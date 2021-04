EBA-Hauswirtschaftspraktiker Wenn die Pandemie den Abschluss verdirbt: Über 40 Prozent bestanden die praktischen Prüfungen nicht 40 Prozent der Lernenden EBA-Hauswirtschaftspraktikerinnen und -Praktiker im Kanton Solothurn sind im vergangenen Jahr durch den Abschlussprüfung gefallen. Rebekka Balzarini 03.04.2021, 05.00 Uhr

Seraina F. war auf dem Weg zur Hauswirtschaftspraktikerin EBA. Sie stand kurz vor ihren Abschlussprüfungen. Dann kam die Pandemie und mit ihr die Hygienevorschriften und die ausserordentliche Lage. Und Seraina F.s berufliche Laufbahn nahm eine Wende. Denn: Trotz guten Schulnoten hat sie das Qualifikationsverfahren nicht bestanden.

Sie ist kein Einzelfall, für sechs der insgesamt 14 EBA-HWP-Lernenden des Kantons Solothurn war die Abschlussprüfung kein Grund zum Feiern. «Für mich kam alles sehr schnell», sagt Seraina F. heute.

«Zuerst hätten wir die Prüfungen am 22. Mai gehabt, und dann hiess es etwa eine Woche vorher, sie finden am 11. Mai statt.»

Die Vorverschiebung war nur eine der Änderungen. Hinzu kam, dass die Prüfungen im Inforama Rüti in Zollikofen durchgeführt wurden und nicht wie üblich im eigenen Betrieb. «In der Wäscherei unseres Betriebs hatten wir nur Polohemden gewaschen und gebügelt, während der LAP mussten wir dann Blusen bügeln. Das hatten wir nicht so geübt», berichtet sie.

Die Fachlehrerin der Berufsschule sei zwar vor Ort anwesend gewesen, sonst niemand, den sie kannte. Auch die zu bedienenden Maschinen seien fremd gewesen. Und zu guter Letzt wurden nicht vier praktische Fächer geprüft, sondern nur zwei.

«Wenn man am Prüfungstag in einem der beiden Fachbereiche keine guten Leistungen zeigt, hat man bereits nicht bestanden», kritisiert Peter Schneider das Verfahren. Der inzwischen pensionierte ABU-Lehrer und ehemalige Fachschaftsleiter des BBZ Olten hat er Seraina F. unterstützt, Beschwerde einzureichen gegen ein «völlig unzureichend geplantes und durchgeführtes QV».

Stossend ist für ihn, dass ausgerechnet die Schwächeren in der beruflichen Grundbildung die Leidtragenden dieser «Bürotisch-Entscheide» seien.

Fremde Maschinen müssen bedient werden können

«Die zwei geprüften praktischen Fächer Reinigung und Wäscheversorgung gehören zu den Kernkompetenzen einer EBA-HWP-Lernenden», sagt Chefexpertin Sonja Scheurer von der OdA Hauswirtschaft Solothurn. Die Prüfungskommission habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.

«Die Lernenden hatten vor der Prüfung zehn Minuten Zeit, die Räumlichkeiten anzuschauen. Und es wurde nichts geprüft, was nicht auch nach der Bildungsverordnung verlangt war.» Letztlich gebe es Anforderungen an den Beruf, die auch in einem Corona-Jahr geprüft werden müssen. «Eine Hauswirtschaftspraktikerin muss eine fremde Maschine bedienen können, schliesslich lernt sie die Technik und nicht ein spezifisches Gerät.» Ob der Verzicht auf praktische Prüfungen in diesem Ausnahmejahr für die Lernenden besser gewesen wäre, wage sie zu bezweifeln.

