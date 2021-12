Härtefallgelder: Benachteiligt Solothurn kleinere Betriebe?

Covid-Hilfsgelder Härtefallgelder: Benachteiligt der Kanton Solothurn kleinere Betriebe? Der Gewerbeverband und eine SVP-Kantonsrätin finden Ja Am Mittwoch kommt es im Solothurner Kantonsrat zum Showdown: Denn es gibt Branchen, die in anderen Kantonen Hilfsgelder erhalten, in Solothurn aber nicht. Eine SVP-Kantonsrätin fordert, dass diese Betriebe nochmals Gesuche einreichen können. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 14.12.2021, 11.30 Uhr

Personalvermittler hatten in der Pandemie weniger Arbeit, wurden im Kanton Solothurn aber nicht entschädigt.

Werden im Kanton Solothurn kleinere Unternehmen gegenüber grösseren benachteiligt? Bei den Härtefallgeldern sei das der Fall gewesen, findet SVP-Kantonsrätin Stephanie Ritschard. Auch der kantonale Gewerbeverband ist dieser Meinung.

Stephanie Ritschard. Victor Fluri

Der Grund: Für Unternehmen mit mehr als fünf Millionen Franken Jahresumsatz ist der Bund zuständig. Für diejenigen darunter der Kanton. Bund und Kanton hatten nun unterschiedliche Kriterien, ab wann ein Unternehmen Unterstützung bekam. Der Kanton war dabei restriktiver.

Ritschard hat deshalb einen Auftrag eingereicht: Die kleineren Unternehmen sollen nochmals ein Zeitfenster bekommen, um Härtefallgelder beantragen zu können. Und die aus ihrer Sicht unfairen Auflagen sollen diesmal wegfallen.

Nur einige Branchen hatten in Solothurn Anspruch auf die Gelder

Zur Erinnerung: Härtefallgelder waren eine der Hauptmassnahmen, um Betriebe, die wegen Corona Einbussen hatten, über Wasser zu halten. Weil die Gelder zu einer Zeit beschlossen wurden, als man hoffte, die Pandemie sei bald vorbei, laufen die Gelder Ende Jahr aus; die Einreichefrist für Gesuche ist schon im Sommer abgelaufen. Aktuell wird in Bundesbern darüber diskutiert, auch 2022 wieder Hilfsgelder zur Verfügung zu stellen.

Damit Unternehmen im Kanton Solothurn Unterstützung bekamen, mussten sie bestimmte Kriterien erfüllen. Sie mussten beispielsweise behördlich geschlossen worden sein (wie etwa die Läden oder Restaurants). Oder aber sie mussten mindestens 25 Prozent Umsatzrückgang haben und zu einer der folgenden Branchen gehören: Wertschöpfungskette der Eventbranche, Gastronomie, Hotellerie, Schausteller, Dienstleister der Reisebranche und touristischen Betriebe. Und schliesslich waren auch deren Zulieferer anspruchsberechtigt.

Solothurn ist restriktiver als andere Kantone

Dass die Betriebe explizit zu einer dieser Branchen gehören müssen, um Unterstützung zu bekommen, ist eine Solothurner Eigenheit. Andere Kantone haben auf dieses Kriterium verzichtet. Dort reicht es, wenn Unternehmen schlicht eine gewisse Schwelle an Umsatzrückgang erreichen. Und auch der Bund verzichtet auf diese Auflage.

Zwar sind mit den genannten Branchen die allermeisten Betriebe, die unter Corona leiden, abgedeckt. Aber eben nicht ganz alle. Und diese gingen nun leer aus.

Andreas Gasche. Zvg

Personalvermittler, zum Beispiel, die während der Pandemie kein Personal mehr zu vermitteln hatten, führt Andreas Gasche, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands, aus. Darum setzt sich auch der Gewerbeverband dafür ein, dass diese Betriebe nochmals Gesuche stellen können.

Müsste der Kanton alles selbst bezahlen?

Anders sieht es die Regierung – und stützt sich dabei auf ein Verwaltungsgerichtsurteil ab, das die bisherige Solothurner Praxis bestätigt.

Ein weiteres Argument der Regierung: das Geld. Auch wenn der Kanton bei den kleineren Unternehmen die Kriterien für die Härtefallgelder festgelegt hatte: Der Bund beteiligte sich finanziell daran. Doch eben nur an den Hilfsgeldern bis Ende Jahr.

Wenn der Kanton nun im Alleingang beschliessen sollte, nochmals ein Fenster für neue Gesuche aufzumachen, würde sich der Bund an diesen Kosten nicht beteiligen, befürchtet die Solothurner Regierung. Der Kanton müsste alles selbst bezahlen. Wie hoch die Kosten sein würden, ist unbekannt. Der Kanton kennt zwar die Anzahl Gesuche, die wegen des Kriteriums der Branche in der Vergangenheit abgelehnt wurden. Das sind insgesamt 64. Aber es kann natürlich sein, dass manche Betriebe gar nicht erst ein Gesuch eingereicht haben, und das nun tun würden.

Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass manche dieser 64 Betriebe noch aus anderen Gründen keinen Anspruch auf Unterstützung hätten. Es lässt sich also nicht fundiert sagen, wie viele Gesuche effektiv eingehen würden.

Rechnet man mit diesen 64, kommt man mit dem durchschnittlichen Härtefallbetrag von 75'000 Franken pro Unternehmen auf Kosten von knapp fünf Millionen Franken, die der Kanton allenfalls alleine berappen müsste.

Ritschard will ihren Auftrag nun abändern

Dieses Argument hat bei Ritschard verfangen. Darum will sie nun selbst ihren ursprünglichen Auftrag abändern. Kleinere Betriebe sollen zwar immer noch ein Zeitfenster bekommen, um nochmals Gesuche einreichen zu können. Auch das Kriterium der Branche soll wegfallen. All dies aber unter der Voraussetzung, dass sich der Bund an den Kosten beteiligt.

Ob sich der Bund aber finanziell daran beteiligt, ist wie bereits beschrieben unklar. Wenn der Bund sagen sollte: Wir beteiligen uns nicht, dann gibt es also gar nichts für die Betriebe, denen mit diesem Auftrag hätte geholfen werden sollen. Verkommt das Ganze damit nicht zu einer Alibiübung?

Nein, sagt Gasche vom Gewerbeverband. Denn es gebe durchaus Signale aus Bundesbern, dass man auch dort nochmals seine Haltung überdenken werde. So oder so: Zuerst muss am Mittwoch der Kantonsrat entscheiden, welchen Weg man nun einschlagen möchte.

