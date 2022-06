Augeli, Bünten, Gäschler Sie arbeiteten wie Detektive, um herauszufinden, warum Solothurner Ortsnamen so heissen, wie sie heissen

Nun liegt der fünfte Band zu den Flurnamen im Kanton vor. Drei Forscherinnen haben dafür jahrelang Archive durchforstet und Karten gelesen. Nun erklären sie in einem Buch 8000 Namen aus der Amtei Solothurn-Lebern – vom Kamelhoger in Feldbrunnen bis zum Schwarzen Meer in Bellach.