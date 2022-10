Kanton Solothurn will Gesetz über Motorfahrzeugsteuer erneuern

CO2 statt Hubraum Kanton Solothurn will Gesetz über Motorfahrzeug- und Schiffssteuern komplett überarbeiten Der Solothurner Regierungsrat macht sich daran, die Gesetzgebung zur Motorfahrzeugsteuer zu überarbeiten. Konkret soll nicht mehr der Hubraum Bemessungsgrundlage sein, sondern der CO 2 -Ausstoss. Das öffentliche Vernehmlassungsverfahren ist für 2024 vorgesehen. 24.10.2022, 15.00 Uhr

Elektrofahrzeuge sind im Kanton Solothurn seit 1990 von der Motorfahrzeugsteuer befreit. Christian Beutler / KEYSTONE

Der Regierungsrat macht sich an die Totalrevision des Gesetzes über die Steuern und Gebühren für Motorfahrzeuge und Fahrräder, des Gesetzes über die Schiffssteuer und der Verordnung über Steuern und Gebühren für Motorfahrzeuge, Fahrräder und Schiffe. Zwei kantonsrätliche Aufträge hatten den Anstoss dazu gegeben:

Im März 2019 hatte die Fraktion Grüne die Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer gefordert. Dies mit dem Ziel, den CO 2 -Ausstoss zu senken. Im Mai 2022 reichte Mark Winkler (FDP.Die Liberalen) einen Auftrag ein, künftig auch Elektrofahrzeuge zu besteuern.

FDP-Kantonsrat Mark Winkler stört sich daran, dass für Elektroautos keine Motorfahrzeugsteuern bezahlt werden müssen. Hanspeter Bärtschi

Aktuell werden die Motorfahrzeuge im Kanton Solothurn aufgrund ihres Hubraums besteuert. Die Elektrofahrzeuge sind seit dem Jahr 1990 von der Steuer explizit befreit. Bemessungsgrundlagen für die Besteuerung von Elektrofahrzeugen müssen demnach neu geschaffen werden.

Die Steuern müssen so bemessen werden, dass Fahrzeuge mit mehr CO 2 -Ausstoss auch höher besteuert werden. Gleichzeitig müssen die Gesetze und Verordnungen aktualisiert werden, schreibt der Kanton Solothurn in einer Mitteilung vom Montag.

Partizipation auf breiter Ebene

Um den Gesetzgebungsprozess breit abzustützen, setzt der Solothurner Regierungsrat eine Begleitgruppe mit Vertretern des Autowerbeverbandes, der Verkehrsverbände und der politischen Fraktionen ein. Bis Mitte 2023 sollen die ersten inhaltlichen Grundzüge der Neuregelung dem Regierungsrat unterbreitet werden. Das öffentliche Vernehmlassungsverfahren ist im Jahr 2024 vorgesehen. Wird das neue Gesetz angenommen, soll es im Jahr 2026 in Kraft treten.