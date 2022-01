600 Kinder lassen sich am Kinderimpftag in Solothurn impfen

Covid-19 Sämtliche Termine ausgebucht: 600 Kinder liessen sich am ersten Solothurner Kinder-Impftag impfen Grosser Andrang am ersten Kinderimpftag im Kanton Solothurn. Und auch nächste Woche, beim zweiten Impftag, sind nur noch wenige Termine frei. Deshalb wird das Angebot im Februar ausgeweitet. Olivia Folly Jetzt kommentieren 16.01.2022, 18.07 Uhr

Kurzes Anstehen vor dem Impfzentrum in Trimbach. Patrick Luethy

«Nervös? Nein, das bin ich nicht, aber ich habe kalt», sagt die 11-jährige Simone aus Hägendorf. Bei Temperaturen unter null Grad steht sie am Sonntag kurz vor 10 Uhr mit ihrer Mutter und ihrem 8-jährigen Bruder Pascal vor dem Impfzentrum in Trimbach, um sich im Rahmen des Kinderimpftages gegen Corona impfen zu lassen.

Nach der Anmeldung an einem der vier Check-in-Schalter geht es auch schon in die Impfbox.

Die letzten Details werden besprochen. Patrick Luethy

Simone zieht Jacke und Pullover aus, nimmt Platz auf dem Stuhl und wechselt ein paar Worte mit dem Mann im weissen T-Shirt, der ihr gleich den Piks verpassen wird. Einige Sekunden später verkündet dieser: «Schon passiert. Willst du einen Dinosaurier oder einen Flamingo?» Bepackt mit Flamingo und einem Sugus geht’s dann in den Wartebereich, wo Simone und ihr Bruder 15 Minuten warten müssen, bevor sie als frisch Geimpfte nach Hause dürfen.

Für das medizinische Fachpersonal wurden ausschliesslich Leute ausgewählt, die Erfahrung in der Betreuung von Kindern haben. Patrick Luethy

«Ich habe nicht viel gemerkt, es ist sehr schnell gegangen», sagt Simone. Und auch ihr Bruder meint: «Es tat nur ein bisschen weh.»

Verschiedene Gründe für Kinderimpfung

Für die Impfung entschieden hätten sie sich aus verschiedenen Gründen, sagt Corinne Suter, die Mutter der beiden: «Eine Freundin meiner Tochter hat es sehr stark erwischt, sie leidet immer noch unter den Folgen einer Coronainfektion. Auch geht es uns darum, die Grosseltern zu schützen, und ausserdem ist die ständige Quarantäne mühsam.»

Viele Eltern, die ihre Kinder impfen lassen, haben ähnliche Motive. Die Mutter eines 11-jährigen Mädchens aus Boningen sagt:

«Wenn es eine Möglichkeit gibt, Kinder zu schützen, dann tue ich das.»

Ausserdem verpasse ihre Tochter in der 6. Klasse viel zu viel Schulstoff, wenn sie immer wieder in Quarantäne müsse.

Die erste von zwei Impfdosen hat auch der 11-jährige Finn erhalten: «Ich bin viel freier, wenn ich mich nicht immer testen lassen und in Quarantäne muss.» Und seine Mutter ergänzt: «Für Finn ist die Situation sehr belastend. Er hat sich auch deshalb für die Impfung entschieden, weil sein Vater Risikopatient ist.»

Die Kinder-Impfdosen werden in einem abgetrennten Bereich aufgezogen. Patrick Luethy

Auch Christine Schneebeli aus Hauenstein hat ihre 7- und 11-jährigen Töchter impfen lassen: «Zum Schutz der Kinder und weil es hilft, die Kette der Ansteckungen zu unterbrechen.» Auch der 7-jährige Yanis aus Hägendorf hat den Piks erhalten, obwohl seine Mutter findet, dass sich Kinder nicht unbedingt impfen lassen müssen: «Nachdem unsere Familie Weihnachten und Silvester in Quarantäne und Isolation verbracht hat, wollte sich Yanis unbedingt impfen lassen, deshalb habe ich ihn angemeldet», erklärt seine Mutter.

Für andere Familien war von Anfang an klar, dass bei ihrem Kind kein Weg an der Coronaimpfung vorbeiführt. Der Vater eines 8-jährigen Buben sagt:

«Mein Sohn hat Diabetes, deshalb sind wir hier.»

Und die Mutter eines anderen 8-jährigen Jungen aus Lostorf erklärt: «Unser Sohn kam zu früh auf die Welt und kämpft seither mit Lungenproblemen. Er war schon zweimal auf der Intensivstation wegen des RS-Virus. Ein drittes Mal wollen wir das nicht.»

Kinderfreundliches Umfeld für die Impfung

Die Nachfrage nach Impfungen für Kinder ab fünf ist gross. Sowohl in Selzach wie auch in Trimbach waren an diesem ersten Kinderimpftag alle Termine ausgebucht. An den beiden Standorten wurden insgesamt über 600 Kinder geimpft. Nächsten Sonntag findet der zweite Kinderimpftag statt.

Impfleiter Felix Bader. Patrick Luethy

Diese zwei speziellen Impftage für Kinder hat der Kanton organisiert, um auf die Bedürfnisse der Kleinen eingehen zu können. Pro Impfung wird etwas mehr Zeit einberechnet als bei Erwachsenen. Und das Personal vor Ort sei auf Kinder spezialisiert, sagt Felix Bader, Leiter Impfen des Kantons Solothurn:

«Die Kinder werden ausschliesslich von medizinischen Fachleuten geimpft, welche Erfahrung mit Kindern haben.»

Auch Kinderärzte sind vor Ort, um Fragen zu beantworten oder um in Notfällen einzugreifen, zum Beispiel, wenn ein Kind allergisch auf die Impfung reagieren sollte, sagt Felix Bader.

Grosse Nachfrage auch für zweiten Kinderimpftag

Die Impfung für Kinder ab 5 Jahren ist erst seit Anfang Jahr möglich. Im Kanton Solothurn haben sich vergangene Woche bereits etwa 200 Kinder bei Kinderärzten oder Hausärzten impfen lassen. Bei der Frage, weshalb Kinder geimpft werden sollen, verweist der Solothurner Impfchef auf die Empfehlung der eidgenössischen Impfkommission.

Diese empfiehlt die Impfung in erster Linie für Kinder, welche wegen einer chronischen Erkrankung gesundheitlich bereits stark belastet sind. Ebenso für Kinder, welche mit besonders gefährdeten Erwachsenen im selben Haushalt leben. «Bei allen anderen Kindern liegt es im Ermessen der Eltern, ob sie ihre Kinder impfen lassen möchten oder nicht», sagt Felix Bader.

Für den zweiten Kinderimpftag nächsten Sonntag sind noch ein paar wenige Termine frei. Da aber auch dieser Tag rasch ausgebucht sein dürfte, wird laut Felix Bader ein Anschlussangebot ermöglicht: «Im Februar werden an allen Mittwochnachmittagen Kinderimpfungen in Selzach und Trimbach angeboten.»

