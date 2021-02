Coronavorschriften Gruppe von 40 Jugendlichen aufgelöst – welche sonstigen Erfahrungen die Solothurner Polizei mit dem Versammlungsverbot macht In den Kleinholz Sportanlagen verstiess eine Gruppe Jugendlicher gegen die Versammlungsvorschriften, welche wegen der Coronakrise momentan gelten. Im Allgemeinen sind laut Polizei Einsätze wegen Verstössen gegen diese Vorschrift aber selten und verlaufen friedlich. Rebecca Rutschi 19.02.2021, 14.00 Uhr

Auf dem Kunstrasen neben der Eishalle spielten 30 bis 40 Jugendliche unerlaubterweise Fussball. Bruno Kissling

Zwischen 30 und 40 Jugendliche will ein Joggingsportler vor wenigen Wochen an einem Freitagabend in den Kleinholz Sportanlagen in Olten beim Fussballspielen gesehen haben, wie er gegenüber dieser Zeitung berichtet. Auf die Polizeistreife der Kantonspolizei Solothurn, die nur einen Augenblick nach dem Jogger aufgetaucht sei, hätten die Jugendlichen erschreckt reagiert.