Andreas Spörri über die Classionata Concert Days Solothurn

Classionate Concert Days Solothurn Classionata-Dirigent Andreas Spörri sagt: «Musik darf nicht zur Kriegspropaganda missbraucht werden» Mit zweijähriger Verspätung können am Wochenende vom 31. März bis zum 3. April die Classionata Concert Days im Konzertsaal Solothurn durchgeführt werden. Der Initiant und Dirigent Andreas Spörri erläutert das Programm und berichtet von der Stimmung bei den Proben in Wien. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 25.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dirigent Andreas Spörri. Bar

Andreas Spörri, wo sind Sie gerade?

In Wien, an unserer sogenannten «Wiener Probewoche». Das heisst, ich probe mit dem Symphonieorchester der Volksoper Wien, welches das Classionata-Orchester ist, und den Solisten für die vier verschiedenen Konzertabende. Nächsten Dienstag dislozieren wir alle nach Solothurn, um dann dort im Konzertsaal weiter zu proben.

Es ist sicher viel Arbeit, für vier unterschiedliche Konzertabende zu proben.

Ja tatsächlich. Vor allem ist es auch eine logistische und probetechnische Herausforderung, damit die 50 grösseren und kleineren aufzuführenden Werke ausreichend Probezeit erhalten. Doch es kommt gut, ich bin zufrieden.

Die letzte, respektive erste Classionata Solothurn fand ja 2019 mit der Fledermaus als Classionata Festival statt. Dann hätten 2020 die Classionata Concert Days stattfinden sollen. Die vielen Verschiebungen aufgrund von Corona verbrauchten sicher viel Energie.

Wegen der Corona-Situation haben wir die Concert Days dreimal verschieben müssen. Sie finden nun ab 31. März 2022 beim vierten gewählten Datum statt. Das bedeutet eine zweijährige Verspätung, die oft nervenaufreibend war für alle Beteiligten. Doch ich kann das Programm, wie damals schon geplant, durchführen. Alle Künstler sind mir die ganze Zeit hindurch treu geblieben, was mich natürlich sehr freut.

Hoffen wir, dass auch das Publikum genauso treu ist

Ich bin diesbezüglich zuversichtlich, wichtig ist zu erwähnen, dass alle früher gekauften Tickets und ihre genaue Platzierung ihre Gültigkeit behalten. Ich hatte mit vielen Besuchern Kontakt, die sich erkundigten, wie es weitergeht; einige hatten vielleicht auch ihre Tickets verloren. Doch ich konnte alle beruhigen und Fehlendes ersetzen.

Es hat aber schon noch Plätze an den vier Konzertabenden?

Der Operetten-und Musicalabend vom Samstag, 2. April ist ausverkauft, für alle anderen Konzerte sind noch Plätze vorhanden. Insbesondere gibt es für die Sonntagsmatinee noch einige Plätze.

Wie verbrachten Sie persönlich die zwei vergangenen Jahre. Gab es einmal Auftrittsmöglichkeiten?

Auftritte gab es keine. Ich war zuhause und habe mich immer zu beschäftigen gewusst. So habe ich einiges über das Dirigieren geschrieben und mich auf weitere Musikliteratur konzentriert. Langweilig wurde es mir also nicht und dennoch bin ich froh, seit Januar dieses Jahres wieder am Dirigentenpult stehen zu können.

Aber nicht beim Wiener Opernball, der ja wiederholt nicht stattfand.

Ja, dieses Engagement konnte ich jetzt das zweite Jahr hintereinander nicht mehr wahrnehmen. Ich habe auch momentan noch keine Ahnung, wie es diesbezüglich weiter geht.

Corona ist ja nach wie vor nicht vorbei. Wie schützen Sie und das Orchester sich und wie kann sich das Publikum schützen?

