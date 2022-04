Classionata Concert Days Solothurn eröffnet

Classionata Solothurn Die Classionata Concert Days feiern eine fulminante Eröffnung Im Solothurner Konzertsaal waren am Donnerstagabend Höhepunkte aus der Romantik zu hören. Dirigent Andreas Spörri, Klarinettist Dimitri Ashkenazy und das Sinfonieorchester der Volksoper Wien begeisterten das Publikum. Fränzi Zwahlen 01.04.2022, 14.00 Uhr

Classionata Concert Days: Klarinettist Dimitri Ashkenazy und Dirigent Andreas Spörri sorgten für emotionale Momente. Hanspeter Bärtschi

Nach zwei Jahren des Wartens war es am endlich soweit: die Classionata Concert Days konnten eröffnet werden. Unter der Leitung von Dirigent und Classionata-Initiant Andreas Spörri sind nun bis Sonntagmittag insgesamt vier Konzerte zu hören.

«Insgesamt sind es 50 musikalische Stücke, die wir zusammen mit dem Classionata-Orchester, dem Sinfonieorchester der Volksoper Wien sowie internationalen Solo-Instrumentalisten und Sängerinnen und Sängern aufführen werden», so Spörri zum Start der Konzert-Reihe.

Den Auftakt machte Musik, die im Zeichen der Romantik steht. Gespielt wurde zunächst die Ouvertüre zum «Freischütz» von Carl Maria von Weber (1786-1826). Es folgte ein umjubelter Auftritt des Soloklarinettisten Dimitri Ashkenazy, der das Klarinettenkonzert Nr. 2 in Es-Dur, ebenfalls von Weber spielte. Seinen Auftritt schloss er mit einem zu Herzen gehenden Solo mit dem Stück «Somewhere» aus der West Side Story von Leonard Bernstein.

Nach der Pause kam das Publikum im fast ganz besetzten Konzertsaal in den Genuss der fast 60-minütigen Sinfonie Nr. 8, genannt «die Grosse» von Franz Schubert (1797-1828).

Ein Dirigent mit Temperament und Dynamik

Andreas Spörri leitete sein Orchester temperamentvoll, wie man sich das von ihm gewohnt ist, durch das Programm. Er entlockte den Sätzen viel Dynamik und Verve, eine durch und durch moderne Interpretation dieser Musik aus dem späten 18. Jahrhundert. Doch bekamen die lyrischen, schwelgerischen Teile jederzeit ihren Raum.

Das Sinfonieorchester der Volksoper Wien bewältigte den ganzen Konzertabend mit grosser Hingabe und Routine, so dass man sich auf die noch folgenden Auftritte – seien sie mit oder ohne Solisten – freuen darf.

Am Freitag wird bei einer Mozart-Gala das ganze Schaffen des Musik-Genies beleuchtet und am Samstag steht ein Operetten- und Musical-Abend auf dem Programm, der leider bereits ausverkauft ist. An der Sonntagsmatinee werden Ballettmusik von Tschaikowsky und Mozart, sowie Stücke von Verdi, Smetana und Strauss aufgeführt. Thomas Rüedi, der international tätige Euphonium-Virtuose und die Ballettschule Fabiana werden auftreten. Es gibt eine Abendkasse.