit den Pandemiemassnahmen nicht viel anfangen kann, dann noch eins, zwei getrunken hat und ihm dann ein junger Mitarbeitende sagt, dass er oder sie nicht reinkommt ohne Zertifikat, dann kann’s heikel werden.»

Buchser hofft aber trotzdem aufs Verständnis der Gäste und dass diese nicht bei ihnen den Dampf ablassen. Zum Schutz der Mitarbeitenden und um die Situation nicht eskalieren zu lassen, will er bei Problemen aber konsequent die Polizei zuziehen. «Mehr Möglichkeiten haben wir gar nicht.»

Beim Seminar- und Hotelgeschäft macht er sich hingegen weniger Sorgen. Es gebe bisher keine Stornierungen und die meisten der Gäste in diesem Bereich hätten sich bereits an die Massnahmen gewohnt. Buchser findet es generell schade, dass die Politik mit der Zertifikatspflicht nun eine Massnahme eingeführt hat, bei der es aus seiner Sicht eher darum geht, die Leute zum Impfen zu bewegen als Ansteckungen zu verhindern. «Es wird auf dem Rücken von uns etwas umgesetzt, und wir müssen jetzt unter Androhung von Bussen Polizist spielen. Hätte ich die Wahl, wären wir gerne beim alten Konzept geblieben, welches alle Gäste gleich behandelt und entsprechend auch auf viel Verständnis gestossen ist.»

Museumsleiter Peter Flückiger. Bild: Bruno Kissling

Keine Schwierigkeiten erwartet Peter Flückiger. Der Leiter des Oltner Hauses der Museen und des Naturmuseums hat bisher keine negativen Reaktionen erhalten wegen der Ausweitung der Zertifikatspflicht. Dies, obwohl das Schutzkonzept der Institution strenger ist als dies etwa der Bund oder der kantonale Museumsverband Musesol fordert. Trotz Zertifikat muss nämlich im Haus der Museen weiterhin eine Maske getragen werden. Auch Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse oder Kinder ab 12 Jahren sind zum Tragen einer Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet. Dies, damit das Regime überall bei den städtischen Institutionen gleich ist.

Pascal Brunner, Inhaber des City Fit Grenchen, prüft ein Zertifikat. Bild: Oliver Menge

Pascal Brunner, Geschäftsinhaber des City Fit, musste am Montagmorgen schon jemanden hinausschicken, der ohne Zertifikat trainieren wollte. «Die Reaktionen sind komplett verschieden: Letzte Woche gab es einzelne Kunden, die richtig wütend wurden und gesagt haben, dann komm ich halt nicht mehr.» Andere Stammgäste würden es bereuen, dass sie sich noch nicht impfen liessen. «Sie wollen das so schnell als möglich nachholen, aber es dauert halt mehr als einen Monat, bis sie wieder trainieren können» Er sei erstaunt, wie viele seiner Kunden noch nicht geimpft sind. Die Kontrollen werden direkt bei der Anmeldung durchgeführt.

Wie es nun weitergehe, sei schwierig abzuschätzen. Klar ist: Das Wintergeschäft ist sehr wichtig für ihn: «Es muss einfach laufen».

Mehmet Polat, Inhaber des Bar und Restaurant Baracoa. Bild: Oliver Menge

«Einzelne haben mir schon letzte Woche gesagt, sie kämen jetzt halt nicht mehr ins ‹Baracoa›, weil sie sich ums Verr… nicht impfen lassen wollen», sagt Mehmet Polat, Inhaber des «Baracoa». Andere hätten ihm versichert, dass sie sich jetzt impfen lassen würden. «Meine Kundschaft sind eher junge Leute, die am Abend kommen. Wir hatten bisher ein gutes Schutzkonzept und manche verstehen einfach nicht, weshalb man nicht so weitermachen kann.» Die Kontrolle erfolge im Service, das Personal – die meisten sind geimpft, aber noch nicht alle – kontrolliert mit der App. «In Stosszeiten werde ich selber am Eingang kontrollieren.»

Für ihn sei diese neue Massnahme viel einfacher umzusetzen: Statt jeden Gast wie bisher zu registrieren, genügen die schnellen Kontrollen. Und er kann jetzt wieder das ganze Mobiliar aufstellen. Aber Polat ist auch etwas frustriert: «Die Leute fahren in die Ferien oder schauen sich an der EM in überfüllten Stadien Fussballmatches an. Und die Gastrobranche muss es ausbaden.»

