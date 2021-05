Coronavirus Solothurn bekommt die ersten Impf-Drive-ins der Schweiz: So kommen Sie zur Impfung im Auto Bis zu 1000 Menschen täglich können sich ab Juni in einem der drei Drive-in-Impfzentren piksen lassen. Auch am Wochenende und abends auf dem Heimweg: Bis 21 Uhr haben die Zentren werktags geöffnet. Ann-Kathrin Amstutz 10.05.2021, 18.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Solothurner Impf-Drive-ins sind ein schweizweites Novum. Das Konzept gibt es schon in Deutschland, Frankreich, Indien und den USA. Rajanish Kakade / AP

Auf dem Heimweg von der Arbeit noch schnell eine Covid-19-Impfung abholen: Dieses Szenario ist im Kanton Solothurn bald schon Realität. Ab Juni öffnen in Grenchen, Zuchwil und Lostorf insgesamt drei neue Impfzentren. Und zwar keine gewöhnlichen, sondern sogenannte Drive-ins, wo Impfwillige keinen Fuss mehr aus dem Auto setzen müssen, um den Pieks zu erhalten.

Das Solothurner Konzept dürfte schweizweit auf Interesse stossen

Damit übernimmt der Kanton Solothurn schweizweit eine Vorreiterrolle. In Deutschland, Frankreich und den USA gibt es schon Drive-in-Impfzentren, doch in der Schweiz sind diese ein Novum. Peter Eberhard, Chef des kantonalen Gesundheitsamtes, verkündet nicht ohne Stolz: «Uns sind keine Impf-Drive-ins in anderen Kantonen bekannt.» Eberhard nimmt aber an, dass die Solothurner Erfahrungen von anderen Kantonen beobachtet werden. Wenn das Konzept auf Interesse stosse, stelle man es gerne zur Verfügung.

Das Konzept ist folgendes: Im Zuchwiler und im Lostorfer Busdepot sowie im Grenchner Feuerwehrmagazin fahren ab Juni die Impfwilligen im Auto vor. Durchs Fenster werden Anmeldung und Krankenkassen-Karte geprüft. Dann heisst es Ärmel runter, sitzend im eigenen Fahrzeug erhalten die Automobilisten ihre Impfung. Nach vollendetem Pieks fahren sie einige Meter weiter auf den Parkplatz, wo sie die 15-minütige Ruhezeit abwarten. So einfach geht das.

Ohne Anmeldung geht es auch im Drive-in nicht

Ganz spontan auf eine Impfung vorbeizufahren, das wird jedoch nach wie vor nicht möglich sein. Auch bei den Drive-ins ist die vorgängige Anmeldung Pflicht. Die Termin-Vergabe erfolgt wie in den herkömmlichen Impfzentren per SMS. Spätestens bis Pfingsten soll die Anmeldung im Drive-in über die offizielle Homepage möglich sein.

Das könnte sich für alle lohnen, die sich bisher nicht angemeldet haben und dennoch schnell zu einer Impfung kommen wollen: Wer sich spezifisch für ein Drive-in anmeldet, konkurrenziert nur mit jenen Leuten, die auch in diese Art von Impfzentrum wollen. Eberhard relativiert jedoch: «Erst ab Juni impfen wir in den Drive-ins.» Viele Leute, die sich bis heute angemeldet haben, hätten ihren Termin bis dann bereits erhalten.

Sieben Tage die Woche wird geimpft

Die Drive-ins sollen sieben Tage die Woche geöffnet haben, die genauen Öffnungszeiten hängen von der Nachfrage ab, so Eberhard. Sicher sei, dass die Drive-ins werktags ab dem Nachmittag bis mindestens um 21 Uhr und auch am Wochenende offen sind: «Wenn nötig werden die Öffnungszeiten abends verlängert.»

Eine Überlegung hinter dem Drive-in ist, ein anders getaktetes Impfangebot aufzubauen. Denn nun ist die erwerbstätige Bevölkerung mit dem Impfen dran. Eberhard sagt:

An Peter Eberhard, Chef Gesundheitsamt Kanton Solothurn. Zvg

«Die Leute sollen möglichst ausserhalb der Arbeitszeit geimpft werden.»

Ziel sei auch, ausserhalb der bisherigen Standorte neue Impf-Standorte anzubieten, um lange Anfahrtswege in die Städte zu vermeiden.

Impf-Kapazität steigt um 20 Prozent

In den drei neuen Impfzentren sollen täglich bis zu knapp 1000 Personen geimpft werden, schätzt Eberhard. Das würde im Vergleich zu heute eine Kapazitätssteigerung von fast 20 Prozent bedeuten. Warum die Drive-ins nicht schon früher ins Leben gerufen wurden, erklärt der Chef des Gesundheitsamtes folgendermassen: «Es macht nur Sinn, wenn wir genügend Impfstoff haben. Ab Juni ist das der Fall.» Dann treffen nämlich die von vielen lange ersehnten Moderna-Grosslieferungen ein.

Eberhard schliesst aber nicht aus, dass in den Drive-ins auch andere Impfstoffe eingesetzt werden. Drei Impfstoffe sind in der Pipeline, deren Zulassung im Sommer erwartet wird. Da sieht Eberhard mit den Drive-in-Zentren einen Vorteil: «Wir hätten dann die Option, gewisse Impfstoffe spezifisch in den Drive-ins einzusetzen.» So könne man einfacher gewährleisten, dass alle zweimal denselben Impfstoff bekommen.

Auch in den Apotheken wird bald geimpft

Auch bezüglich Nachimpfungen böten die Drive-ins eine höhere Flexibilität, so Eberhard: «Wir wollen nun schauen, wie sich das Drive-in-Konzept bewährt, damit wir schnell reagieren können, wenn wir wegen Nachimpfungen in kurzer Zeit neue Impfkapazitäten brauchen.»

In der Aufregung um die Drive-ins geht fast ein bisschen unter, dass die Impfkampagne auch in den Apotheken anläuft. Schon Ende Mai wird in sechs Apotheken im Kanton geimpft, ab Juni sind es dann deren 30. Eberhard: «Die Impfung in den Hausarztpraxen hat sich sehr gut bewährt. Wir sind überzeugt, dass es bei den Apotheken auch so sein wird.»