Solothurner Gemeinden investieren in frühe Sprachförderung

Chancengleichheit Solothurner Gemeinden sollen Kinder ohne Deutschkenntnisse sprachlich möglichst früh fördern Noch setzt der Kanton Solothurn auf Anreize: Gemeinden, die eine frühe Sprachförderung einführen, werden vom Kanton finanziell unterstützt. Später will der Kanton die Gemeinden dann dazu verpflichten. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Frühe Sprachförderung kann zum Beispiel in einer Spielgruppe angeboten werden. Symbolbild: Oliver Menge

Wenn ein Kind beim Eintritt in den Kindergarten gar nicht oder nur schlecht Deutsch spricht, sind die Startvoraussetzungen für die schulische Laufbahn nicht optimal. Die angestrebte Chancengleichheit für alle Kinder ist in diesem Fall nicht gegeben.

Darum will der Kanton Solothurn in eine frühe Sprachförderung, noch vor dem Kindergarteneintritt, investieren. Genauer: Die Gemeinden sollen dies tun, der Kanton finanziert das Angebot aber mit.

Bis 2020 wurde ein Pilotprojekt durchgeführt, um das Ganze in vier Regionen im Kanton zu testen. Über hundert Kinder wurden damals 1,5 Jahre vor dem Eintritt in den Kindergarten in einer Spielgruppe angemeldet und dort gezielt sprachlich gefördert.

Erfolgreiches Pilotprojekt

Der Pilot war ein Erfolg, sagte damals der zuständige Amtsleiter Sandro Müller. 60 Prozent der Kinder erwarben sprachliche Grundkenntnisse, 20 Prozent seien gar mit guten Sprachkenntnissen in den Kindergarten gestartet. Und nur bei 20 Prozent habe man keine deutliche Verbesserung festgestellt.

Nun soll die frühe Sprachförderung flächendeckend eingeführt werden. In einem ersten Schritt setzt der Kanton auf Anreize: Gemeinden können sich verpflichten, eine frühe Sprachförderung einzuführen (beispielsweise eine Spielgruppe mit gezielter Sprachförderung oder aber einen Vorkindergarten). Wer das tut, wird beim Aufbau dieser Strukturen mit einer «Einführungspauschale» vom Kanton finanziell unterstützt. Insgesamt 500'000 Franken stellt der Kanton zur Verfügung.

90 der 107 Solothurner Gemeinden haben sich daraufhin verpflichtet, eine frühe Sprachförderung aufzubauen. Sehr zur Freude von Luisa Jakob vom Amt für Gesellschaft und Soziales, wie sie im Regionaljournal von «Radio SRF» sagt: «Mit 85 Prozent der Gemeinden, die sich meldeten, kann man zufrieden sein. Die Zahl zeigt, wie wichtig frühe Sprachförderung ist.»

Bis 2024 soll das Angebot stehen

Diese 90 Gemeinen müssen nun bis spätestens im Sommer 2024 die Voraussetzungen für die Einführung der frühen Sprachförderung schaffen. 39 dieser Gemeinden schaffen dies sogar schon bis im Sommer 2023 oder haben solche Angebote bereits.

Eine dieser Gemeinden: Zuchwil. Seit über zehn Jahren werden Kinder im Zentrum Kinder und Jugend Zuchwil in einem Vorkindergarten gezielt sprachlich gefördert.

Der Grund für die Vorreiterrolle: «Wir haben mit der sprachlichen Förderung angefangen, weil rund 60 Prozent der Kinder beim Eintritt in den Kindergarten keine Deutschkenntnisse hatten», sagte Stiftungsratspräsident Stephan Hug im Dezember 2020 gegenüber dieser Zeitung. Mittlerweile seien es nur noch fünf Prozent. Die frühe Förderung sei also ein Erfolg – nicht nur für die Kinder, auch die Arbeit der Lehrpersonen werde so vereinfacht.

Nach den Anreizen soll dann der Zwang folgen. In einem zweiten Schritt will der Kanton die Gemeinden verpflichten, eine frühe Sprachförderung einzuführen. Derzeit wird beim Kanton ein entsprechendes Gesetz erarbeitet. Geplant ist, mit der Vernehmlassung noch dieses Jahr zu starten.

