Corona-Massnahmen: Was ist denn jetzt mit den Solothurner Clubs?

Corona-Wirrwarr Tagelanges Hin und Her zwischen Bund und Kanton: Was ist denn jetzt mit den Solothurner Clubs? Die Solothurner Regierung hat die Clubs de facto geschlossen. Zwei Tage später entscheidet der Bundesrat etwas anderes. Was nun gilt, wissen Clubbetreiber nicht. Ein Rückblick auf turbulente Tage. Raphael Karpf 03.12.2021, 19.42 Uhr

Ungewissheit für Clubbetreiber, so auch im Kofmehl. Wolfgang Wagmann

Nein, wer im Kanton Solothurn einen Club betreibt, der oder die ist wirklich nicht zu beneiden. Da ist zum einen die Kleinigkeit der Pandemie. Sie machte in den vergangenen zwei Jahren jegliches gescheites Planen und Arbeiten unmöglich.

Und dann sind da noch die Regierungen von Bund und Kanton. Beide wünschen, dass der jeweils andere handeln solle.

Zuerst kam der Bund. Noch vor einer Woche war Gesundheitsminister Alain Berset der Meinung: Schweizweite Massnahmen brauche es nicht. Aber die Kantone, die sollen handeln. Zumindest diejenigen, in denen die Pandemie gerade etwas schlimmer wütet.

Solothurn – obwohl weder bei den Neuansteckungen noch bei den Hospitalisationen im Kantonsvergleich vorne mit dabei – nahm sich das zu Herzen. Und gab am Dienstag bekannt: Per Mittwoch muss, wer in den Club will, eine Maske tragen und sich beim Trinken hinsetzen.

Solche Partys tönen nun wirklich nicht nach Spass. Und so beschlossen die Solothurner Clubs, zu schliessen. Das bedeutete für sie: Künstlerinnen und Künstler kontaktieren, Dienstpläne umschreiben, Kurzarbeit und Hilfsgelder abklären, und so weiter.

Massnahmen von Bund und Kanton widersprechen sich

Das war am Mittwoch. Gestern war nun wieder der Bund an der Reihe. Eine Woche und eine gewonnene Covid-Gesetz-Abstimmung nach der letzten Ankündigung. In dieser Zeit musste sich viel verändert haben. Denn plötzlich war die Lage so dramatisch, dass es doch schweizweite Massnahmen brauchte.

Und so erliess der Bund für die ganze Schweiz: Wer in den Club will, muss eine Maske tragen und sich beim Trinken hinsetzen. Der Bundesrat gab den Clubs aber eine Wahl: Statt zu schliessen, dürfen sie auch nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen, aber keine Getesteten mehr.

Und das Chaos war perfekt.

Denn: Diese Wahlmöglichkeit sah die Solothurner Regierung nicht vor. Doch ihre Verordnung ist seit Mittwoch in Kraft. Heisst: Damit die Clubs auch im Kanton Solothurn auf 2G setzen dürfen, müsste die Solothurner Regierung den eigenen Entscheid wieder abändern.

Anderes Tempo im Aargau

Ob sie das überhaupt möchte, ist unklar. Grundsätzlich dürfte der Kanton mit schärferen Massnahmen fahren als der Bund. Doch zu einem Entscheid kam die Regierung am Freitag nicht mehr.

Anders als etwa die Aargauer Kollegen. Dort wurde kurz nach 17 Uhr bekanntgegeben: Die Verordnung wird kurzfristig angepasst. Auch im Aargau sollen die Clubs eine Alternative zu den Schliessungen bekommen. Derweil heisst es in Solothurn: Man entscheide am Montag.

Die Clubbetreiber sind damit wieder zurück auf Feld eins. Am Montag sind ihre Improvisationskünste ein weiteres Mal gefragt.