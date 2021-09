Solothurner Betriebe berichten nach einer Woche Covid-Zertifikat

Covid-Massnahmen «Die Zertifikatskontrollen sind eine emotionale Belastung» – Solothurner Betriebe nach einer Woche Covid-Zertifikat Seit einer Woche kommt man in die Bars, Museen, Fitnesszentren oder Kinos nur noch mit einem gültigen Covid-Zertifikat rein. Dies führt zu «unterirdisch» schlecht besuchten Kinosälen, «unangebrachten» Reaktionen von Kunden, aber auch zu einem besseren Sicherheitsgefühl und Aufhebung der Maskenpflicht. Betriebe aus dem Kanton berichten von ihrer ersten Woche mit Zertifikatspflicht. Anja Neuenschwander 22.09.2021, 05.00 Uhr

Seit dem 13. September gilt auch bei Grossanlässen die Zertifikatspflicht. Ennio Leanza / KEYSTONE

Wir haben bei verschiedenen Betrieben nachgefragt, wie es nach einer Woche Zertifikatspflicht aussieht. Laut Betreibern hat die Massnahme ihre Vor- und Nachteile: Innerhalb der Lokalitäten hat man zwar mehr Freiheiten, ein Teil der Kundschaft muss aber draussen bleiben. Zwischenfälle seien seit Beginn der Zertifikatspflicht keine bekannt, schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Bei groben Widerhandlungen oder uneinsichtigen Personen würde die Polizei eingreifen und entweder eine Ordnungsbusse ausstellen oder Strafanzeige einreichen.

Die beiden Solothurner Kinos vermerken laut Geschäftsleiter Mark von Gunten rückläufige Besucherzahlen bei den letzten Vorstellungen. «Der Film, der letzte Woche neu anlief, war unterirdisch schlecht besucht», bemerkt er. Man vermute schwer, dass dies mit der Zertifikatspflicht zu tun hat.

Mark von Gunten im Kino Palace in Solothurn. Hanspeter Bärtschi / SZ

Die Kontrolle des Zertifikats mit der App sei zwar schneller als zuvor, als man die Personalien angeben musste. «Für mich ist die emotionale Belastung bei den Zertifikatskontrollen aber grösser», so von Gunten. «Ich muss etwas von den Leuten ‹erschnüffeln›, das mich eigentlich gar nichts angeht.» Die wenigen Besucher bisher hätten sich aber äusserst anständig verhalten.

Laut Stephan Marti, Betreiber der Barock Bar am Aaremürli in Solothurn, machen die Zertifikatskontrollen keinen grossen Unterschied. Vorher hätten sich die Gäste ja auch schon registrieren müssen. Mehmet Polat, Inhaber der Baracoa Bar in Grenchen, findet das Zertifikatssystem einfacher, als die Kontaktdaten aufzunehmen. Die Kontrollen im Restaurant übernehme das Servicepersonal. «Bei Stosszeiten kontrolliere ich draussen», sagt Polat. In dieser Woche habe es aber nie so grossen Andrang gegeben, dass er sich draussen hätte postieren müssen.

Inhaber Mehmet Polat in seiner Baracoa Bar in Grenchen. Oliver Menge / Solothurner Zeitung

«Diese Woche waren es viel weniger Leute», sagt Polat. Die Bar habe mindestens 30 Prozent Umsatz eingebüsst. Auch in Solothurn bemerke man eine schwindende Kundschaft: «Gerade bei schlechtem Wetter sind es viel weniger Leute. Da hatten wir gut 60 Prozent Einbusse gemessen an den üblichen Einnahmen», gibt Marti bekannt. Immerhin hätten sich die Gäste einwandfrei verhalten. Unangenehme Situationen oder Reaktionen habe man in der letzten Woche keine erlebt. In der Baracoa Bar hätten Behörden bereits vorbeigeschaut und kontrolliert, ob mit den QR-Codes alles reibungslos funktioniert.

Die Hoffnungen von Museumsleiter Thomas Briner haben sich in der ersten Woche mit Zertifikat erfüllt: Von seinem Publikum kämen überwiegend positive Reaktionen. «Vielen Leuten gibt die Zertifikatspflicht ein Sicherheitsgefühl», sagt Briner.

