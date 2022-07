Coronavirus Das kantonale Impfzentrum zieht von Trimbach nach Olten – und ein neuer Impfstoff wird angeboten Am 20. Juli sind im Mühlemattsaal in Trimbach die letzten Impfungen verabreicht worden, künftig befindet sich das kantonale Impfzentrum an der Bornfeldstrasse in Olten. Ausserdem steht ab Ende Juli der Impfstoff des Herstellers Novavax zur Verfügung. 21.07.2022, 14.45 Uhr

Der Impfstandort in Trimbach ist Geschichte, künftig befindet sich das kantonale Impfzentrum in Olten. Bruno Kissling

Ende Juli zieht das Impfzentrum des östlichen Kantonsteils von Trimbach in das Mungo-Areal nach Olten. Der Umzug erfolgt, weil der Mietvertrag für den Mühlemattsaal mit der Gemeinde Trimbach Ende Juli ausläuft, wie der Kanton Solothurn am Donnerstag mitteilt.

Am 20. Juli haben im Mühlemattsaal die letzten Impfungen stattgefunden. Der Impfbetrieb am neuen Standort in Olten startet gemäss Mitteilung am 12. August. In der Zwischenzeit sind die mobilen Teams für den zweiten Booster in Alters- und Pflegeheimen unterwegs und das Impfzentrum Selzach bietet zusätzliche Impfungen an.

Die neuen Räumlichkeiten an der Bornfeldstrasse 2 in Olten seien mit dem öffentlichen Verkehr (Bus) gut erreichbar und es habe genügend Parkplätze.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Impfungen nur mit Anmeldung

Das Impfzentrum für die Bevölkerung des westlichen Kantonsteils bleibt in Selzach. Für sämtliche Impfungen und Impfstoffe in den kantonalen Impfzentren Olten und Selzach ist eine Anmeldung notwendig. Impfungen ohne Anmeldung (Walk-In) werden gemäss Mitteilung bis auf Weiteres nicht angeboten.

Einwohnerinnen und Einwohner der Bezirke Dorneck und Thierstein können sich für die Grundimmunisierung oder die Boosterimpfung auch im Impfzentrum Pratteln, in zwei Apotheken in Breitenbach oder in einer Apotheke in Dornach anmelden.

Impfzentren bieten Impfstoff von Novavax an

Nach der Zulassung von Swissmedic haben die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im April 2022 die Empfehlung für den Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax ausgesprochen.

Nun sind die Impfdosen im Kanton Solothurn eingetroffen, wie es in der Mitteilung heisst. Die kantonalen Impfzentren Selzach und Olten starten mit den Novavax-Impfungen im August. Die Anmelde-Tools stünden bereit. Eine Novavax-Impfung ist für Personen ab 18 Jahren und nur auf Anmeldung in einem Impfzentrum möglich. Schwangeren und stillenden Frauen wird der Impfstoff nicht empfohlen.

Der Impfstoff von Novavax ist ein sogenannter Protein-Impfstoff, der im Gegensatz zu den auf der mRNA-Technologie basierten Impfstoffen in einem traditionellen Verfahren hergestellt wird. Wie bei mRNA-Impfungen sind zwei Dosen im Abstand von etwa vier Wochen nötig. (sks)

Anmeldung: online oder telefonisch unter 032 627 74 11 (Montag bis Samstag, 8 bis 18 Uhr).