Coronakrise Auch den Solothurner Taxiunternehmen steht das Wasser bis zum Hals Taxifahrer im Kanton Solothurn sind vom Lockdown nicht direkt betroffen, aber was nützts? Wenn die Beizen zu sind und niemand verreist, fehlen die Fahrgäste. Denise Donatsch 27.02.2021, 05.00 Uhr

Taxiunternehmen leiden auch unter dem Coronavirus.

Hanspeter Bärtschi

Seit die Gastro- und die Tourismusbranche heruntergefahren wurden, sieht es auch für die Taxiunternehmen alles andere als rosig aus. Anstatt Gäste von Restaurants, Bars oder vom Bahnhof abzuholen, stehen die Fahrzeuge teils stundenlang herum. Ob jedoch die Bedingungen für eine Härtefallentschädigung erfüllt sind, ist bei vielen noch unklar.

«Gerade während der Fasnacht wäre richtig viel los gewesen und wir hätten einen grossen Teil unseres Umsatzes generiert», erklärt Erika Bur, Inhaberin und Geschäftsführerin von «Taxi Bur» in Olten.

Die gelben Bur-Taxis gehören seit über vierzig Jahren zu Olten. Denise Donatsch

Dieses Jahr sei dies komplett entfallen und das, wo noch immer der Umsatzeinbruch vom letzten Jahr zu spüren sei. Unklar, ob es für eine Härtefallentschädigung reicht.

Das Unternehmen, das bereits seit über 40 Jahren in Olten und Umgebung Fahrgäste befördert, ist am Anschlag, die Auftragsquote ist massiv eingebrochen. Einige der Fahrzeuge, insbesondere die Kleinbusse, stehen seit Wochen still.

«Obwohl wir gewaltige Umsatzeinbussen zu verzeichnen haben, bleiben die laufenden Kosten wie Fahrzeugversicherungen oder Konzessionsgebühren die gleichen und müssen bezahlt werden.» Die Geldreserven seien mittlerweile aufgebraucht und der Covidkredit habe angezapft werden müssen.

Wenn die Situation weiterhin so bleibe, dann könne sich der Betrieb, gerade noch bis Ende Mai über Wasser halten – und das, obwohl bereits Personal abgebaut wurde. Ob die Umsatzeinbussen im letzten Jahr jedoch gross genug waren für eine Härtefallentschädigung sei momentan noch ungeklärt.

Härtefallentschädigung Die Taxi-Unternehmen wurden im Lock­dwon nicht behördlich geschlossen und fallen somit nicht automatisch unter das Härtefallprogramm zur Unterstützung von Unternehmen, die aufgrund der Natur ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit von den vom Bund angeordneten Massnamen zur Bekämpfung von Covid-19 direkt und besonders betroffen sind. Wenn solche Unternehmen Unterstützung beantragen wollen, müssen sie belegen, dass ihr Jahresumsatz 2020 in Zusammenhang mit behördlich angeordneten Massnahmen unter 60 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes 2018 und 2019 liegt. Bei Umsatzrückgängen in den Monaten Januar 2021 bis Juni 2021 im Zusammenhang mit behördlich angeordneten Massnahmen kann das Unternehmen für die Berechnung den Umsatz der letzten 12 Monate verwenden. (szr)



Ohne Überbrückungskredit ginge es nicht

Auch um das «A Taxi-Solothurn» steht es nicht besonders gut. Muammer Sänoglu, Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens, kann sich momentan nur dank der Unterstützung seiner beiden Kinder finanziell über Wasser halten.

Muammer Sänoglu sieht seinen Betrieb auf wackligen Beinen. Tom Ulrich

«Letztes Jahr habe ich von der AHV eine kleine Entschädigung erhalten, gereicht hat es aber hinten und vorne nicht.» Auch bei ihm sind die Einnahmen drastisch zurückgegangen, aber es ist noch unklar, um wie viel genau; weitermachen kann er nur mit Hilfe eines Kredits.

«Der Kredit gibt mir für ein, zwei Monate etwas Luft, langfristig ist das aber keine Lösung.»

