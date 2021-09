Covid-19 Mit Dolmetschern und eigenen Impftagen: Der Kanton Solothurn will die Impfquote bei Ausländern erhöhen Die Impfquote in ausländischen Bevölkerungsgruppen ist dem Kanton Solothurn zu tief. Darum werden diese Gruppen nun direkt angesprochen. Und zwar in den Deutschintegrationskursen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Wer neu in der Schweiz ist, soll Deutsch lernen. So steht es im Gesetz. Möglich ist das unter anderem in sogenannten Deutschintegrationskursen. Die Kurse sind sehr niederschwellig und richten sich an alle Personen, die in den Kanton Solothurn ziehen und Deutsch lernen müssen.

In diesen Kursen wird nicht nur Deutsch gebüffelt. Wie es der Name schon sagt, wird auch die Integration vorangetrieben. Themen werden besprochen wie: Wie funktioniert das schweizerische Bildungssystem? Was ist eine Berufslehre? Was darf die Polizei? Was ist Littering? Und in den vergangenen Monaten kam ein weiteres Thema dazu: Corona.

Beim Thema Corona-Impfung stellten Lehrerinnen und Lehrer dieser Kurse eine grosse Verunsicherung bei den Kursteilnehmenden fest. Die Folge: eine unterdurchschnittliche Impfquote in der ausländischen Bevölkerung.

Statistiken, die dies belegen, gibt es nicht. Die Impfquote wird nicht nach Nationalität erhoben. Aber die Erkenntnisse aus den Deutschkursen decken sich mit den Erfahrungen von Hilda Heller. Sie ist Fachexpertin Integration beim Amt für soziale Sicherheit.

Nicht nur Schweizer glauben Falschinformationen

Gründe für die tiefe Impfbereitschaft gebe es verschiedene, glaubt sie: Da ist zuallererst natürlich die Sprachbarriere. Jede Website und jedes Infoblatt bringen nichts, wenn man den Inhalt nicht versteht.

Ein nächstes Problem: die Zugänglichkeit. Man muss das Angebot nicht nur kennen, sondern sich für die Impfung auch anmelden können. Wissen, wann man wo vorbeigehen muss. Eine Krankenkassenkarte haben. Heller sagt:

«Menschen, die neu im Land sind und die Strukturen hier noch nicht so kennen, stehen vor Schwierigkeiten, die wir uns kaum vorstellen können.»

Eine nächste Schwierigkeit: Misstrauen gegenüber den Behörden. Gerade bei geflüchteten Menschen, die in ihrer Heimat Gewalt oder Korruption erlebt hatten. Und schliesslich sind auch Mythen und Falschinformationen über die Impfung ein Problem. So hat sich offenbar die erwiesenermassen falsche Info, dass die Impfung unfruchtbar mache, nicht nur in gewissen Gruppen in der Schweiz hartnäckig festgesetzt, sondern auch in manchen ausländischen Bevölkerungsgruppen.

Dolmetschende für acht Sprachen werden in die Kurse geschickt

Nun hat der Kanton Solothurn beschlossen: Er will die Impfquote bei den Ausländerinnen und Ausländern aktiv erhöhen.

Dazu wurden in einem ersten Schritt Dolmetschende für acht Sprachen in die Deutschintegrationskurse in Solothurn geschickt. Sie wurden extra ausgebildet, um den rund 300 Teilnehmenden der Kurse Fragen beantworten zu können und die Angst vor der Impfung zu nehmen. Auch ein Arzt war mit dabei, um Fachfragen beantworten zu können.

Die Hoffnung ist nun, dass diese Menschen die Infos weitergeben: an ihre Verwandten, Freunde, Nachbarn. Und diese bestenfalls gleich von der Impfung überzeugen. Geimpft wird nun kommende Woche in Solothurn. Der Kanton hofft, dass sich nicht nur die Leute des Deutschintegrationskurses impfen lassen. Sondern eben auch deren Angehörige, Freunde und Bekannte.

Alle, die wollen, sollen sich impfen lassen können

Auch an den Impftagen werden die Dolmetschenden vor Ort sein. Sie sollen etwa beim Ausfüllen der Formulare und beim Herunterladen des Covid-Zertifikats helfen. Speziell: Es sollen alle geimpft werden. Egal, ob eine ID oder ein Ausländerausweis vorhanden ist oder nicht. Egal, ob eine Krankenkassenkarte vorhanden ist oder nicht. Heller:

«Alle Personen, die sich hier bewegen und dazu bereit sind, sollen sich impfen lassen können.»

Das sei sinnvoll: nicht nur diesen Menschen, sondern der ganzen Bevölkerung zuliebe.

Darum werden sich nicht nur Ausländerinnen, sondern auch Schweizer nächste Woche in Solothurn impfen lassen können. Eine Prognose, wie viele Menschen vorbeikommen werden, wagt Heller nicht. «Wir lassen uns überraschen.»

Mit dieser Aktion will der Kanton Bevölkerungsgruppen von der Impfung überzeugen, zu welchen man sonst nicht ganz so einfach Zugang findet. Sollte sich die Impfaktion bewähren, wird man sie auch in den Deutschintegrationskursen in Olten durchführen. Auch dort haben die Kurse rund 300 Teilnehmende.