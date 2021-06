Zivilschutzkommandant Boris Anderegg über den Coronaeinsatz

Kanton Solothurn Der regionale Zivilschutzkommandant über die Herausforderungen der Pandemie: «Unsere Batterien sind leer» Auf einen Kaffee mit... Boris Anderegg. Der regionale Zivilschutz-Kommandant erzählt, wie sich das Image der Organisation durch die Pandemie verbessert hat und wie er fürs Impfzentrum den Kantonsrat aus der Rythalle schmeissen musste. Ann-Kathrin Amstutz 12.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kommandant Boris Anderegg und seine Zivilschützer sind in der Corona-Pandemie stark gefordert. Hanspeter Bärtschi

Es ist ohne Zweifel der grösste Zivilschutz-Einsatz der jüngeren Vergangenheit. Auch im Kanton Solothurn – besonders im Kanton Solothurn: 14'000 Diensttage leisteten die Solothurner Zivilschützer seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Das ist mehr als in fast allen anderen Kantonen, wo der Zivilschutz weniger stark eingebunden war.

So sieht der Zivilschutz-Grosseinsatz im Impfzentrum Rythalle aus:

Der Zivilschutz baut das Impfzentrum Rythalle auf. Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Nur dank guter Koordination steht das Impfzentrum rechtzeitig bereit. Hanspeter Bärtschi Zivilschützer werden im Impfzentrum für alle nicht-medizinischen Aufgaben eingesetzt. Hanspeter Bärtschi zvg zvg zvg zvg zvg zvg Hanspeter Bärtschi

Eine grosse Belastung, aber auch eine Chance für die Organisation, deren Image lange Zeit von Victor Giacobbos Parodien geprägt war. Aus seinem Schattendasein tritt der Zivilschutz mit den Corona-Einsätzen ins Schlaglicht. Dass dies dem Image guttut, bestätigt Boris Anderegg, Leiter Amt für Feuerwehr und Zivilschutz der Stadt Solothurn: «Früher wurde der Zivilschutz oft belächelt. Mit den Corona-Einsätzen ist das Bewusstsein für unsere Arbeit nun stark gestiegen.»

Wir treffen Boris Anderegg im Bunker unter dem Bürgerspital. In der Homebase der Regionalen Zivilschutzorganisation RZSO Solothurn schlägt uns der typische «Bunker-Duft» entgegen - «in allen Bunkern riecht es gleich», bemerkt Anderegg. Seit November 2017 ist der 42-Jährige Kommandant über die Solothurner Feuerwehr und den RZSO Solothurn. Ein Mann, der trotz eindrücklicher Grösse und militärischer Haltung sichtlich gerne herzhaft lacht. Und ein Mann, der während der Pandemie aus der zweiten Reihe wichtige Fäden gezogen hat.

Sie mussten Angehörige vor dem Spital abweisen

So etwa im März 2020, als Anderegg eines Morgens um 11 Uhr den Befehl bekam, der Zivilschutz müsse den Spitalring sichern. Um 14 Uhr stand er mit 40 Männern bereit. «Wir haben gezeigt, dass wir schnell da sind, wenn es uns braucht», so Anderegg.

Und das war erst der Anfang. In der ersten Welle übernahm der Zivilschutz im Spital die Eingangskontrollen. Diese schwierige Zeit hat Boris Anderegg besonders deutlich in Erinnerung:

«Wir mussten den Leuten erklären, warum sie nicht zu ihren Angehörigen durften – auch wenn diese im Sterben lagen.»

Durchsetzungsvermögen, aber auch ganz viel Feingefühl war von den Zivilschützern gefragt. «Da haben meine Leute einen super Job gemacht», lobt Kommandant Anderegg.

Im Mai 2020 wurde der Zivilschutz dann von den Spitälern abgezogen. «Da dachten wir, unser Einsatz sei zu Ende – etwas naiv vielleicht, aber so war die Stimmung im letzten Sommer», blickt Anderegg zurück. Als im Herbst die Fallzahlen wieder stiegen und das Thema Impfen immer aktueller wurde, stand ein erneuter Einsatz im Raum. «Es war ein Hin und Her», so Anderegg. Bis am 19. Dezember der kantonale Zivilschutz-Leiter Peter Huber anrief und sagte: «Ab dem 12. Januar musst du das Impfzentrum Nummer 1 im Kanton betreiben.»

Der Kantonsrat musste fürs Impfzentrum weichen

Sowieso schon eine Hauruck-Übung, doch als der Impfstart um Weihnachten sogar noch auf den 4. Januar vorverlegt wurde, eine Mammutaufgabe. «Wir haben alles auf dem leeren Blatt entworfen», sagt Anderegg. Schnell stand die Rythalle als Impf-Standort im Raum, doch da gab es noch ein Problem: «Zu diesem Zeitpunkt tagte der Kantonsrat in der Rythalle», erinnert sich Anderegg schmunzelnd. «Mein Ziel musste also sein, den Kantonsrat rauszuschmeissen.»

Er hat auch diese Hürde gemeistert. Am 4. Januar standen die ersten Impfplätze in der Rythalle bereit. 10 Tage lang ein Impfzentrum betreiben zu können, gehört zum Leistungsauftrag des Zivilschutzes. Höchstens mit einen Monat rechnete Anderegg im Januar. Bekanntlich kam es anders: Bis heute ist der Zivilschutz sechs Tage die Woche täglich mit 70 Leuten im Impfzentrum präsent. Sie stemmen alle Aufgaben, die nicht medizinischer Art sind, und arbeiten Hand in Hand mit dem Gesundheitspersonal.

Manchmal zehrt die Bürde der Verantwortung

Ende Juli soll der Zivilschutz-Einsatz dann aber definitiv zu Ende sein. «Unsere Batterien sind leer», sagt Anderegg. Vieles ist in der Pandemie-Zeit zu kurz gekommen: die Ausbildung des Personals und Ruhepausen. Auch an Anderegg ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen: «Die Bürde der Verantwortung kann schon zehren», bekennt er. «Ich bin eigentlich immer im Einsatz.» Das schaffe er nur dank seiner Familie, die seinen Job mitträgt.

Für seine Organisation zieht Anderegg aber eine positive Bilanz: «Ich bin stolz, wie wir alles gemeistert haben. Jetzt müssen wir uns reorganisieren und den Flow mitnehmen.»