Marco Kropf, Leiter des Kultur-Historischen Museums in Grenchen. Oliver Menge / Solothurner Zeitung

Für den Museumsbetrieb sehen Briner und Marco Kropf, Leiter des Kultur-Historischen Museums in Grenchen, zwei Seiten: «Zum einen müssen die Besucher keine Maske mehr tragen, was vieles angenehmer macht», sagt Briner. Kropf kann dies bestätigen: «Gerade bei Veranstaltungen haben wir viel mehr Freiheiten mit Platz, Bestuhlung und Verpflegung.» Dementsprechend positiv seien auch die Rückmeldungen der Besucher. Auf der anderen Seite findet Kropf es schade, dass Personen ohne Zertifikat ausgeschlossen werden.

Thomas Briner: Der Leiter des Naturmuseums Solothurn. Hanspeter Bärtschi / SZ

Im Naturmuseum Solothurn kommt ein Mehraufwand für die Zertifikatskontrolle dazu. Normalerweise ist der Eintritt ins Naturmuseum gratis, nun muss man jeden Besucher überprüfen. An den Wochenenden habe man daher eine Aushilfe angestellt, die die Zertifikate am Eingang kontrolliert, informiert Briner. Reingelassen wird nur, wer ein gültiges Zertifikat hat oder unter 16 Jahre alt ist. «Für uns ist es aber nicht immer einfach abzuschätzen, ob Jugendliche bereits 16-jährig sind oder nicht. Das hat bereits zu missverständlichen Situationen geführt», sagt Briner. Wichtig sei also, dass man einen Ausweis dabei hat, ansonsten ist das Zertifikat nicht gültig. Auch Personen unter 16 Jahren, die ohne Zertifikat Zutritt hätten, sollten sich ausweisen können. Die meisten Besucher seien aber bestens informiert gewesen.

Leiter des Haus der Museen Peter Flückiger in Olten. Bruno Kissling

Im Haus der Museen in Olten hingegen habe man einige Unsicherheiten bei den Leuten bezüglich der Zertifikatspflicht bemerkt, gibt Museumsleiter Peter Flückiger Auskunft. Einige Besucher seien nicht sicher gewesen, ob die Pflicht auch im Museum gelte, obwohl das Schutzkonzept am Eingang und Online zu finden sei. «Bei der Überprüfung der Zertifikate sind die Besucher aber meist sehr geduldig», sagt Flückiger. In wenigen Fällen sei es trotzdem zu ungehaltenen Reaktionen gekommen, wenn entweder das Zertifikat oder der Ausweis gefehlt hatten.

Gleich nach der Bekanntgabe der Zertifikatspflicht, habe sich Fitnesstrainerin Nicole Brunner von City Fit Grenchen an eine Rechtsberatung gewandt: «Ich wollte wissen, ob die Kunden ohne Zertifikat ihr Geld zurückverlangen dürfen.» Das dürfen sie nicht, habe man ihr dort mitgeteilt. Die Reaktionen der Kunden auf die Zertifikatspflicht seien durchmischt gewesen. «Natürlich hat es immer ein paar Querulanten», sagt Brunner.

Es habe weniger Kunden als sonst im Studio, es sei aber auch nicht leer. Soweit habe es sich auch mit den Zertifikatskontrollen gut eingependelt. «Es ist relativ einfach, da wir alle unsere Kunden namentlich kennen», sagt Brunner. Letzte Woche seien sie bereits von den Behörden kontrolliert worden – «war alles gut», informiert sie.

Nicht zu unterschätzen seien aber die Umsatzeinbussen: «Eventuelle Neukunden, die kein Zertifikat haben, entgehen uns. Diejenigen ohne Zertifikat, deren Abo in der Zertifikatszeit abläuft, werden kein neues Abo lösen.» Dazu drohe die Gefahr einer «entwöhnten» Kundschaft nach der Zertifikatspflicht. Die Leute würden sich in der Zwischenzeit eine Alternative zum Fitnessstudio suchen. «Ich würde ja gerne jeden reinlassen und allen, die wollen ein Abo verkaufen», sagt Brunner. Der Bund mache die Regeln, aber die Reaktionen der Kunden würden sie zu spüren bekommen: «Der Verlierer ist am Ende das Fitnesscenter.»