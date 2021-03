Coronavirus Hausarztpraxen machen sich bereit: Reaktionen zur ausgeweiteten Impfstrategie im Kanton Solothurn Ab Ende März können sich im Kanton Solothurn Personen über 65 und das Gesundheitspersonal impfen lassen. Ab Mitte April sollen stetig mehr Hausarztpraxen mit dem Impfen anfangen können. Die Ärztegesellschaft Solothurn freut sich über das Vertrauen, das man ihnen entgegenbringt. Rebekka Balzarini 24.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund ein Fünftel aller Impfdosen im Kanton sollen an Hausärztinnen und Hausärzte verteilt werden. zvg

Lange mussten die Hausärztinnen und Hausärzte ihre Patientinnen und Patienten vertrösten. Mit dem Covid-19 Impfstoff wurde bisher hauptsächlich in den Impfzentren in Olten, Breitenbach und Solothurn geimpft, nur sechs Hausarztpraxen durften im Rahmen eines Pilotprojekts mit einem Covid-19-Impfstoff impfen.

Damit ist bald Schluss, wenn auch nur schrittweise: In einer Mitteilung gab der Kanton am Dienstag bekannt, dass ab Mitte April mehr Hausärztinnen und Hausärzte im Kanton Solothurn Impfaktionen durchführen dürfen. Dies unter der Voraussetzung, dass sie mindestens 50 Impfdosen pro Woche verabreichen.

Der Entscheid des Kantons freut Cornelia Meier, CO-Präsidentin der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte Kanton Solothurn (GAeSO). «Wir haben uns sehr darüber gefreut, für uns ist das ein Vertrauensbeweis», so Meier.

«Wir haben lange verhandelt und uns von Beginn der Pandemie an bemüht, etwas zu der Bewältigung der Krise beizutragen.»

Dankbar sei man von Seite der Hausärztinnen und Hausärzte auch dafür, dass der Kanton die Entschädigung für Hausarztpraxen erhöht: Sie erhalten pro Impfung 24.50 Franken von den Krankenversicherungen und 15.50 vom Kanton. Diesen Beitrag zahlt der Kanton freiwillig.

Froh über die Entscheidung zeigt sich auch Simone Eugster,

Co-Präsidentin der Haus- und Kinderärzte Solothurn (HASO). «Auch wenn viele der Hochrisiko-Personen zum Glück bereits in den kantonalen Impfzentren geimpft werden konnten, gibt es immer noch sehr viele Menschen auch aus dieser priorisierten Gruppe, die aus diversen Gründen noch nicht geimpft werden konnten oder sich nur in der eigenen Praxis impfen lassen wollen», schreibt sie.

«Damit auch diese vulnerable Gruppe trotz weiterhin mangelndem Impfstoff prioritär versorgt werden kann, können die Hausarztpraxen einen Beitrag leisten.»

Schritt für Schritt kommen die Hausarztpraxen zum Zug

Laut Peter Eberhard, dem Leiter des kantonalen Gesundheitsamts, war es von Anfang an geplant, die Hausärztinnen und Hausärzte langfristig in die Impfkampagne einzubinden. «Wir erreichen so Menschen, die sich nicht in einem Impfzentrum impfen lassen wollen», erklärt Eberhard.

Im Rahmen des Pilotversuchs mit den sechs Hausarztpraxen hätten hauptsächlich technische und logistische Fragen geklärt werden müssen. Etwa, wie die Impfdaten zuverlässig gemäss den Anforderungen des Bundes erfasst werden können. Damit es zu keinen logistischen oder technischen Pannen kommt und weil immer noch beschränkt Impfstoff zur Verfügung steht, werden die einzelnen Praxen nun schrittweise eingebunden.

«Ziel sind konzentrierte Impfaktionen für möglichst viele Patientinnen und Patienten», so Eberhard. Zum Beispiel in Form eines Impftages in den einzelnen Praxen. Für die Hausarztpraxen gelten die gleichen Regeln wie in den Impfzentren: Aktuell können sich Personen über 65 Jahren und Hochrisikopatienten anmelden, erst später kommen die Jüngeren an die Reihe.

Die Impfungen in den Hausarztpraxen sollen diejenigen in den kantonalen Impfzentren ergänzen, rund 75'000 Impfdosen sollen bis Ende Jahr in Hausarztpraxen verimpft werden. Das entspricht rund einem Fünftel aller Impfdosen, die dem Kanton bis Ende Jahr zur Verfügung stehen sollen. Für den April ist es vorgesehen, 2000 Impfdosen an die Hausarztpraxen zu verteilen.

Neu gilt: Auch über 65-Jährige werden geimpft

Neuigkeiten gab es am Dienstag auch für diejenigen Personen, die sich gerne gegen Covid-19 Impfen lassen möchten und älter als 65 sind: Der Kanton weitet per Ende März seine Impfkampagne aus, zusätzlich erhalten nun auch Personen einen Impftermin, die im Gesundheitswesen arbeiten oder älter als 65 Jahre alt sind. Das gab der Kanton ebenfalls bekannt. Weiterhin können sich auch alle Personen anmelden, die älter sind als 75 Jahre oder zu einer Hochrisikogruppe gehören. Sie werden laut der Mitteilung prioritär behandelt, erhalten also jeweils den schnellstmöglichen Impftermin.

Grund für den Schritt ist die fortgeschrittene Impfkampagne des Kantons. Stand gestern haben sich im Kanton 18'341 Personen über 75 Jahre für eine Impfung angemeldet. Das entspricht laut dem Kanton rund 71 Prozent aller Personen dieser Altersgruppe. Sie haben bereits eine erste Impfdosis erhalten oder haben bald einen Termin für eine erste Impfung.