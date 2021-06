Coronapandemie Alain Berset witzelt über Bands im «Kofmehl» – so verlief der Solothurn-Besuch des Bundesrats Bundesrat Alain Berset weilte am Dienstag im Kanton Solothurn. Er liess sich das Grenchner Impf-Drive-In zeigen und tauschte sich mit der Regierung und Kulturvertretern in der Kulturfabrik Kofmehl aus. Anschliessend gab es noch einen Point de Presse. Lea Durrer und Christoph Krummenacher 08.06.2021, 15.13 Uhr

Lea Durrer/Oliver Menge

Einen ganzen Vormittag weilte Bundesrat Alain Berset im Kanton Solothurn. Zuerst liess er sich zeigen, wie das Impf-Drive-In in Grenchen – das erste in der Schweiz – funktioniert. Impfwillige können sich hier bequem durch das Autofenster gegen Covid-19 impfen lassen. Gerade sei auch jemand auf dem Velo vorbeigekommen zum Impfen, verrät Peter Eberhard, Chef des Solothurner Gesundheitsamts. Man muss allerdings absteigen und auf ein Bänkli sitzen.

Um zirka 9.45 Uhr wurde der Bundesrat dann in Solothurn begrüsst. Dort vor der Kulturfabrik Kofmehl gaben Eberhard und Pipo Kofmehl Erklärungen zum Testcenter. Seit Dezember ist dieses in Betrieb.

Bundesrat Alain Berset trifft beim Kofmehl in Solothurn ein. Keystone

Anschliessend verschwand die Truppe im innern der Kulturfabrik Kofmehl und tauschte sich in der Raumbar aus. Hier stiess auch Regierungsrat und Kulturminister Remo Ankli dazu. Denn nun ging es darum, die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Kulturbranche zu diskutieren. Kulturminister Berset hörte der Solothurner Regierungsdelegation und den Kofmehl-Betreibern um Pipo Kofmehl genau zu.

Auf der kleinen Bühne in der Raumbar: Bundesrat Alain Berset und sein Team mit Frau Landammann Susanne Schaffner und Kofmehl-Geschäftsleiter Pipo Kofmehl. Keystone

Die Diskussion muss spannend gewesen sein, denn der ursprünglich auf 10.45 Uhr geplante Point de Presse verzögerte sich. Oder es lag an der Kaffi-Pause? Mit etwas Verspätung ging es schliesslich in der grossen Halle weiter – Bundesrat Alain Berset und Frau Landammann Susanne Schaffner betraten die Bühne.

Die Kulturfabrik Kofmehl sei, so Berset, der «richtige Ort» für ein Screeningcenter. Die Begründung findet er in passenden Bands, die hier in den letzten Jahren aufgetreten sind:

Die Schweiz sei auf gutem Weg aus der Krise, zog der Gesundheitsminister Zwischenbilanz. Deshalb seien für Ende Monat weitere Lockerungsschritte geplant – am Freitag gehen diese in die Konsultation. Möglich mache dies die sinkenden Fallzahlen (im Kanton Solothurn sind am Dienstag nur 7 neue Fälle gezählt worden).

Zudem schreiten die Impfungen weiter gut voran. Diese Woche erreichen weitere 600'000 Dosen die Schweiz, wie Berset erklärte.

3,2 Millionen Menschen haben in der Schweiz bereits eine Dosis erhalten, 2 Millionen sind vollständig geimpft. Noch reiche der Anteil Geimpfter allerdings nicht, um die Pandemie zu stoppen. Berset mahnte:

«Wir sind aber noch nicht am Ende. Wir müssen vorsichtig bleiben.»

Für Geimpfte, Genesene oder kürzlich Getestete gibt es schon bald das Covid-Zertifikat. Gemäss Berset ermögliche dieses, die Massnahmen für die genannten Gruppen zu lockern. Das heisse nicht, dass wer kein Zertifikat habe, von gewissen Orten und Dingen ausgeschlossen werde. Es führe also weder zu einer Zweiklassengesellschaft, noch gebe es einen Impfzwang. So sagt Berset:



«Die Freiheit ist es, eine Auswahl zu haben.»

Vor dem Mittag reiste Alain Berset wieder ab. Vom Team des «Kofmehl» gab es noch ein paar «Goodie-Bags» für ihn und sein Team. Was drin ist, verrät Geschäftsleiter Pipo Kofmehl hier: