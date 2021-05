Chancengleichheit Grosse Unterschiede an Solothurner Primarschulen in Sachen IT In der Volksschule läuft es etwas anders als an den Kantonsschulen, hier sind die Gemeinden für die Ausrüstung mit digitalen Geräten zuständig. Mit der Folge, dass es grosse Unterschiede bei den Standards gibt. Denise Donatsch 26.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Primarschullehrer Fabian Hosner und Schulleiter Matthias Pfeiffer von der Schule Derendingen. zvg

Was die Ausrüstung an digitalen Geräten und zusätzliche personelle Ressourcen betrifft, können an den Primarschulen des Kantons grosse Unterschiede festgestellt werden, da die Gemeinden für die Finanzierung verantwortlich sind. So muss sich nicht selten die eine Schule mit wenigen Geräten begnügen, während die Nachbargemeinde genügend moderne Geräte anschafft.

Dies führt zu Unzufriedenheit. Edith Bucheli, Gesamtschulleiterin in Balsthal, führt aus, warum:

«Das vom Kanton Solothurn empfohlene 1:1-Computing ist hier in Balsthal nicht umsetzbar, dafür fehlen uns die Ressourcen.»

Edith Bucheli, Gesamtsschulleriterin Balsthal Zvg

Kann oder will eine Gemeinde nicht investieren, sei das für Schüler und Schülerinnen ein Nachteil, insbesondere für jene, die auch zu Hause keinen Zugang zu guten Geräten haben. Die sozialen Unterschiede würden sich so noch verstärken.

Andrea Portapia, Schulleiter der Primarschule Egerkingen, sieht sich in einer besseren Situation. «Wir haben in zwei Tranchen einen Kredit für iPads erhalten, sodass für die Fünft- und Sechstklässler fast komplette Klassensätze zur Verfügung stehen.» Portapia ist zuversichtlich, dass in Zukunft das 1:1-Computing angegangen werden kann.

Um die gute Umsetzung des ICT-Unterrichts sichern zu können, besucht das Lehrerteam aktuell eine Weiterbildung. «Am Anfang war teils eine kritische Haltung gegenüber der Digitalisierung zu spüren, mittlerweile sehen aber alle den Vorteil.» Ziel sei auch, die Tablets oft und vielseitig im Unterricht einzusetzen und nicht nur innerhalb der vom Lehrplan vorgeschriebenen einen Lektion pro Woche. Die Kinder sollen beispielsweise auch lernen, kleine Filme und Tonaufnahmen zu produzieren.

Die Beziehung darf nicht leiden

Der Derendinger Schulleiter Matthias Pfeiffer steht der Digitalisierung an Primarschulen skeptisch gegenüber. «Fördert die Digitalisierung Kompetenz oder Bequemlichkeit?», ist eine jener Fragen, die er sich stellt. Dennoch sei er nicht generell gegen solche Geräte, aber man müsse vorsichtig sein, dass andere Bereiche nicht darunter leiden. Für ihn müsse die Beziehungsgestaltung zwischen der Lehrperson und den Schülern an erster Stelle stehen, nur so könne Unterricht gelingen.

Fabian Hosner, Lehrperson in Derendingen, gibt seinem Vorgesetzten recht, was die Wichtigkeit einer guten Beziehung zu den Kindern angeht. Gegenüber der Digitalisierung ist er aber positiver eingestellt und erachtet diese unter anderem als gute Möglichkeit, die Kinder auf individuellen Niveaus zu fördern. «Schulen sind ein Spiegel der Gesellschaft, weshalb auch die Digitalisierung Teil des Unterrichts sein muss.» Wohin diese Reise führe, sei erst in ein paar Jahren erkennbar.