Kanton Solothurn ist mit der Impfaktion bei Migranten zufrieden

Covid-19 168 Migrantinnen und Migranten liessen sich piksen: Kanton Solothurn ist mit der Impfaktion zufrieden Der Kanton Solothurn hat, unter anderem mit Dolmetschenden, ganz gezielt Ausländerinnen und Ausländer angesprochen, um Ängste vor der Impfung zu nehmen. Daraufhin liessen sich in Solothurn 168 Menschen impfen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Für eine kurze Zeit bildete sich vor der Volkshochschule Solothurn eine Schlange. zvg

Am Mittwoch- und Donnerstagmorgen standen vor der Volkshochschule Solothurn um neun Uhr erste Menschen Schlange. Geplant war eigentlich, mit der Impfaktion erst um zehn zu beginnen.

Über den Andrang hat man sich beim Kanton gefreut. Denn Hilda Heller, Fachexpertin Integration beim Amt für soziale Sicherheit, war sich im Vorfeld nicht sicher gewesen, wie viele Menschen effektiv vorbeikommen würden.

Die Impfaktion richtete sich gezielt an Migrantinnen und Migranten. Menschen, die neu in der Region sind, die Sprache noch nicht gut beherrschen und die Strukturen hier schlecht kennen. Diese Bevölkerungsgruppe erreicht der Kanton über herkömmliche Infokanäle wie Websites oder hiesige Medien nur schlecht. Und weil man beim Kanton feststellte, dass gerade in diesen Gruppen die Impfung mit grossen Unsicherheiten verbunden und die Impfquote eher tief ist, wollte man aktiv werden.

Einzelpersonen, aber auch ganze Familien

Darum wurden bereits vergangene Woche Dolmetscher und ein Arzt in die Deutschintegrationskurse in Solothurn geschickt. Das Ziel: in der jeweiligen Muttersprache die Angst vor der Impfung zu nehmen. Ausserdem sollten die Menschen diese Infos weitergeben: an ihre Familien, Freunde und Bekannte. So sollten noch mehr Menschen von der Impfung überzeugt werden.

Und dieser Plan ging offenbar auf. Denn nicht nur die Teilnehmenden der Deutschintegrationskurse selbst liessen sich impfen. Sondern es kamen ganze Familien vorbei: «Offensichtlich hat die Mund-zu-Mund-Propaganda geholfen, die Hemmschwelle zu senken», sagt Heller. Der eine oder die andere Migrantin kam sogar spontan vorbei.

Die Dolmetschenden waren an den Impftagen auch vor Ort, um Fragen zu beantworten und zu helfen.

Oftmals seien es aber gar nicht konkrete gesundheitliche Fragen, welche die Menschen von der Impfung abgehalten hätten, erzählt ein Dolmetscher. Sondern eher abstrakte Ängste, oftmals religiös begründet. Manchmal hätten die Menschen aber auch irgendetwas gehört, dass sie verunsicherte, etwa in den Medien des jeweiligen Heimatlands. Und weil die Sprachkenntnisse fehlen, können sie die Falschinformationen mit den hier vorhandenen Informationen nicht einfach so widerlegen.

Doch wenn nun er die eine oder andere Frage beantworten konnte, oder bei spezifischeren Fragen auch der Arzt, habe das oftmals gereicht, um die Angst vor der Impfung zu nehmen, erzählt der Dolmetscher.

Bei über 60 Gesprächen zwischen Arzt und Impfwilligen haben er und seine Kollegen übersetzt. Am gefragtesten waren Übersetzungen nach Tigrinya (Eritrea).

Mit dieser Massnahme betrat der Kanton Neuland: Mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern, mündlichen Botschaften und Sprachnachrichten die ausländische Bevölkerung ganz gezielt über ein Thema zu informieren – das hat es in diesem Ausmass bisher noch nicht gegeben.

Ob die Aktion wiederholt werden soll, ist offen

Dass die Impfaktion im Gebäude der Volkshochschule Solothurn durchgeführt wird, wo auch die Deutschintegrationskurse stattfinden, sei schnell klar gewesen, sagt Barbara Käch, Geschäftsleiterin der Volkshochschule. Kurzerhand wurden einige Lektionen verschoben, um Platz zu schaffen. «Den Menschen sind die Leute vor Ort und die Räumlichkeiten bereits bekannt», sagt Käch. Auch das habe möglicherweise dazu beigetragen, für den einen oder die andere die Hemmschwelle zu senken.

Schlangen bildeten sich zwar nur jeweils am Morgen. Doch die Dolmetschenden und das Impfteam waren jeweils den ganzen Tag lang im Einsatz. In den zwei Tagen liessen sich insgesamt 168 Menschen impfen. In vier Wochen sollen diese nun am selben Standort die zweite Impfung erhalten. Ob die Aktion auch noch in anderen Regionen wiederholt werden soll, steht noch nicht fest.

Weniger neue Fälle und weniger Patienten im Spital Im Kanton Solothurn sind aktuell etwas mehr als 152'000 Personen doppelt geimpft, rund 174'000 Personen haben eine Impfdosis erhalten. Das zeigt die kantonale Impfstatistik, die jeweils auf der Website des Gesundheitsamtes aufgeschaltet und täglich aktualisiert wird. 165 Personen haben im Kanton eine dritte Impfdosis erhalten. Eine dritte Impfdosis erhalten Personen, bei denen der Impfschutz nach zwei Dosen noch nicht ausreichen aufgebaut werden kann, weil bei ihnen etwa eine Immunsuppression vorliegt. Am Mittwoch veröffentlicht die Verwaltung ausserdem jeweils den wöchentlichen Situationsbericht zur epidemiologischen Lage von Covid-19 im Kanton Solothurn. Im Vergleich mit der Vorwoche hat sich die Lage im Kanton verbessert. Die Reproduktionszahl ist von 0,94 auf 0,68 gesunken, und auch die Zahl der Neuinfektionen ist zurückgegangen. In der vergangenen Woche wurden im Solothurnischen 348 Neuinfektionen gemeldet, in der Vorwoche waren es noch 693. Deutlich angestiegen ist dagegen die Zahl der gemeldeten Tests. In der vergangenen Woche wurden im Kanton 15'523 PCR- und Antigen-Schnelltests gemacht, in der Woche davor 12'337. Nicht verändert hat sich die Zahl der Personen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Sowohl in der vergangenen Woche wie auch in der Woche davor sind im Kanton drei Personen gestorben. Leicht entspannt hat sich die Situation in den Spitälern. In der vergangenen Woche mussten 25 Personen im Spital behandelt werden, das sind acht Personen weniger als in der Vorwoche. Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten hat in den vergangenen zwei Wochen stetig abgenommen. Stand gestern mussten im Kanton Solothurn 18 Personen im Spital behandelt werden, neun davon auf der Intensivstation. (szr)