Coronavirus: Kanton Solothurn verlängert Impfbetrieb

Coronavirus Der Kanton Solothurn verlängert den Impfbetrieb bis Ende März 2023 Der Kanton Solothurn verlängert das Angebot an Impfmöglichkeiten gegen das Coronavirus. Der Regierungsrat hat beschlossen, die kantonalen Impfzentren bis Ende März 2023 weiterbetreiben zu lassen. 12.12.2022, 17.40 Uhr

Im Kanton Solothurn kann man sich weiterhin gegen Covid-19 impfen lassen. Samuel Golay / KEYSTONE/TI-PRESS

Der Regierungsrat hat den Betrieb der beiden Impfzentren Selzach und Olten, den Einsatz mobiler Impfteams sowie den Betrieb der Impfhotline bis zum 31. März 2023 verlängert. Das heisst es in einer Mitteilung des Kantons Solothurn. Die Hausarztpraxen und Apotheken seien ein weiterer wichtiger Pfeiler in der Versorgung von Covid-19-Impfungen. Der Kanton fördert daher Impfungen in Arztpraxen und Apotheken weiterhin mit einem kantonalen Zuschlag zum nationalen Tarif.