Auch habe er bei einigen Gläubigern um einen Mahnstopp gebeten, da er schlicht nicht mehr alle Rechnungen bezahlen könne. Ein Glücksfall sei es für ihn gewesen, dass er letztes Jahr drei Monate lang, finanziert von einer Stiftung, Schulkinder transportieren durfte. Leider sei das Projekt zu teuer ausgefallen und die Stiftung habe den Auftrag storniert.

Spätestens seit ihm dieser Auftrag entzogen wurde, ist sich Sänoglu im Klaren darüber, dass sein Unternehmen definitiv auf wackeligen Beinen steht. Werde sich die Situation nicht bald wieder normalisieren, dann könne auch er sich nicht mehr lange über Wasser halten.

Zustupf vom Götti und Krankentransporte helfen

Etwas stabiler präsentiert sich die Situation rund um das «Lady-Taxi» von Doris Mäder aus Zullwil im Schwarzbubenland. Allerdings nur deshalb, weil ihr Götti sie und ihr Unternehmen finanziell kräftig unterstützt. «Mein Götti ist pensioniert und gibt mir aktuell, wenn es bei mir nicht reicht, um Rechnungen zu bezahlen, einen Teil seiner Rente ab.»

Doris Mäder hat einen Götti, der sie unterstützt. Kenneth Nars

So froh wie die Taxifahrerin und Inhaberin des Unternehmens darüber auch ist, so sehr ist ihr bewusst, dass das Geld eigentlich ihrem Patenonkel zustehen würde, der dafür sein Leben lang gearbeitet habe. Durch das Wegfallen des Oktoberfestes letzten Herbst oder durch das Ausfallen der Weihnachtsessen seien der Geschäftsführerin wichtige Einnahmen weggebrochen.

«Immerhin erhalte ich vom Krankenhaus nach wie vor Transportaufträge für Dialysepatienten.» Auch ein Schulkind mit Behinderung wird von der Firmeninhaberin regelmässig nach Solothurn gefahren, womit sie sich ebenfalls ein gewisses Einkommen sichern kann.

Stammkunden bleiben dem Jura-Taxi treu

Grundsätzlich optimistisch betrachtet Urs Hänzi, Inhaber des Taxiunternehmens «Jura-Taxi» in Grenchen die aktuelle Lage. «Es geht so weit gut, wir schlagen uns durch», beschreibt der Chauffeur, der seit 25 Jahren in Grenchen mit seinen Taxis stationiert ist, die Situation. Er wisse aber auch, dass er dies seinem Standort und insbesondere seinem grossen Kreis an Stammkunden zu verdanken habe.

«Unsere Ausgangslage hier in Grenchen ist nicht zu vergleichen mit der in einer Grossstadt.» Er sei, im Gegensatz zu den Grossstadttaxis, nicht auf Laufkundschaft am Bahnhof angewiesen, sondern habe treue Kunden aus einem relativ grossen Einzugsgebiet.

Urs Hänzi hat zum Glück eine treue Stammkundschaft. Tom Ulrich

Trotzdem spüre auch er, dass weniger Menschen unterwegs sind, was ihn rund ein Drittel seines Umsatzes koste. Abfedern könne er dies nur deshalb, weil die Pensionäre, die im Normalfall stundenweise bei ihm im Einsatz sind, nun zuhause blieben. Ewig werde es so aber auch in seinem Betrieb nicht weitergehen können. Den guten Mut verliere er aber trotzdem nicht.

Für Schutz vor Ansteckungen ist gesorgt

Angst vor einer Ansteckung müsse übrigens kein Fahrgast haben, betonen die Chauffeurinnen und Chauffeure einhellig. Die Autos verfügten teils über Plexiglasscheiben, teils über Plastikplachen zur Trennung von Fahrer und Gast; das Tragen einer Gesichtsmaske gelte als selbstverständlich. Zusätzlich würden die Fahrzeuge nach jedem Auftrag gründlich desinfiziert und gut durchgelüftet.