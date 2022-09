Solothurn: Bivalenter Moderna-Booster wird ab Oktober verimpft

Coronavirus Anmeldung für Booster mit bivalentem Impfstoff von Moderna ab sofort möglich – was ist das genau? Ab sofort ist im Kanton Solothurn die Anmeldung für die Booster-Impfung mit dem Moderna-Impfstoff möglich, derjenige von Pfizer ist noch nicht verfügbar. Geimpft wird dann ab dem 10. Oktober. 19.09.2022, 09.52 Uhr

In rund drei Wochen startet die Impfkampagne für den Herbst. Keystone

Am 10. Oktober 2022 startet die Impfkampagne im Kanton Solothurn für den Herbst. Die Boosterimpfung wird in erster Linie Personen ab 65 Jahren und Personen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko empfohlen. Bis am 9. Oktober gelten die Empfehlungen für Auffrischimpfungen für über 80-Jährige. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung am Montag.