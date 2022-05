Kanton Solothurn: Bund soll weiterhin die Coronatests bezahlen

Covid-19 Kanton Solothurn verlangt weiterhin Übernahme der Corona-Testkosten durch den Bund Der Kanton Solothurn fordert, dass der Bund die Kosten der Aufrechterhaltung eines Testangebots weiterhin übernehmen soll. Die weiteren Änderungsvorschläge im Covid-19-Gesetz unterstützt der Regierungsrat. 09.05.2022, 13.58 Uhr

Der einfache Zugang zum Testen müsse weiterhin sichergestellt sein, findet der Solothurner Regierungsrat. Hanspeter Bärtschi

Trotz Stabilisierung der Corona-Situation ist davon auszugehen, dass das Infektionsgeschehen weltweit bedeutsam bleiben wird und sich die Gesellschaft auf einen längerfristigen Umgang mit dem Virus einstellen muss. Das schreibt der Solothurner Regierungsrat am Montag in einer Mitteilung.

Die meisten Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes sind jedoch bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Der Bund möchte daher gemäss Mitteilung sicherstellen, dass ausgewählte Handlungskompetenzen des Bundes auch über das Jahr 2022 hinaus gültig bleiben.

Die Kantone wurden in der Konsultation zur Änderung des Covid-19-Gesetzes gebeten, zu den geplanten Änderungen und Verlängerungen in den Themen Gesundheitsbereich, Arbeitnehmerschutz, Ausländer- und Asylbereich sowie Grenzschliessungen Stellung zu nehmen.

Der Kanton Solothurn begrüsst in seiner Mitteilung die Verlängerung der Handlungskompetenzen des Bundes über das Jahr 2022 hinaus, lehnt jedoch die vorgeschlagenen Änderungen beim Testen klar ab.

Bund soll sich weiterhin an den Testkosten beteiligen

Der einfache Zugang zum Testen müsse weiterhin sichergestellt sein, damit ein neuer Infektionsausbruch frühzeitig erkannt und die vulnerablen Personen geschützt werden könnten. Das bisherige System habe sich schweizweit bewährt und solle weitergeführt werden.

Der Solothurner Regierungsrat findet es «stossend», dass der Bund die Kantone verpflichten will, ein ausreichendes Testangebot zu gewährleisten, ohne sich weiterhin an den Testkosten zu beteiligen. 2021 hat der Kanton Solothurn im Bereich Testen Bundesbeiträge in der Höhe von 6 Millionen Franken erhalten. Ein Wegfall wäre für den Kanton eine grosse finanzielle Zusatzlast.

Auch aus Umsetzungssicht lehnt der Regierungsrat die vorgeschlagene Änderung ab. Wenn jeder Kanton das Angebot und die Vergütung selbst definieren muss, führe dies zu regionalen beziehungsweise kantonalen Unterschieden, heisst es weiter. Zudem blieben viele organisatorische Fragen mit diesem Änderungsvorschlag unklar. (mgt)