Vor dem Migrosrestaurant in Grenchen werden Einlasskontrollen durchgeführt. Bild: Oliver Menge

Im Grenchner Migrosrestaurant ist es etwas kompliziert: Nach dem Eingang teilen sich die Bereiche: Links geht es zum Laden, rechts in den Gastrobereich. Hier ist abgesperrt und nur ein schmaler Durchgang bleibt offen, wo ein junger Mann die Zertifikate mit einem Scanner kontrolliert. Aber im Unterschied zu anderen Restaurants kommt man auch ohne Zertifikat rein, weil sich hier auch der Take-away-Bereich befindet. Zudem muss man auch hier durch, um zur Terrasse zu gelangen, wo kein Zertifikat vorgeschrieben ist. Folglich kann man auch nicht, wie in anderen Restaurants, auf die Maske verzichten.

Die Problematik für die Angestellten: Sie können nicht kontrollieren, ob jemand, der an der Kontrollstation angegeben hat, er gehe nur zum Take-away-Bereich oder auf die Terrasse, sich nicht trotzdem im Restaurant hinsetzt. Ein Mitarbeiter der Migros Aare war eben auf Tour, Grenchen war die fünfte Filiale, die er besucht, um solche Probleme aufzunehmen. Eine Dame an der Kasse berichtete von einem Gast, der am Vormittag seiner Wut freien Lauf liess.

Marco Kropf, Leiter Kultur-Historisches Museum Grenchen. Bild: Oliver Menge

«Wir haben bereits am letzten Donnerstag im Rahmen der Wohntage einen Anlass mit Zertifikatspflicht durchgeführt. Das war richtig erfreulich: Endlich konnte man wieder mehr als nur 15 Stühle aufstellen, weil bisher aufgrund der Abstandsvorschriften nicht mehr möglich war», sagt Marco Kropf. Museumsleiter des Kultur-Historischen Museums Grenchen. Für ihn und seine Leute sei es nun viel einfacher, Anlässe durchzuführen. Auch die Besucherinnen und Besucher hätten sich darüber gefreut, keine Maske mehr tragen zu müssen. «Endlich wieder ein wenig Normalität.»

Für den normalen Museumsbesucher ändere sich nicht viel, ausser dass er am Eingang nebst den elektronischen Tickets halt auch noch das Zertifikat und einen Ausweis vorweisen muss, das vom Personal an der Kasse kontrolliert wird. «Dann kann er oder sie die Maske weglassen und sich frei im Haus bewegen.

Kropf kann sich für grössere Häuser hingegen schon vorstellen, dass sie möglicherweise einen Besucherrückgang verzeichnen, zumindest am Anfang.

Spielerinnen und Spieler des HV Olten dürfen nur noch mit Zertifikat spielen. Bild: Andre Albrecht

Auch bei Sportveranstaltungen in Innenräumen gilt neu die Zertifikatspflicht. Ausgenommen sind Trainings von maximal 30 Personen mit immer denselben Leuten. Das heisst: Für Ernstkämpfe brauchen alle Volleyballer, Handballerinnen oder Basketballer künftig ein Zertifikat. Ebenso die Zuschauerinnen, die Schiedsrichter, Trainer und Helferinnen. Das bedeutet für den Handball-Verein Olten einen Mehraufwand. Im Eingangsbereich der Halle wird man dort die Zertifikate kontrollieren.

Es ist allerdings noch gar nicht sicher, ob überhaupt sämtliche Spiele durchgeführt werden können. Denn ob genügend Spieler und Spielerinnen ein Zertifikat haben um spielen zu dürfen, ist unklar. Aktuell würde man eine Analyse durchführen, schreibt Co-Präsident Sandro Romeo.

Ob die Betriebe die Zertifikatspflicht auch einhalten, wird überprüft. Und zwar vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, zusammen mit der Polizei. Der Fokus liege aber ganz klar auf der Prävention und Aufklärung, nicht auf Repression, heisst es bei der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage: «Es ist uns ein grosses Anliegen, verhältnismässig und mit gesundem Menschenverstand vorzugehen. Wir wissen, dass die momentane Situation für alle schwierig ist, diesem Umstand tragen wir soweit möglich Rechnung.»

Man werde die Kontrollen «im Rahmen der personellen Ressourcen» durchführen. Bei groben Widerhandlungen oder uneinsichtigen Personen werde man Bussen ausstellen oder Strafanzeige einreichen.