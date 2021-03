Corona Speicheltests und Selbsttest daheim: 5 Fragen und Antworten zum Testfrühling im Kanton Solothurn Gratis Tests für Personen ohne Symptome, Speicheltests und Selbsttests für zuhause - in den nächsten Wochen kommen neue Testmöglichkeiten dazu. Das beeinflusst auch die Teststrategie im Kanton Solothurn. Rebekka Balzarini 27.03.2021, 05.00 Uhr

Neue Möglichkeiten verändern auch die kantonale Teststrategie. Bruno Kissling

Die Zeiten, in denen man vor dem Bürgerspital in Solothurn für einen Covid-19-Test Schlange stehen musste, sind schon lange vorbei. Mittlerweile gibt es im Kanton viele verschiedene Standorte, an denen man sich mit einem PCR- oder einem Antigen-Schnelltest auf Covid-19 testen lassen kann.

Seit Mitte März übernimmt der Bund auch die Kosten für Tests von Personen, die keine Symptome zeigen. Für April hat das BAG angekündigt, dass bald ein neuer Baustein die Teststrategie in der Schweiz und damit auch im Kanton ergänzen soll: Die Bevölkerung soll pro Monat fünf Selbsttests in einer Apotheke beziehen können, um sich so regelmässig selbst auf Covid-19 zu testen.

Mit den neuen Möglichkeiten ist es auch schwieriger geworden, den Überblick zu behalten. Die folgende Übersicht soll die wichtigsten Fragen zur Teststrategie des Kantons Solothurn beantworten:



In der kantonalen Teststrategie werden alle Testmöglichkeiten genutzt, die auch in der nationalen Strategie vorkommen: PCR-Tests, gepoolte PCR-Tests, auch bekannt als Speicheltests, und Antigen-Schnelltests. Auch der Einsatz von Selbsttests zuhause ist im Kanton ist geplant. Wann die Selbsttests in den Apotheken bezogen werden können, ist noch unklar. Der Bund führt derzeit Validierungsarbeiten durch, das heisst, im Moment sind noch keine Selbsttests zugelassen. Laut dem Gesundheitsamt müssen noch viele Fragen geklärt werden.

Alexandra Wey/ KEYSTONE

PCR-Tests liefern in der Regel innerhalb von 24 Stunden ein Testresultat. Die Proben werden in einem Labor analysiert. Im Kanton Solothurn werden PCR-Tests in Spitälern, Hausarztpraxen und von mobilen Einsatzteams durchgeführt. Gepoolte Speicheltests sollen im Kanton Solothurn im Rahmen von breiten Testungen genutzt werden, etwa in Schulen, Unternehmen, oder Kindertagesstätten. Dabei werden mehrere Speichelproben gemeinsam untersucht. Ist das Testresultat bei einem der untersuchten Pools positiv, werden alle Personen aus dem Pool einzeln mit einem PCR-Test getestet. Antigen-Schnelltests liefern innerhalb von 15 bis 20 Minuten ein Testresultat. Der Test wird über einen Nasen-Rachen-Abschnitt durchgeführt, eine Speicheltest ist nicht möglich.

Das BAG empfiehlt es nicht, Schnelltests und Selbsttests im Internet zu bestellen. Als Grund dafür gibt das Amt nicht überprüfbar sei. Es besteht die Gefahr, dass die Tests kein zuverlässiges Testresultat anzeigen.



Die Pandemie im Kanton in Zahlen 14 673 Laborbestätigte Infektionen gab es bisher im Kanton Solothurn. 16 648 Personen sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. 46 704 Impfdosen wurden im Kanton bisher verimpft. 257 Personen sind bisher an Covid-19 gestorben . 140 549 Tests wurden Stand Montag im Kanton durchgeführt.

Medienkonferenz Corona 14.01.2021: Kantonsarzt Prof. Dr. Lukas Fenner Hanspeter Bärtschi / SZ

Laut dem Solothurner Kantonsarzt Lukas Fenner kann es durchaus Sinn machen, sich vor einem Treffen testen zu lassen. «Das bietet zumindest am selben Tag Sicherheit», so Fenner. Möglich sind diese Schnelltests etwa in den grossen kantonalen Screening-Zentren in Olten und Solothurn, für einen Termin kann man sich online anmelden. Trotzdem ist es laut dem Kantonsarzt wichtig, sich an die geltenden Schutzmassnahmen zu halten. Das gelte auch für Treffen im Freien.

Die Teststrategie des Kantons besteht aus drei Pfeilern: Den Symptom- oder Fallorientierten Testungen, den Präventiven Testungen und den Individualtestungen. Die neuen Möglichkeiten beeinflussen hauptsächlich die letzten beiden Pfeiler. Dass der Bund die Kosten für die Testung von asymptomatischen Personen übernimmt, gibt dem Kanton etwa die Möglichkeit, im Rahmen von Screenings in Unternehmen, Schulen oder Alters- und Pflegeheimen viele Menschen zu testen. Bereits jetzt werden repetitive Testungen durchgeführt, etwa in Schulen, wenn ein Verdacht auf auf mehrere Ansteckungen besteht. Eine deutliche Ausweitung dieser Strategie kann nur mit den gepoolten Speicheltests erreicht werden. Das ist aber eine logistische Herausforderung, deshalb plant der Kanton, mit externen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ende März läuft eine Pilotphase mit zwei Anbietern, ab Mitte April würde der Kanton gerne damit beginnen, in grossem Stil zu testen. Die mobilen Einsatzteams werden ebenfalls ausgebaut. Um der grösseren Nachfrage der Bevölkerung gerecht zu werden, laufen laut dem Kantonsarzt ausserdem Gespräche mit Apotheken, Hausarztpraxen und den Spitälern im Kanton, um die Testkapazitäten den neuen Bedürfnissen anzupassen. Die beiden Screeningzentren in Olten und Solothurn ihr Angebot den veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen anpassen. Ausserdem ist eine Informationskampagne geplant, um die Bevölkerung über die neuen Möglichkeiten zu informieren. Testen allein ist für den Kanton aber kein «Allerheilmittel», so der Kantonsarzt. «Wir wollen den Dreiklang pushen: Schützen, Testen und Impfen. Für die Pandemiebewältigung braucht es ein Gesamtpaket». Eine Änderung gibt es auch für Kinder: Neu werden Kinder ab 6 Jahren nach den gleichen klinischen Kriterien getestet wie Erwachsene. Das wird in der ganzen Schweiz so gehandhabt.