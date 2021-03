Am 22. Februar hat der Verband der Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) ein Schreiben an die Solothurnischen Gemeinde- und Stadtpräsidien erlassen. Er thematisiert darin die Beschwerden des Vereins "Kinder atmen auf!" Der VSEG liefert den Gemeinden darin die Vorlage für eine "Begründunug zur Abweisung der Beschwerde". Die Schulen, so heisst es weiter, seien "natürlich absolut frei" in der Entscheidung, ob sie von dieser Vorlage Gebrauch machen wollen. Das stöss Christine Hug sauer auf. «Mit dieser Musterbegründung wird auf keinen einzigen unserer umfassend begründeten Punkte eingegangen. Der Gemeindeverband fordert die Gemeinden zu einem verfassungswidrigen Verhalten und einer Verletzung des rechtlichen Gehörs auf», so die Präsidentin des Vereins «Kinder atmen auf!»