Wir proben noch immer mit Masken, die wir dann aber bei den Auftritten nicht tragen werden. Ansonsten ist geplant, in den Konzertpausen keine Konsumationsmöglichkeiten einzurichten, damit es zu keinem Gedränge kommt. Pausen von 15 Minuten finde ich aber wichtig und es gibt sie bei allen Konzerten.

Kommen wir zum Programm der Concert Days. Welche Highlights würden Sie nennen?

Es war mir bei der Programmierung ein Anliegen, an den vier Abenden je vier unterschiedliche Musikstile zu zeigen. Sicher ist die Sinfonie Nr. 8 von Franz Schubert (1797-1828), «die Grosse», vom 31. März ein Höhepunkt, da sie wenig zu hören ist. Auch die Mozart-Gala am 1. April wird sicher ein musikalischer Genuss werden, da das gesamte Schaffen von Mozart umrissen wird.

Die Mozart-Gala und der Operetten-und Musicalabend werden von Erwin Belakowitsch moderiert, selbst Sänger, Regisseur und Moderator, der jeweils interessantes über die Entstehung der Musik zu berichten weiss. Und persönlich freue ich mich besonders auch auf Koloratursopranistin Nicola Proksch und die grossartigen Solisten im Allgemeinen. Auch die Sonntagsmatinee mit Ballett-Musik und sinfonischen Dichtungen ist ein besonderes Schlusskonzert der Classionata Concert Days.

Mit dem Symphonieorchester der Volksoper Wien können wir natürlich auf einen hervorragenden Klangkörper zählen, der all diese Genres mit Bravour meistern wird.

In Zeiten dieses Krieges zwischen Russland und der Ukraine gibt es heute vermehrt Häuser, die keine russischen Komponisten mehr spielen oder keine russischen Künstler mehr auftreten lassen wollen. Sie haben Tschaikowsky und Glinka auf dem Programm. Was sagen Sie dazu?

Ich finde es schwierig, aufgrund des jetzigen Krieges keine russischen Komponisten zu spielen, denn es kommt meiner Meinung nach auf die Musik an. Einen Vorbehalt mache ich bei Werken, die eine kriegerische Auseinandersetzung beschreiben, verherrlichen oder loben. Aber grundsätzlich leiden Künstler als erstes unter diktatorischen Herrschern. Ich denke eher, dass Musik als völkerverbindendes Element angesehen werden soll und nicht zur Kriegspropaganda genutzt werden darf.

Dennoch beschäftigt der Krieg doch sicher auch die Musiker und Sänger.

Ja klar. In den Pausen wird oft über die schlimme Situation gesprochen und in Wien ist man ja gar nicht so weit von den Kriegsschauplätzen entfernt. In den Strassen hier sieht man viele ukrainische Flüchtlinge. Dennoch tut es gut und macht Sinn, sich mit Musik, die eine ganz spezielle Kraft hat und universelle Sprache ist, zu beschäftigen. Und im Übrigen sind wir alle froh, endlich unsere Kunst wieder einem Publikum darbringen zu können.

Die Treue der Sponsoren

Einen solchen Anlass wie die Classionata Solothurn durchzuführen ist ohne Sponsorengelder nicht möglich. Peter Kammer, für das Sponsoring zuständig, erklärt, dass alle Sponsoren nun zwei Jahre lang stand-by gestanden und treu geblieben seien.

Peter Kammer Hanspeter Baertschi

«Wir haben stets alle über die notwendigen Termin-Verschiebungen und Massnahmen informiert, das Geld wurde in dieser Zeit zweckgebunden auf einem Treuhandkonto platziert», erklärt er.

«Wir sind gespannt, wie sich die Sponsor-Stimmung nach diesem Unterbruch ‹anfühlt›. Noch können wir dazu nicht viel sagen, ausser dass wir bereits etliche Zusagen von Sponsoren und Spendern haben sich wieder und weiterhin für die Classionata Solothurn engagieren zu wollen. Die Classionata als Werbeplattform ist gut und die Aufführungen bei Kunden und Freunden der Sponsoren beliebt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen