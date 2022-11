Corona: Solothurner Schutzschirm für Grossanlässe nie benötigt

Covid-19 HESO, Velodrome, EHC Olten: Der Solothurner 5-Millionen-Rettungsschirm für Grossanlässe wurde gar nie gebraucht Fünf Millionen Franken stellte der Kanton Solothurn bereit. Mit dem Geld hätten Veranstalter entschädigt werden können, wenn deren Grossanlässe wegen allfälliger Covid-Einschränkungen kurzfristig hätten abgesagt werden müssen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 29.11.2022, 16.39 Uhr

Es herrschte zwar Maskenpflicht, doch die Solothurner Filmtage konnten dieses Jahr durchgeführt werden. Bild: Tom Ulrich

Konzerte, Messen, Festivals: Wer solche Events organisiert, war von den Einschränkungen der Coronapandemie ganz besonders betroffen. Insbesondere wenn der Anlass bereits auf die Beine gestellt war, dann aber kurzfristig verboten wurde.

Um den Veranstaltern solche Ausfälle zu entschädigen (und ihnen dadurch etwas Planungssicherheit zu geben), schuf der Bundesrat einen Rettungsschirm, an dem sich die Kantone beteiligen konnten. Vom Juni 2021 bis April 2022 tat der Kanton Solothurn dies, insgesamt wurden fünf Millionen Franken bereitgelegt.

Die Kriterien waren allerdings hoch: Gerettet wurden nur Veranstalter, deren Anlässe von überkantonaler Bedeutung waren und mindestens 1000 Besucherinnen und Besucher vorweisen konnten. Der Rettungsschirm richtete sich also zum Beispiel an die HESO oder die Filmtage, an den EHC Olten oder Veranstaltungen im Velodrome Grenchen.

Ein Auftrag verkommt zu Makulatur

Diesen Frühling hat der Bundesrat die Dauer des Rettungsschirms bis Ende 2022 verlängert. In einem fraktionsübergreifenden Vorstoss verlangte damals der Kantonsrat, dass die Solothurner Regierung nachziehen müsse (nur dann hätte es den Rettungsschirm auch im Kanton Solothurn weiter gegeben). Die Regierung hatte das nicht getan, weil das aus ihrer Sicht nicht mehr nötig war. Die epidemiologische Lage hatte sich bereits entspannt.

Da über diesen Auftrag erst noch entschieden wird, 2022 aber keine Grossanlässe abgesagt werden mussten, dürfte der Auftrag zu Makulatur verkommen. In der Stellungnahme der Regierung zu diesem Vorstoss lässt sich aber dennoch Spannendes lesen. Dass der Rettungsschirm nämlich kein einziges Mal benötigt wurde.

Von den insgesamt fünf Millionen Franken wurden gerade einmal 4000 ausgegeben. Mit diesem Geld wurde ein Abrechnungstool beschafft, um allfällig bewilligte Gesuche schnell abrechnen zu können.

Zusicherungen an insgesamt vier Veranstalter (insgesamt ging es um über zwei Millionen Franken) hat der Kanton zwar gegeben. Doch all diese Anlässe konnten durchgeführt werden.

