Corona und Gastrobranche «Der bürokratische Aufwand ist zu gross» – Solothurner Gastronomen berichten, wie schleppend es als Betriebskantine läuft Anfang März konnten einige Restaurants unter strengen Vorschriften ihre Türen wieder öffnen. Hilfreich ist diese Möglichkeit aber kaum, wie Pächter und Wirte aus dem Kanton Solothurn berichten. Andri Morrissey 20.03.2021, 05.00 Uhr

Der Martinshof Zuchwil ist eine der Betriebskantinen im Kanton Solothurn. Tom Ulrich

Seit zwei Wochen können Schweizer Gastronomiebetriebe ihre Angebote im Rahmen von Betriebskantinen aufrechterhalten. Im Kanton Solothurn haben sich 27 Betriebe nun als solche angemeldet, alle aus verschiedenen Sparten des Gastrosektors. Von Pizzerien über Hotels bis und mit Dorfrestaurants ist alles auf der Liste der angemeldeten Gastrobetriebe zu finden. Das einzige Problem dabei ist, dass sich viele der Betriebe immer noch knapp durchschlagen – trotz der Möglichkeit, wieder Gäste im Innenbereich empfangen zu können.

Anfang Monat herrschte viel Skepsis bei den Pächtern: Bürokratischer Aufwand wurde befürchtet. Gleichzeitig rechneten viele nicht mit einem Gästeansturm auf das Kantinenangebot. Zwei Wochen später bestätigt sich für viele Gasthof- und Hotelbesitzer diese Angst. Die Kundschaft ist kaum vorhanden. Zwar können sich die meisten der befragten Unternehmen finanziell über Wasser halten, aber mit normalen Betriebszeiten kann die Situation nicht verglichen werden.

Massnahmen zu streng und zu bürokratisch?

Die Richtlinien sind strikt: Der Kanton sieht vor, dass Gäste vorzeitig von ihrem Arbeitgeber beim entsprechenden Restaurant schriftlich angemeldet werden müssen. Zudem sind die Kantinen nur für bestimmte Berufsgruppen vorgesehen: Handwerker, Bau- und Strassenarbeiter sowie Berufstätige im Montageservice und im Garten- und Landschaftsbau.

Unter den ersten Restaurants, die sich als Kantine gemeldet haben, waren die Betreiber des Hotels Martinshof in Zuchwil. Damals äusserte sich die Geschäftsführerin Denise Reinhard gegenüber dieser Zeitung zu Wort. Begeistert von der Möglichkeit zeigte sie sich nicht. Sie sprach unter anderem von einem grossen bürokratischen Aufwand für die Arbeitgeber der potenziellen Kantinen-Besucher. Entsprechend meldete sie diese Sorgen dem Kanton.

Der Martinshof Zuchwil macht auf die Nutzung als Betriebskantine aufmerksam. Tom Ulrich

Geringe Nachfrage und fällige Rechnungen

Stefan Reinhard – ebenfalls vom Hotel Martinshof – steht dem Angebot des Kantons weiterhin skeptisch gegenüber. Seit der Eröffnung der Betriebskantine könne nicht unbedingt von einem Erfolg gesprochen werden. «Die Nachfrage ist sehr gering», sagt Reinhard. Pro Tag würde sein Betrieb höchstens vier Menschen bedienen, im Gegensatz zu den etwa 50 Besuchern pro Mahlzeit in einem Sommer ohne Einschränkungen. Zumindest laufe das Angebot nicht ins Leere. «Viele sind froh um die Wärme. Sie schätzen, dass es das Angebot gibt», sagt Reinhard.

Auch der Pizzeria Toscana in Bad Klus bei Oensingen hilft die Regelung zu den Betriebskantinen kaum weiter. Mitbesitzer Londino Mario erzählt, dass es dem Betrieb zurzeit überhaupt nicht gut gehe. Kundschaft gibt es kaum und zwei seiner Mitarbeiter hätten sich mit Covid-19 angesteckt.

«Finanziell haben wir im Moment Schwierigkeiten»,

sagt Mario. «Die meisten unserer Arbeiter sind gerade in der Kurzarbeit, aber die Selbstständigen bekommen keinen Lohn im Moment.» Das Restaurant stecke zusätzlich untern einem Berg von Betreibungen und Rechnungen, die nicht gedeckt werden könnten. «Im Moment müssen wir uns alle wirklich anstrengen», sagt Mario.

Zwischen Verständnis und Enttäuschung

In Grenchen ist die Situation ähnlich. Roland Rüetschi von der Administration der Tennishalle «Tennis Chugele» bezeichnet das Geschäft mit der Betriebskantine als «schwach». Pro Tag bedienen sie ein bis vier Kunden aus der Betriebskantine, im Gegensatz zu den mehr als 50 Gästen pro Mahlzeit während einer pandemiefreien Zeit.

Rüetschi zeigt zwar Verständnis für die schwierige Lage, trotzdem ist er mit der neuen Regelung nicht zufrieden. Die Regelungen des vergangenen Sommers würde er der Betriebskantine vorziehen. Damals mussten sich Restaurant-Besucherinnen und -Besucher zwar auch registrieren, dies konnte aber auch vor Ort gemacht werden – und Gäste sämtlicher Berufsgruppen durften essen gehen. «Es ist wichtig, dass wir bald wieder nach den alten Auflagen öffnen können», sagt Rüetschi.

Beim Restaurant Frohsinn in Nunningen ist die Situation noch schlimmer. Zur Frage, wie das Betriebskantinen-Geschäft laufe, antwortet Pächter Roger Henz: «Ehrlich gesagt gar nicht, null.» In der Betriebskantine würden sie keine Kunden empfangen.

«Der bürokratische Aufwand ist zu gross für die Firmen, sodass dieses Projekt keinen Gebrauch findet»,

sagt Henz.

In Bettlach, im Hotel Urs & Viktor, ist weiterer Unmut zu spüren. Pius Walker, einer der drei Geschäftsführer des Hotels, nennt die Situation eine «Katastrophe». Täglich bedienen sie zwei bis drei Kunden in der Betriebskantine und Stammkunden haben sie keine. Walker merkt dazu an, dass es zurzeit in Bettlach kaum Baustellen gibt. Immerhin: «Die, die kommen, haben Freude», sagt Walker.

Viel Bürokratie – wenig Kundschaft. Wohl aus diesem Grund melden viele Firmen ihre Angestellten gar nicht erst bei den Restaurants an, die Kantinen bleiben fast leer.

Von Optimismus bis hin zur Existenzangst

Trotz der schwierigen Lage lassen sich viele Pächter nicht aus der Ruhe bringen. Roger Henz macht zwar seiner Frustration Luft, zeigt sich aber nicht unbedingt pessimistisch der Zukunft gegenüber. «Damit werden wir zwar nicht reich, aber wir kommen durch», sagt Henz.

Stefan Reinhard vom Hotel Martinshof und Pius Walker vom Hotel Urs & Viktor sind bezüglich der finanziellen Zukunft ihres entsprechenden Betriebs vorsichtig optimistisch. Den Umständen entsprechend gehe es dem Hotel gut, sagt Reinhard. «Bei uns reicht es gerade», sagt Walker. Die Angestellten und die Rechnungen könnten auf jeden Fall bezahlt werden.

Roland Rüetschi aus Grenchen sagt zudem: «Ich bin eigentlich ganz positiv eingestellt. Diese Positivität nimmt aber von Tag zu Tag ab.»

Stand Freitag haben sich im Kanton Solothurn 27 Betriebe eintragen lassen als Betriebskantinen: