Geburtsgebrechen: Bedeutung bei der Invalidenversicherung

Cerebralparese Diagnose spielt keine Rolle: Für Leistungen entscheidet die IV aufgrund der Beeinträchtigung Je nachdem, wie stark jemand von einer Behinderung eingeschränkt ist, bekommt sie oder er von der IV unterschiedliche Unterstützung. Eine Rolle spielt auch das Alter.

Der Rollstuhl gehört zu den Hilfsmitteln, die bei Bedarf von der IV finanziert werden. (Symbolbild) Andrea Stalder

Geburtsgebrechen, umgangssprachlich Geburtsfehler, umschreibt eine von drei Kategorien, nach welcher die Invalidenversicherung (IV) die Ursachen der Invalidität unterscheidet. Die anderen beiden Kategorien sind Krankheit und Unfall. Bei den Geburtsgebrechen ist die Cerebralparese (CP), deutsch: Gehirnlähmung, eine Behinderung, die in der Gesellschaft gut bekannt ist, wenigstens dem Namen nach. Nach Schätzungen der Vereinigung der Kinderärzte kommt auf 500 Geburten eine CP. Seit 2018 führen sie ein nationales CP-Register, wie die Pädiatrievereinigung auf ihrer Website schreibt.

Unter dem Dachbegriff CP werden verschiedene Erscheinungsformen zusammengefasst. Auf Anfrage schreibt die IV-Stelle, dass eine CP von Epilepsie, Sehstörungen, Lernbehinderungen und geistigen Behinderungen begleitet sein kann. Grundsätzlich begründet eine Diagnose keinen Anspruch auf Leistungen. Diese bemessen sich nach der Ausprägung der Beeinträchtigung. Im Kinder- und Jugendalter (ab dem kommenden Jahr in gewissen Fällen auch bis zum Alter von 25) zahlt die IV zum Beispiel Therapien. Lebenslang kommt sie grundsätzlich für Hilfsmittel, etwa Rollstühle und Kommunikationsgeräte, sowie orthopädische Geräte auf.

Cerebralparese heisst nicht automatisch IV-Rente

Nicht alle Personen, die von einer CP betroffen sind, beziehen als Erwachsene eine IV-Rente. (Minderjährige erhalten keine IV-Renten zugesprochen.) Ihre Zahl lässt sich nach Aussage von Pia Wälti, Leiterin Kommunikation der IV-Stelle Solothurn, nicht zuverlässig ermitteln. Ein klares Bild zeigt sich hingegen bei den minderjährigen CP-Betroffenen, die Leistungen beziehen. 2020 waren das 48 (von gesamthaft 771 Bezügern mit Geburtsgebrechen), 1990 waren es 54 (von 885).

In den letzten 25 Jahren sind die IV-Renten aufgrund von Geburtsgebrechen im Kanton in absoluten Zahlen zwar gestiegen, prozentual aber gesunken. Einen Anstieg (absolut wie auch in Prozent) verzeichnen hingegen psychische Krankheiten. Beides entspricht dem nationalen Trend. Die Veränderung bei den Geburtsgebrechen lässt sich gemäss IV mit dem medizinischen Fortschritt erklären.

Liste der Geburtsgebrechen wird überarbeitet

Per 2022 überarbeitet der Bundesrat die Liste der Geburtsgebrechen. Dies geschieht im Rahmen der Weiterentwicklung IV (WEIV). Die CP mit ihren Erscheinungsformen ist davon nicht betroffen. «Seit 1985 ist die Liste der Geburtsgebrechen unverändert geblieben», sagt Wälti. «Doch manche Beeinträchtigungen können heute einfacher und besser behandelt werden als früher. Andere waren früher gar nicht bekannt.»

40 Positionen sollen nach Aussage von Wälti von der Liste der Geburtsgebrechen genommen werden, wovon zehn Gebrechen den Begriff wechseln und 30 gestrichen werden. Neu in die Liste aufgenommen werden vier Ziffern. Dabei handelt es sich vor allem um seltene Krankheiten.