Neues Verfahren in diesem Jahr Am 1. April 2021 tritt die Verordnung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI über die Qualifikationsverfahren 2021 in Kraft, welche die Grundlagen für die Durchführung des Qualifikationsverfahren 2021 schafft. «Heute wissen wir mehr», sagt Dominik Studer, Prüfungsleiter beim Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen. Er ist zudem verantwortlich für die schweizweite Expertenkommission und ist Mitglied der Arbeitsgruppe «Qualifikationsverfahren 2021», welche die Durchführung der Qualifikationsverfahren regelt. «Wir haben letztes Jahr und auch dieses Jahr bei allen Berufsverbänden Vorschläge für die Durchführung der Qualifikationsverfahren eingeholt», sagt er. Mit dem Ergebnis: «Die Qualifikationsverfahren werden 2021 wieder wie üblich stattfinden, sofern es die Pandemie-Situation zulässt.» Für die HWP-Lernenden heisst das, dass es im Kanton wieder betriebliche Prüfungen gibt und dass die Fächer «Küche» sowie «Beratung und Gästebetreuung» zum Prüfungsstoff gehören. Sollte die Durchführung aus gegebenen Gründen nicht möglich sein, würden die 11 HWP-Lernenden, die für das Qualifikationsverfahren 2021 angemeldet sind, im Rahmen einer Rückfallposition mit einer abschliessenden Beurteilung durch den Betrieb in die Berufswelt entlassen werden. Die Verordnung sieht des weiteren vor, dass der Entscheid, ob die Prüfungen gemäss Ausnahmeregelung durchgeführt werden oder nicht, dem jeweiligen Kanton obliegt. Zudem ist er dafür besorgt, die Prüfungskandidatinnen und –kandidaten und die Betriebe über die Modalitäten der Prüfungen zu informieren. Detaillierte Angaben, etwa über die Erfolgsquote in den einzelnen Berufen, sind im Prüfungsbericht des Kantons QV2020 festgehalten. Nationale Taskforce soll Lernende schützen Bundesrat Guy Parmelin hat zu Beginn der Corona-Pandemie die Task Force «Perspektive Berufslehre» damit beauftragt, für die Jugendlichen und Unternehmen gute Rahmenbedingungen auf dem Lehrstellenmarkt und beim Übergang in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Die Task Force vereint Bund, Kantone und Sozialpartner und bündelt auf nationaler Ebene die Kräfte. Sie stützt sich auf bestehende Strukturen ab und trägt den unterschiedlichen Gegebenheiten in den Kantonen und Branchen Rechnung. Die empfohlenen Grundsätze, Verfahren und Regelungen zur Durchführung der Qualifikationsverfahren im Jahr 2021 sind unter taskforce2020.ch öffentlich einsehbar.

Verkürztes Verfahren

«Die Absicht war, den Lernenden damit entgegenzukommen», so Regina Probst, Präsidentin der OdA Hauswirtschaft Solothurn und Berufsfachschullehrerin am BBZ Olten. «Wir hatten die Weisung unseres nationalen Dachverbandes, wie das Qualifikationsverfahren 2020 umgesetzt werden muss, damit es den geltenden BAG-Vorschriften entspricht», sagt Probst. Dazu gehörte neben der Sammelprüfung auch das verkürzte Verfahren.

«Wir sind froh, konnten wir die Prüfung mit der ODA Hauswirtschaft Bern durchführen», betont sie, auch wenn sie persönlich bedauere, dass das neue und pandemiebedingt kurzfristig kommunizierte Prüfungssetting für die Solothurner Lernenden nicht von Vorteil gewesen sei.

«Die Experten und Expertinnen und unsere Prüfungskommission haben sauber gearbeitet – nach dem üblichen Grundsatz, dass im Zweifelsfall für die Lernenden entschieden wird.»

Sammelprüfungen sind im Kanton die Ausnahme

Für die meisten Kantone sind Sammelprüfungen usus. Nicht aber für die Kantone Solothurn und Aargau. «Wahrscheinlich deshalb nicht, weil die beiden Kantone über keine eigenen Räumlichkeiten verfügen», sagt Chefexpertin Scheurer.

Seit der Einführung der Ausbildung 2008 kooperiere Solothurn mit dem Aargau, um aufgrund weniger Lernenden zusammen eine Klasse bilden zu können. «Das hat dazu geführt, dass alle EBA-HWP-Lernenden der beiden Kantone in Olten zur Schule gehen und alle EFZ-Lernenden in Lenzburg», sagt Scheurer. Die auswärtige Sammelprüfung hat sie zusammen mit Prüfungsleiter Dominik Studer vom Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen beschlossen.

