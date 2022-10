Corona: Die Herbstwelle im Kanton Solothurn rollt an

Corona Die Herbstwelle rollt an: Im Kanton Solothurn ist man vorbereitet – und gibt sich zuversichtlich Die Corona-Neuansteckungen wie auch Hospitalisationen steigen im Kanton Solothurn. Vorausgesetzt, keine neue, besorgniserregende Variante tritt noch auf, sind die Verantwortlichen im Kanton Solothurn aber zuversichtlich. Die hohe Immunität schütze vor schweren Verläufen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 06.10.2022, 13.17 Uhr

Nächsten Montag startet im Kanton Solothurn die Kampagne für den 2. Booster. Georgios Kefalas

Nun rollt sie also an: Die nächste Coronawelle, die von den Experten vorausgesagt wurde. 210 neue Coronafälle werden am 6. Oktober im Kanton Solothurn vermeldet. Der 7-Tage-Schnitt liegt inzwischen bei fast 150 Fällen, eine Steigerung von 40 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Auch die Hospitalisationen steigen – allerdings noch auf tiefem Niveau: 18 an Covid erkrankte Personen mussten am Donnerstag in einem Spital behandelt werden. Eine davon brauchte Intensivpflege. Die Pandemiebewältigung schreibt:

«Bedingt durch den vermehrten Aufenthalt in Innenräumen stehen wir nun am Anfang einer Herbstwelle.»

Haupttreiber dieser Welle ist ein Subtyp der Omikron-Variante mit dem Namen BA.5. Die entscheidende Frage: Wie gefährlich ist diese Variante? Die Pandemiebewältigung beruhigt: «Weil die Immunität der Bevölkerung hoch ist, sind viele Personen weiterhin vor schweren Verläufen geschützt.»

Allerdings sei es möglich, dass sich, wie bereits bei der Omikron-Welle Anfang Jahr, schnell viele Personen anstecken könnten. «Dies kann zu vielen Personalausfällen führen.»

Viel Kaffeesatzlesen

Wie genau sich diese Herbstwelle entwickeln wird, insbesondere, ob es zu vielen schweren Verläufen kommen wird, lasse sich aber nicht vorhersagen. Das hänge vor allem davon ab, ob eine neue, besorgniserregende Variante auftreten wird oder nicht. Und auch von der Impfwilligkeit der besonders gefährdeten Personen. Die Pandemiebewältigung schreibt:

«Da der immunologische Schutz bei älteren Personen (> 65-jährig) rascher abnimmt als bei jüngeren, sollten diese Personen, sowie alle anderen besonders gefährdeten Personen, sich nun erneut impfen lassen.»

Die offizielle Impfkampagne zum zweiten Booster startet nächsten Montag. Ab dann können sich alle erwachsenen Personen zum insgesamt vierten Mal impfen lassen, empfohlen wird dieser Booster aber insbesondere allen über 65. Verabreicht wird dann auch der sogenannt bivalente Impfstoff, der zu Teilen aus dem Impfstoff gegen die Delta- und zu Teilen aus dem Impfstoff gegen die Omikron-Variante besteht.

Die Pandemiebewältigung schreibt: «Der Startzeitpunkt, welchen die Eidgenössische Impfkommission und das BAG gewählt haben, ist genau richtig. Wenn wir die besonders gefährdeten Personen ab 10. Oktober impfen, hält der Impfschutz über die Herbst- und Wintermonate. Wir sind im Kanton Solothurn gut aufgestellt, um die Nachfrage nach Impfterminen flexibel zu bedienen.»

Bei über 80-Jährigen bisher kaum Nachfrage

Dieser zweite Booster wurde im Kanton Solothurn in den vergangenen Wochen bereits verabreicht. Und zwar Personen über 80, besonders gefährdeten Personen sowie auch Personen, die ein Zertifikat brauchten, um zu reisen. Insgesamt 6000 solcher Viertimpfungen wurden verabreicht. Alleine rund 12'000 über 80-Jährige wären in Frage gekommen.

Damit ist klar: Bei weitem nicht alle Personen über 80 liessen sich nochmals boostern. Woran liegt's? Es stimme, die Nachfrage nach der Auffrischimpfung für über 80-Jährige sei nicht riesig gewesen, schreibt die Pandemiebewältigung. Man habe das aber erwartet:

«Vermutlich haben viele Menschen vorerst den bivalenten Impfstoff und den Herbst abgewartet sowie die Entwicklung der epidemiologischen Lage beobachtet.»

