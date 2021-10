Cerebralparese «Ich war immer ein Draufgänger»: Präsident der Vereinigung Cerebral Solothurn und seine ambivalente Beziehung zur IV Der Grenchner Jörg Kocher erzählt im Interview über seinen Alltag, über die Berufsarbeit und die IV. Der 52-Jährige ist Präsident der Vereinigung Cerebral Solothurn. Daniela Deck Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Leben in Unabhängigkeit hat für Jörg Kocher oberste Priorität. Oliver Menge

Voll berufstätig und dennoch mit der Invalidenversicherung unterwegs. Was nach einem Widerspruch klingt, bestimmt das Leben von Jörg Kocher. Der Grenchner erlitt bei der Geburt eine Cerebralparese (CP). Der 52-jährige Kontrolleur erzählt aus seinem Alltag, vom Engagement als Präsident der Vereinigung Cerebral Solothurn und von der ambivalenten Beziehung zur IV.

Wie charakterisieren Sie sich, Herr Kocher?

Als Mensch ohne Behinderung. Ich war immer ein Draufgänger. Wenn ich im Jugendalter nicht wenigstens einmal alle 24 Stunden aus dem Rollstuhl gefallen bin, war der Tag im Eimer. Bei einer Abfahrt vom Scheltenpass habe ich mit dem Rollstuhl das Begleitfahrzeug überholt, weil ich keine Lust hatte, die Abgase einzuatmen. Zum Schluss hatte ich einen satten 60er drauf.

Wie sind sie zur Vereinigung Cerebral gekommen?

In meiner Kindheit wusste man erst wenig von der Cerebralparese. Meine Eltern wollten mit mir dorthin, wo das Wissen vorhanden ist, Pionierarbeit geleistet wird und Gleichgesinnte sich austauschen können. 1973, ich war vierjährig, ist die Familie der Vereinigung Cerebral beigetreten. Seit über 20 Jahren bin ich im Vorstand der Sektion Solothurn.

Und heute sind Sie Präsident der Kantonalsektion – ein logischer Schritt.

Überhaupt nicht. Ich habe mich jahrelang geweigert, das Präsidium zu übernehmen. Doch als es 2013 kriselte und wir plötzlich ohne Präsident dastanden, habe ich das Amt übernommen, damit die Arbeit weitergehen kann. Medizinisch haben sich die Voraussetzungen für uns CP-Betroffene seit meiner Kindheit verbessert, dagegen stellt uns heute der Datenschutz ein Bein. Wir kommen nicht mehr an die Adressen unserer Kundschaft heran. Lediglich bei den Kinderärzten können wir noch unsere Broschüren auflegen. Heute lebt die Vereinigung hauptsächlich von und für Institutionen, zum Beispiel das Wohnheim Kontiki in Subingen. Früher waren es mehr Familien.

Die Vereinigung Cerebral (hier bei einer Podiumsdiskussion in Bern) steht Betroffenen und ihren Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite.

Urs Lindt

Wie haben Sie als Jugendlicher den Einstieg in den Arbeitsmarkt geschafft?

Das habe ich meinen Eltern, die mich überall einbezogen haben und besonders dem damaligen Präsidenten des Sonderpädagogischen Zentrums Bachtelen, Theo Glatzfelder, zu verdanken. Nach meiner Anlehre als Metallbearbeiter hat er mich ermutigt, in seinem Unternehmen einzusteigen, mit Lehre und normaler Laufbahn. Möglich ist die Arbeit für mich dank der treuen Unterstützung des Teams, in dem ich arbeite. Denn mein Arbeitsmaterial müssen die anderen für mich in Griffweite parat legen. Ihnen will ich ein Kränzli winden.

Sie sind sogar zu 100 Prozent berufstätig. Ist das eine Ausnahme?

Volle Berufstätigkeit ist im Zusammenhang mit CP ein seltener Glücksfall. Bei mir hat die Arbeit erste Priorität. Finanziell unabhängig sein bedeutet mir alles. Dennoch gibt es keine Garantie, dass ich meinen Beruf als Kontrolleur in der Metallbranche in der Medizinaltechnik bis zur Pensionierung ausüben kann. Vielleicht wird auch für mich einmal die Zeit kommen, in der ich eine IV-Rente benötige.

Warum? Eine Cerebralparese ist schliesslich keine fortschreitende Krankheit.

Das nicht, aber mit dem Alter lässt die Kraft nach. Ich kann zum Beispiel nicht seitwärts rutschen, was für Paraplegiker eine Selbstverständlichkeit ist. Stattdessen komme ich zum Umsitzen auf die Beine, die von der Spastik brettsteif sind. Was, wenn die Beine mich eines Tages nicht mehr tragen können? Was, wenn meiner Frau etwas passieren würde?

Welche Hilfe benötigen Sie im Alltag?

Ich kann Socken und Schuhe nicht selbst anziehen. Hingegen bin ich bei der Körperpflege selbstständig.

Trotz Berufstätigkeit spielt die IV in Ihrem Leben eine wichtige Rolle, persönlich und aufgrund der Arbeit für Cerebral Solothurn. Wie gestaltet sich diese Beziehung?

Mal besser, mal schlechter. Vonseiten Cerebral Solothurn sind wir sehr dankbar, dass unsere Geschäftsstelle auch in der Pandemie weiterarbeiten durfte und die Zuschüsse erhielt, obwohl die Anlässe für unsere Mitglieder natürlich nicht stattfinden konnten. Jetzt geniessen wir es ganz besonders, dass wir wieder gemeinsam unterwegs sein dürfen. Privat ärgere ich mich, dass mir zwar zwei Rollstühle finanziert werden, aber nur ein Hilfsmotor. Um jedes Hilfsmittel muss man kämpfen. Manchmal schielen wir CP-ler fast ein wenig neidisch Richtung Paraplegiker. Für sie ist die IV nur in einem Abschnitt des Lebens zuständig, bei uns lebenslang. Dann habe ich das Gefühl, dass wir CP-ler bei der IV schlecht angesehen sind.

Die Vereinigung Cerebral Cerebral Schweiz, mit Sitz in der Stadt Solothurn, besteht aus Kantonalsektionen. Der Dachverband vertritt die Interessen von Menschen mit Cerebralparese politisch und fördert ihre Selbstbestimmung. Im Kanton Solothurn hat die Vereinigung Cerebral rund 280 Mitglieder. Finanziert von der IV, organisiert die Kantonalsektion Anlässe und begleitete Reisen, die den Mitgliedern durch Lerneffekt und Horizonterweiterung einen Mehrwert bringen. Mehr Information: www.cerebral-so.ch.

In der Gesellschaft herrscht die Idee, dass Menschen mit Behinderung solidarisch sind und sich zusammentun, um für ihre Anliegen zu kämpfen.

Da gibt es Rivalitäten wie überall sonst im Leben. Übrigens finde ich, die Welt muss sich nicht uns anpassen, sondern wir müssen uns der Welt anpassen. Denn die Leute ohne Behinderungen sind die grosse Mehrheit. Mir fehlt das Verständnis für Behinderte, die alles nach ihren Bedürfnissen ummodeln wollen.

Wir haben die IV-Stelle mit der Aussage von Jörg Kocher konfrontiert, dass CP-Betroffene bei der IV schlecht angesehen sind. Die Antwort: «Die IV-Stelle Solothurn kann diese Aussage nicht einordnen und äussert sich daher nicht dazu.»