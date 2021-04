Corona Impftourismus gibt es auch im Kanton Solothurn Zwei Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons sei es gelungen, sich im Impfzentrum in Solothurn für einen Impftermin zu registrieren. Das bestätigt ein Journalist von chmedia. Dem Gesundheitsamt ist das Problem bekannt, Lösungen dafür gibt es noch keine. Rebekka Balzarini 29.04.2021, 20.00 Uhr

Woher Personen kommen, die sich im Impfzentrum impfen lassen wollen, muss manuell überprüft werden. Bruno Kissling

Im Kanton Solothurn können sich alle erwachsenen Personen gegen Covid-19 impfen lassen. Auch dann, wenn sie zu keiner Risikogruppe gehören. Diese Möglichkeit lockt auch impfwillige Personen aus anderen Kantonen an, wie ein Mitarbeiter dieser Zeitung beobachtet hat. Zwei Bekannte von ihm hätten sich im Kanton für eine Impfung registriert, obwohl sie nicht hier wohnhaft sind. Einen Termin hätten die beiden bisher aber nicht erhalten.

Dem Kanton ist das Problem bekannt, das schreibt das Gesundheitsamt auf Anfrage. Es komme vor, dass sich Personen mit Wohnsitz in anderen Kantonen bei uns anmelden. Momentan werde der Handlungsbedarf in der Sache abgeklärt. «Zurzeit gibt es im Anmeldesystem keinen Mechanismus, der verhindert, dass sich nicht im Kanton Solothurn wohnhafte Personen anmelden können», heisst es.

«Wir sind daran, eine Lösung für dieses Problem zu finden.»

Konkrete Angaben dazu, wie und ob Impftourismus aktuell verhindert wird, macht das Amt keine. «Wir müssten eine manuelle Kontrolle einführen, was einen erheblichen administrativen Aufwand bedeutet», heisst es in der Antwort auf die Frage, wie Impftourismus verhindert werden kann.

Ausnahmen sind möglich

Sich in einem anderen Kanton als dem eigenen Wohnkanton impfen zu lassen, ist nicht verboten. Laut der Website des Bundesamts für Gesundheit BAG steht es der Bevölkerung frei, wo sie sich impfen lassen will. In der Vergangenheit hat der Kanton Solothurn aber mehrfach betont, dass der Impfstoff aus dem kantonalen Kontingent für Personen mit Wohnsitz im Solothurnischen bestimmt ist. Ausnahmen sind möglich, etwa dann, wenn eine Person aus dem Aargau in einem Alters- oder Pflegeheim im Kanton Solothurn tätig ist.

Für Ärger sorgte in der vergangenen Woche die Verteilung der Impftermine. Bei der Redaktion meldete sich ein Lokalpolitiker mit dem Vorwurf, das Prinzip «First come, first served» werde bei der Terminvergabe nicht eingehalten. «Leute, die sich erst kürzlich angemeldet haben, haben einen Termin erhalten und solche, die sich vor Monaten angemeldet haben, haben keinen erhalten», schreibt er.

Mit dem Vorwurf konfrontiert heisst es von Seite des Gesundheitsamts, Personen aus Risikogruppen würden weiterhin priorisiert. Ab Mai würden alle erwachsenen impfwilligen Personen chronologisch nach Anmeldung ihren Impftermin erhalten. «Stichproben bei der Terminvergabe zeigen auf, dass die Termine korrekt vergeben werden», so das Amt.