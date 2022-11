Covid-19 Entwarnung nach Bläschen: Pfizer bivalent wird im Kanton Solothurn wieder verimpft Nach der Entwarnung von Swissmedic werden in den kantonalen Impfzentren die Impfungen mit dem Impfstoff Pfizer bivalent am Dienstag, 8. November, wiederaufgenommen. 07.11.2022, 17.46 Uhr

Am Dienstag, 8. November, werden die Impfungen mit Pfizer bivalent in den Impfzentren des Kantons Solothurn wieder aufgenommen. Das teilt der Kanton am Montagnachmittag mit.