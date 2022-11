Solothurnerin kämpft vor Gericht für ein Genesenenzertifikat

Covid-19 Impfgegnerin lässt das Solothurner Verwaltungsgericht «nachsitzen» – ein Zertifikat bekommt sie trotzdem keines Weil ihr ein Genesenenzertifikat nach verpasster Frist verweigert wurde, geht eine Solothurnerin durch alle Instanzen. Bisher aber erfolglos. Urs Mathys Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Es sei nicht rechtmässig gewesen, das Genesenenzertifikat auf eine Dauer von 180 Tagen zu beschränken, findet eine Solothurnerin. Laurent Gillieron

Kassandra X. (Name erfunden), offensichtlich eine erklärte Impfgegnerin, zwang das Solothurner Verwaltungsgericht in die Rolle des «Richters» über die bundesrätliche Coronapolitik, insbesondere über das Impfzertifikat für Genesene. Die Solothurner Richter haben dies nun allerdings erst im zweiten Anlauf gemacht – und alles andere als freiwillig. Nämlich schlicht deshalb, weil das Bundesgericht sie dazu verdonnert hatte.

Doch der Reihe nach. Kassandra X. erkrankte im Herbst 2020 an Covid-19, worauf sie auf der Website des Kantons Solothurn ein Zertifikat für Genesene beantragte. Weil die Erkrankung zu diesem Zeitpunkt aber bereits mehr als 180 Tage zurücklag, wurde ihr kein Zertifikat ausgestellt.

Damit mochte sich die Frau – gemäss Gerichtsdokumenten «Master of Law und Juristin» – nicht abspeisen lassen. Per E-Mail verlangte sie vom Departement des Innern «unverzüglich eine anfechtbare Verfügung, welche statuiert, dass mir kein Covid-19-Zertifikat ausgestellt wird».

Das Verwaltungsgericht im Amtshaus in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Gegen den per Verfügung erlassenen negativen Entscheid des Departements erhob Kassandra X. postwendend Beschwerde beim Solothurner Verwaltungsgericht, das aber – unter Verweis auf die verpasste 180-Tage-Frist – nicht auf das Begehren eintreten mochte.

«Lausanne» kritisiert «überspitzten Formalismus»

Da zündete die erklärte Impfgegnerin die nächste Stufe und erhob Beschwerde beim Bundesgericht. Mit Erfolg: Denn die Lausanner Richter kamen am 2. März dieses Jahres zum Schluss, dass es sich die kantonale Vorinstanz mit dem Nichteintreten zu einfach gemacht habe. Der Fall wurde zum Neuentscheid nach Solothurn zurückgewiesen. Das Verwaltungsgericht sei mit der Feststellung der fehlenden Zuständigkeit «in überspitzten Formalismus verfallen».

Zum fraglichen Zeitpunkt seien Personen ohne Covid-19-Zertifikat teilweise vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen gewesen, so das Bundesgericht. Auch deshalb verfüge die Beschwerdeführerin über «ein aktuelles Rechtsschutzinteresse an der Frage, ob sie aufgrund ihrer Genesung Anspruch auf ein Covid-19-Zertifikat habe».

Sie habe damit «ein schutzwürdiges Interesse an der Überprüfung der Verfügung des Departements». Die Beschwerdeführerin müsse die Möglichkeit haben, sich gerichtlich zur Wehr zu setzen, wobei sie auch eine akzessorische Normenkontrolle – also in Abhängigkeit zum übergeordneten Recht – verlangen könne.

Verwaltungsgericht erfüllt seine «Strafaufgabe»

Nun hat das Verwaltungsgericht unter Präsidentin Karin Scherrer Reber seine «Strafaufgabe» gemacht. In seinem Urteil vom 7. November geht es nunmehr detailliert auf die Rügen der Beschwerdeführerin ein. So hatte Kassandra X. unter Verweis auf «neue wissenschaftliche Studien» unter anderem argumentiert, dass der Bundesrat im Rahmen der Festlegung der Gültigkeitsdauer von Genesenenzertifikaten seine Befugnisse überschritten und damit das Gebot der Verhältnismässigkeit, der Wirksamkeit und der Subsidiarität verletzt habe.

Das Verwaltungsgericht widerspricht dieser Darstellung und hält entgegen, dass die Bundesverfassung die fragliche Rechtsetzungsdelegation an den Bundesrat vorsehe. In einer Pandemie, mit all ihren Unwägbarkeiten, komme den Behörden bezüglich der «Beurteilung von Massnahmen – und damit auch im Hinblick auf deren Gültigkeitsdauer – ein relativ bedeutender Beurteilungsspielraum zu», wird festgehalten.

Und weiter: «Es ist folglich nicht Sache des Verwaltungsgerichts, darüber zu befinden, ob der Bundesrat die richtigen Massnahmen angeordnet hat, sondern lediglich, ob er seine Befugnisse im Hinblick auf die Festlegung der Gültigkeitsdauer von Genesenenzertifikaten im Rahmen der Vorgaben des Covid-19-Gesetzes überschritten hat oder nicht».

Verhältnismässigkeitsprinzip nicht verletzt

Konkret würden die einschlägigen Gesetze keine Rechtsnorm enthalten, die vorgeben würde, wie hoch das erforderliche Sicherheitsniveau im Hinblick auf die Immunität nach einer durchgemachten Erkrankung sein soll, schreibt das Verwaltungsgericht. Es sei «somit in erster Linie Sache des Bundesrates als Verordnungsgeber und der zuständigen Fachbehörden, das akzeptable Risiko für die Schweizer Bevölkerung nach Ausbruch der Coronapandemie und damit auch die Gültigkeitsdauer von Genesenenzertifikaten zu überprüfen und festzulegen».

Entsprechend hätten die Behörden die Gültigkeitsdauer dreimal angepasst. Und zwar – entgegen der Darstellung von Kassandra X. – «nicht anhand fadenscheiniger Kriterien, sondern unter Berücksichtigung der jeweils vorherrschenden epidemiologischen Lage und dem aktuellen Stand des Wissens». Eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips liege somit nicht vor, hält das Verwaltungsgericht fest.

Auch der weitere Vorwurf von Kassandra X., wonach zu keinem Zeitpunkt der Pandemie eine Überlastung des Gesundheitssystems vorgelegen habe, weshalb die Gültigkeitsbeschränkung unverhältnismässig gewesen sei, wird vom Verwaltungsgericht mit detailliertem Zahlenmaterial zu den damaligen Covid-Fällen auf den Intensivstationen und zur Übersterblichkeit zurückgewiesen.

Die Beschwerdeführerin vermöge «mit ihrer pauschalen Kritik und der wiederum einseitigen Betrachtungsweise nicht darzulegen», inwiefern das Subsidiaritätsprinzip verletzt worden sein soll. Dass der Bundesrat im Rahmen seines Auftrages zwischen geimpften und genesenen Personen eine Unterscheidung getroffen hätte, für die ein vernünftiger Grund nicht ersichtlich wäre, sei auch in Anbetracht der internationalen Regelungen nicht erkennbar.

Kurz: Das Verwaltungsgericht weist die Beschwerde ab. Womit möglicherweise das letzte Urteil aber noch nicht gefällt ist: Kassandra X. kann erneut das Bundesgericht anrufen.

Urteil VWBES.2022.120

