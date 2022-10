Coronavirus Wegen steigender Fallzahlen und Personalausfällen: In den Solothurner Spitälern gilt ab sofort wieder Maskenpflicht Die Massnahmen gilt für alle Besucherinnen und Besucher sowie das Personal. Für Patientinnen und Patienten zudem ausserhalb ihrer Zimmer. Von weiteren Schutzmassnahmen – etwa einer Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher – sieht die soH momentan ab. Raphael Karpf 14.10.2022, 14.03 Uhr

Die Maskenpflicht gilt auch für alle Mitarbeitenden. Hanspeter Bärtschi

In den Solothurner Spitälern gilt an sämtlichen Standorten wieder Maskenpflicht. Und zwar für Besucherinnen und Besucher wie auch Mitarbeitende, für Patientinnen und Patienten zudem ausserhalb ihrer Zimmer. Die soH begründet diesen Entscheid mit den steigenden Corona-Fallzahlen sowie vermehrt Ausfällen von Mitarbeitenden. Wie lange die Massnahmen aufrechterhalten wird, ist offen.

Auf weitere Schutzmassnahmen (in der Vergangenheit gab es etwa eine Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher, eingeschränkte Besuchszeiten, nur eine Besucherin oder Besucher pro Patient etc.) «wird zum jetzigen Zeitpunkt noch verzichtet», schreibt ein Sprecher der soH. In Abstimmung mit der Infektiologie beobachte die Geschäftsleitung die Situation.

Diesen Freitag vermeldete der Kanton 181 neue Coronafälle. Der 7-Tage-Schnitt liegt mittlerweile bei 172 neuen täglichen Fällen. Dieser Durchschnitt ist weiterhin ansteigend, allerdings nicht mehr ganz so stark wie auch schon (plus 9 Prozent im Vergleich zur Vorwoche). Stand Freitag mussten 35 Personen wegen einer Covid-Erkrankung in einem Solothurner Spital behandelt werden (plus 9 im Vergleich zum Vortag). Eine Person brauchte Intensivpflege (minus 1 zum Vortag).