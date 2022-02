Solothurner Beizen verkürzen wegen Corona ihre Öffnungszeiten

Corona-Folgen Solothurner Beizen haben ihre Öffnungszeiten eingeschränkt: Ein Vorgeschmack, oder wird wieder alles wie vor der Pandemie? Wegen der Pandemie brauchen Beizen im Kanton Solothurn Kurzarbeit – zudem haben viele ihre Öffnungszeiten eingeschränkt. Bleibt das nun so? Oder erholt sich die Branche wieder? Wir haben uns bei mehreren Beizen umgehört. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Im Innern des «Flügelrads» in Olten. Bruno Kissling

Martin Allemann ist Pächter im Restaurant Flügelrad beim Bahnhof Olten. Sie seien noch immer in Kurzarbeit, sagt er, denn die umliegenden Firmen seien noch immer vorsichtig. Die Arbeitgeber hätten gemerkt, dass Homeoffice eben doch funktioniere. Er könne sich vorstellen, dass man in Zukunft vielleicht drei Tage zu Hause und zwei im Büro arbeite. «Und für das ‹Flügelrad› sind schon zehn bis zwanzig Prozent weniger Gäste am Mittag nicht mehr wirtschaftlich.»

Martin Allemann. Zvg

Der nächste Schritt sei, dass man fix am Mittwoch- und Donnerstagmittag offen habe. «Das wollten wir eigentlich schon im Januar machen, jetzt wird es hoffentlich ab März möglich.» Take-away sei auch schwer zu planen, aber im ‹Flügelrad› gibt es dafür «Freeze and go», schockgefrorenes und vakuumiertes Essen, das man zu Hause aufwärmen kann.

«Für den Abend machen wir uns keine Sorgen, das kommt schon wieder.» Zurzeit sei es noch schwierig, weil viele nur zu zweit kommen, sodass die Tische schnell belegt seien. Es seien die grossen Gruppen, die gut rentieren und die jetzt fehlen. «Aber wir sind sehr froh für das, was wir noch haben», sagt Martin Allemann.

Hoffnung, dass Private nun schnell wieder zurückkommen

Markus Balsiger, Geschäftsführer der Emmenpark AG, zu der auch die Kantine 1881 auf dem Attisholz-Areal gehört, sagt zur aktuellen Situation: «Wir haben die Öffnungszeiten reduziert, Montag und Dienstag ist seit Januar zu.» Es sei vieles zusammengekommen, das Wetter, dazu die Homeoffice-Pflicht.

Die Kantine 1881 in Luterbach. Susanna Hofer

Man habe dann 50 Prozent Kurzarbeit eingeführt und in zwei Wochenschichten gearbeitet; je ein Team arbeitete im Prinzip eine Woche lang, wobei man versucht habe, auf die Familiensituation Rücksicht zu nehmen. Vom Ende der Massnahmen erhofft sich Balsiger, dass die Privaten schnell zurückkommen.

Markus Balsiger. Tom Ulrich

Bei Firmenanlässen werde das länger dauern, da dort mit mehr Vorlaufzeit geplant werden müsse. «Den ganz grossen Ansturm erwarten wir noch nicht gerade, aber hoffentlich müssen wir nicht allzu lange darauf warten.»

«Viele Leute haben Hemmungen, auszugehen»

Sabrina Knittel, Leiterin Solheure und Mitglied der Geschäftsleitung der Baseltor Gruppe, sagt zu den ebenfalls reduzierten Öffnungszeiten des Solheure (Montag bis Mittwoch ist im Februar geschlossen): «Es hat nicht mehr rentiert.» Sie seien aktuell im Solheure in Kurzarbeit, und dies sicher bis Ende Februar, unter Umständen sogar noch bis Ende März.

Das «Solheure» an der Aare in Solothurn. Andreas Kaufmann

«Es kommt auch auf das Wetter an. Klar, es läuft besser, wenn die Sonne scheint.» Viele Leute hätten nach wie vor noch Hemmungen, auszugehen. Sie wünscht sich, dass beide Seiten Verständnis aufbringen. «Es gab so viele Änderungen, dass es wirklich oft schwierig geworden ist für alle. Man muss einander unterstützen.»

Sabrina Knittel. Michel Lüthi

Grundsätzlich sei es toll, dass viele Menschen immer noch kommen. Sie spricht das Thema Fachpersonal an: «Viele, die in der Gastrobranche gearbeitet haben, sind abgesprungen oder haben sich anders orientiert.» Es sei schwierig geworden, geeignetes Personal zu finden. «Zum Glück mussten wir als Genossenschaft Baseltor niemanden entlassen während der Coronakrise», fügt Sabrina Knittel noch hörbar erleichtert an.

Homeoffice ist für die Branche ein Problem

Peter Oesch ist Präsident von Gastro Solothurn. Er äussert sich folgendermassen: «Kurzarbeit ist in der Gastrobranche noch nötig, denn das Zertifikat ist kürzlich bei vielen ungültig geworden, und das merkt man.» Zur Zukunft der Branche meint er, das werde wohl nicht mehr wie früher. Denn wegen des Homeoffice laufe vieles via Online-Sitzungen, was vor allem die Kongresshotels spüren würden.

Peter Oesch, Präsident von GastroSolothurn. Achim Günter

Die Härtefallentschädigung müsse auf jeden Fall bleiben. Die Branche habe auch zusätzliche Probleme, wie zum Beispiel genügend qualifizierte Mitarbeitende zu finden. Man habe während des Lockdowns auch keine Schnupperlehren anbieten können, das räche sich jetzt. Erst müsse jetzt der Frühling und der Sommer abgewartet werden, bis dahin seien die Köpfe wieder durchlüftet und man allgemein hoffentlich entspannter.