«Wir haben so entschieden, weil das der einzig gangbare Weg war», sagt Studer auf Anfrage.

«Es gab Betriebe, etwa Altersheime oder Spitäler, die zu dieser Zeit komplett geschlossen waren, ein Besuch durch Experten war nicht denkbar. Mit der Sammelprüfung konnte eine einheitliche Lösung umgesetzt werden.»

Eine Quote von über 40 Prozent nicht bestandener praktischer Prüfungen sei tatsächlich überdurchschnittlich hoch – und auch im Ausnahmejahr 2020 eine Ausnahme. Denn die Erfolgsquote über alle Berufe hinweg liege mit 93,4 Prozent etwas höher als im Vorjahr.

«Es gibt immer wieder Abschlüsse, bei denen überdurchschnittlich viele Prüfungskandidat/innen in einem Beruf die Prüfungen nicht bestehen», weiss Georg Berger, Direktor der BBZ Olten, aus Erfahrung. Als Mitglied der nationalen Arbeitsgruppe Qualifikationsverfahren 2020 mit Vertretern des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, der Kantone und der Berufsverbände hat er an der Erarbeitung der Grundlagen für das Prüfungsverfahren 2020 mitgewirkt. «Niemand hatte damals gedacht, dass die Pandemie so lange dauert», sagt er.

Die Berufsverbände hätten sich im Interesse der Lernenden stark dafür eingesetzt, dass praktische Prüfungen stattfinden. Die Befürchtung: «Wenn die Schlusshürde fehlt, verfügen Berufsleute über weniger berufliche Kompetenzen. Wir wollten keine Fähigkeitsausweise mit einem grünen L verteilen, sondern Ausweise, die im Arbeitsmarkt einen realen Wert aufweisen.» Insofern wurde, wo immer möglich, praktische Prüfungen durchgeführt, ausser die Abstandsregelung verhinderte eine Sammelprüfung. In diesem Fall war eine Erfahrungsnote anstelle einer Prüfung vorgesehen. Nur ein kleiner Teil der Berufsverbände, etwa die Bekleidungsgestaltung, habe davon Gebrauch gemacht.

Elvira Schwegler, Geschäftsführerin der OdA Hauswirtschaft Schweiz, bringt Licht in die Entscheide des Berufsverbandes: «Wir haben praktische Prüfungen beantragt, weil das QV für unsere EBA-Lernenden die erste Prüfung überhaupt im Berufsleben ist. Eine Prüfung zu bestehen gibt auch Selbstvertrauen. Die Lehrzeit konnten sie zu normalen Bedingungen durchlaufen, bis auf die letzten Wochen.»

Als der erste Lockdown angeordnet wurde, seien die Prüfungen bereits seit Monaten fertig gestellt gewesen. «Mit der Einhaltung aller Schutzmassnahmen, mit dem Desinfizieren, mit den Abständen usw. hätten wir viel mehr Zeit gebraucht für die individuellen Prüfungsabnahmen aller ordentlichen praktischen Prüfungen. Zudem war unklar, wie sich die Situation in den Spitälern und Altersheimen entwickeln würde.»

Reinigung und Wäscherei seien jene Bereiche, in der die Hauswirtschaftspraktikerinnen und -praktiker meistens arbeiten. «Unsere Leute sind die, welche die infizierte Wäsche aufbereiten und sich um die ganze Hygiene kümmern. Gerade in dieser Pandemie sind sie als Fachleute wichtig. Und sie müssen gut geschult sein.»

Seraina F.s Beschwerde wurde von der kantonalen Beschwerdekommission der Berufsbildung abgelehnt. In einer ausführlichen Replik an den Kanton bezeichnet Seraina F. den Vorschlag der OdA HW Schweiz als fatal. «Das Bundesamt für Berufsbildung hatte angesichts der Coronasituation festgehalten, dass den Lernenden von Abschlussklassen kein Nachteil entstehen dürfe. Das QV-HWP-Setting verletzte diesen Grundsatz in allen Punkten». Seraina F. wiederholt die Prüfungen nicht, sie hat sich für eine andere Ausbildung entschieden.