Chemikalien im Wasser? Kantonsrätin forder Untersuchung zu PFAS

Chemikalien im Wasser Die Chlorothalonil-Probleme drohen sich mit einem anderen Stoff zu wiederholen – eine Solothurner Kantonsrätin fordert Untersuchungen In der EU wurden die Grenzwerte für sogenannte PFAS im Trinkwasser gesenkt – auch in Schweiz wird darüber diskutiert. Sollte dies geschehen, würden sich dieselben Probleme, die auch schon Chlorothalonil mit sich brachte, wiederholen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Unter anderem im Löschschaum von Feuerwehren finden sich PFAS. Stefan Kaiser

Eine Chemikalie wird Jahrzehnte lang eingesetzt. Sie landet im Boden, in Nahrungsmitteln, im Wasser. Irgendwann ist die Wissenschaft so weit, dass sie die Stoffe auch in kleinsten Konzentrationen nachweisen kann. Und sie findet heraus, dass die Stoffe nicht so unbedenklich sind, wie man lange meinte. Dass sie etwa Krebs verursachen können.

Klingt bekannt? Dieselbe Problematik, die bereits das Pflanzenschutzmittel Chlorothalonil auf den Tisch brachte, droht sich nun zu wiederholen. Die problematischen Stoffe heissen diesmal Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS.

Diese Stoffe brennen nicht, weisen Wasser und Fett ab und lassen sich nur schwer zerstören. Gerade für diese Eigenschaften werden sie so geschätzt: Sie kommen etwa im Löschschaum von Feuerwehren zum Einsatz, in der Beschichtung von Teflon-Pfannen oder Regenschirmen, oder in der Galvanik.

Über 4700 chemische Einzelverbindungen gehören zur Gruppe der PFAS. Nicht alle sind gesundheitsschädigend, bei vielen weiss man es zudem (noch) nicht.

Europäische Lebensmittelbehörde hat Grenzwert angepasst

Die europäische Lebensmittelbehörde hat 2020 einen neuen Grenzwert im Trinkwasser festgelegt: Die Summe aller PFAS-Verbindungen darf im Trinkwasser nur noch maximal 50 Nanogramm pro Liter betragen.

Auch die Schweiz überprüft nun diese Grenzwerte. Momentan sind sie, je nach Verbindung, um ein zehnfaches höher. Ist es so weit, dürfte an manchen Orten das Trinkwasser plötzlich nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Deshalb ist Marlene Fischer aktiv geworden. Die Kantonsrätin der Grünen, die sich auch beruflich mit Schadstoffen auseinandersetzt, hat eine Interpellation eingereicht. Von der Regierung wollte sie wissen: Wie belastet sind Böden und Wasser im Kanton mit PFAS?

Regierung gibt Entwarnung

Die Regierung gibt Entwarnung. Die Messungen in Flüssen seien unbedenklich, die höchste dort gemessene Summenkonzentration liege bei 13 Nanogramm pro Liter. Und auch bei den Grundwasserfassungen und Quellen gebe es keinen Grund zur Beunruhigung: Dort seien die Höchstwerte um den Faktor zehn unterschritten worden.

Um den Faktor zehn. Das lässt aufhorchen. Genau um diesen Faktor könnte der Grenzwert gesenkt werden. Bei gewissen Fassungen könnte es, rein was die gesetzlichen Grenzwerte angeht, also eng werden.

Stellt sich die Frage: Ist das Trinkwasser dort gefährlich? Um beim Vergleich mit Chlorothalonil zu bleiben: Dort wurden die Grenzwerte vorsichtshalber extrem tief angesetzt. Selbst wenn diese überschritten wurden, bestand keine Gefahr.

Bei den PFAS sei die Situation aber eine etwas andere, sagt Fischer. Dieser Grenzwert sei, anders als bei Chlorothalonil, toxizitätsbasiert. Heisst: Es wird geschaut, ab welcher Konzentration ein Stoff giftig ist, dort wird der Grenzwert festgelegt. Deshalb sollte er auch nicht überschritten werden, sagt Fischer. Sie möchte keinen Alarmismus betreiben, sagt sie. Gleichzeitig müsse das Thema ernst genommen werden.

Böden wurden bisher nicht systematisch untersucht

Böden wiederum wurden im Kanton bisher gar nicht systematisch auf PFAS untersucht, geht aus der Antwort der Regierung weiter hervor. Man sei zwar dafür, auch dort genauer hinzuschauen. Dafür brauche es aber gesetzliche Grundlagen und Vollzugshilfen des Bundes, so die Regierung.

Diese Antwort stellt Fischer nicht wirklich zufrieden: «Der Kanton ist in seiner Haltung sehr defensiv», sagt sie. Andere Kantone würden proaktiv Untersuchungen machen.

Das würde sie sich auch vom Kanton Solothurn wünschen. Insbesondere an Standorten, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie besonders belastet sind. Etwa auf Übungsgeländen von Feuerwehren. Oder bei Galvanik-Firmen.

Und nicht nur in den Böden: Auch beim Wasser solle man noch genauer hinschauen, würde sich Fischer wünschen. Konkret: Nicht nur bei den Wasserfassungen, sondern im Grundwasser generell sollten Untersuchungen gemacht werden. Denn die Stoffe hätten auch indirekt Einfluss auf Mensch und Umwelt, könnten das Wasser und die Bodenfruchtbarkeit langfristig beeinflussen.

Problem löst sich nicht von selbst

Kurz nachdem die Grenzwerte beim Chlorothalonil gesenkt wurden, wurde das Pestizid verboten. Irgendwann dürfte sich dieses Problem also von selbst lösen. Ganz so einfach ist die Sache bei den PFAS nicht. Wie erwähnt umfasst die Gruppe 4700 Verbindungen, die an verschiedensten Orten zum Einsatz kommen. Einzelne Verbindungen, die besonders schädlich sind, wurden verboten. Andere wiederum werden noch verwendet.

Zudem: Es sei nicht nur wichtig, was nach wie vor in die Umwelt gelange. Sondern auch, was bereits vorhanden ist, sagt Fischer. Weil die Stoffe eben so langlebig sind.

Zu wissen, welche Stoffe im Wasser vorhanden sind, ist das eine. Etwas dagegen zu tun das andere. Erste Lösungen sind Bund oder Kanton bereits angegangen. Etwa bei den Abwasserreinigungsanlagen. Dort sind national Bemühungen im Gange, Kläranlagen auszubauen, um Mikroverunreinigungen künftig besser eliminieren zu können. Diesen Prozess möchte die Solothurner Regierung nun abwarten, bevor man weitere Schritte beschliesst.

Und zum anderen soll das Wassernetz weiter ausgebaut werden. Sodass künftig Gemeinden, sollte eine Verunreinigung festgestellt werden, einfacher auf Wasser aus einem anderen Einzugsgebiet ausweichen können. Solche Bemühungen sind seit Chlorothalonil im Gange.

