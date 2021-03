Coronavirus Gesucht: Solothurner Firmen, die Massentests durchführen - das sind die Kriterien dafür Massentests sollen dazu beitragen, das Ausbreiten von Covid-19 und mutierten Virusarten zu verhindern. Neu sollen solche Testungen auch in Firmen durchgeführt werden – nachdem man bereits in Schulen und Heimen des Kantons Erfahrungen mit Massentests gesammelt hat. Noëlle Karpf 05.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Ende Januar werden vom Bund auch die Kosten für Tests bei Personen ohne Symptome übernommen. Donato Caspari

An Schulen und Heimen im Kanton wurden sie schon durchgeführt: Massentests. Nun ist ein Pilotprojekt in Unternehmen geplant. «Der Anteil der Infektionen mit ansteckenderen Sars-CoV-2-Varianten nimmt auch in der Schweiz zu», heisst es in einer Mitteilung der Solothurner Handelskammer. Eine regelmässige, gezielte Testung von symptomlosen Personen - wer Symptome aufzeigt, sollte sich laut Kanton bereits heute in den Testzentren im Kanton testen lassen - solle deshalb umgesetzt werden.

Konkret sucht der Kanton noch zehn Unternehmen, die beim Pilotprojekt mitmachen. «Gesucht sind Unternehmen mit über 50 Mitarbeitenden, in denen trotz Schutzmassnahmen ein hohes Transmissionsrisiko besteht», heisst es weiter. Die Firmen sollten zudem mindestens eines dieser drei Kriterien erfüllen:

In der Vergangenheit aufgetretene Übertragungen und wiederholt positiv getestete Personen sowie geschlossene, schlecht belüftete Räume; Nicht vermeidbare, enge Kontakte unter den Mitarbeitenden (gemeinsame körperliche Arbeiten unter den Mitarbeitenden, Teilen von Maschinen u. Ä.); Dichte Belegung der Räumlichkeiten und aufgrund der Tätigkeit kein Homeoffice möglich.

In diesen Unternehmen sollen während des Pilotversuchs einmal pro Woche Antigen-Schnelltests durchgeführt werden. Kosten für das Material können mit dem Kanton verrechnet werden – weitere Kosten wie etwa Personalaufwand müssten die Unternehmen selbst tragen.

Nach der Pilotphase sollen die Testungen auf weitere Unternehmen ausgeweitet werden, welche die oben genannten Voraussetzungen ebenfalls erfüllen.

Testen wird noch wichtiger

Die Infektionsketten zu unterbrechen – dies schaffe man nur durch breites Testen, erörtert Güvengül Köz, die für die Kommunikation des kantonalen Fachstabs Pandemie zuständig ist.

«Auch der Kanton Solothurn ist überzeugt, dass gerade ausgeweitete, gezielte Testungen eine wirksame Massnahme sind, um Virusträgerinnen und -träger ohne Symptome ausfindig zu machen, die für rund die Hälfte der Übertragungen verantwortlich sind.»

Das Testen werde in Anbetracht der neuen Virusvarianten, die deutlich ansteckender seien, noch wichtiger: «Das Ansteckungsrisiko ist bei symptomatischen Personen sehr hoch. Daher ist es jetzt besonders wichtig, infizierte Personen zu isolieren, bevor sie Symptome zeigen», so Köz.

Zusätzlicher Impfstoff ist eingetroffen Am Donnerstag wurden auf der Website des Kantons Solothurn 43 neue laborbestätigte Infektionen vermeldet (total laborbestätigte Infektionen bisher: 13'737). Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 20 Covid-19-Patientinnen und -Patienten befinden sich derzeit im Spital, 7 davon auf der Intensivstation. Stand Donnerstag wurden im Kanton 34'004 Dosen verimpft; 700 davon kamen neu dazu. Laut Peter Eberhard, Chef Gesundheitsamt Kanton Solothurn, hat der Kanton letzten Montag wieder Impfstoff vom Bund erhalten. «Bis Ende März erwarten wir insgesamt 40'000 Impfdosen von Moderna wie auch von Pfizer/Biontech.» In allen drei Impfzentren könne der Kanton nun wieder vermehrt Erstimpfungen durchführen. «Angesichts der erwarteten grossen Mengen an Impfdosen empfehlen wir allen Bürgerinnen und Bürgern, die geimpft werden möchten, sich jetzt zu registrieren, also insbesondere auch Menschen, die unter 75 Jahre alt sind.»

Dass nun breiter getestet wird, liegt auch daran, dass der Bundesrat Ende Januar beschlossen hat, Kosten für Tests auch bei Personen zu übernehmen, die keine Symptome aufzeigen.

Nach Pilotversuch: Jetzt geht's los mit Massentests in Heimen

Bereits abgeschlossen hat der Kanton einen Pilotversuch in fünf Alters- und Pflegeheimen. Laut Köz wurden zwischen November und Januar einerseits Ausbruchsuntersuchungen, anderseits auch Mitarbeitenden-Screenings durchgeführt. Im Rahmen der Mitarbeitenden-Screenings wurden insgesamt 559 Schnelltests bei total 189 Mitarbeitenden durchgeführt. Dabei wurden acht positive Fälle gefunden. «Alle betroffenen Personen konnten umgehend in Isolation geschickt und somit eine weitere Verbreitung verhindert werden», so die Kommunikationsbeauftragte.

Das Testen soll laut Köz das Risiko, dass das Virus in Heime eingeschleppt wird, reduzieren. Im Februar habe man deshalb alle Heime und auch andere sozialmedizinische Institutionen und Spitex-Organisationen über das Durchführen von präventiven Tests informiert. Derzeit würden die Mitarbeitenden im Rahmen von Schulungen, welche vom Kanton angeboten werden, weitergebildet.

«Nach dem erfolgreichen Pilotversuch haben wir diese präventive Massnahme allen Heimen dringend empfohlen und gehen davon aus, dass Mitarbeitenden- und Besucher-Screenings zu einem integralen Bestandteil der bereits bestehenden Schutzkonzepte in allen Heimen werden.»

Nach den Sportferien wurden zudem auch in je zwei Schulen pro Amtei des Kantons Massentests durchgeführt. Laut Andreas Walter, Leiter Volksschulamt, haben bisher rund 1100 Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen teilgenommen. Das Ergebnis: Eine Person der Sek 1 wurde positiv getestet. Als erfreulich bezeichnet Walter dieses Resultat. Weitere Massentests werden nächste Woche, wenn auch die letzten Schulen nach den Ferien wieder starten, durchgeführt. «Und dann schauen wir weiter», so der VSA-Leiter.

Sind Sie interessiert am Pilotprojekt in Ihrem Unternehmen? Melden Sie sich bei daniel.probst@sohk.ch unter Angabe einer Kontaktperson.