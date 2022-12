Nach Gesetzesänderung: Solothurner Freiwilligenprojekte gefährdet

Caritas und Co. Freiwilligenarbeit im Kanton Solothurn: Seit einer Gesetzesänderung sind verschiedene Projekte gefährdet Seit diesem Jahr sind im Kanton Solothurn für die Finanzierung von Freiwilligenprojekten die Gemeinden zuständig und nicht mehr der Kanton. Das klappe bisher gar nicht, beklagen verschiedene Institutionen. Selbst renommierte Projekte wie der «Co-Pilot» von der Caritas müssen wohl massiv eingeschränkt werden. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Beim Projekt Co-Pilot unterstützen Schweizerinnen und Schweizer freiwillig Flüchtlingsfamilien bei der Integration. Zvg

Wie viel ist die Freiwilligenarbeit wert? Ist es schön und praktisch, dass es sie gibt, aber dafür zu bezahlen, das kommt nicht in Frage? Oder lohnt es sich, dafür etwas Geld in die Finger zu nehmen – möglicherweise mit dem Hintergedanken, dass das Wegfallen von freiwilligen Projekten ein Vielfaches teurer werden könnte? Diese Frage werden sich die Solothurner Gemeinden in den nächsten Monaten stellen müssen.

Grund dafür ist eine Änderung des Sozialgesetzes, die per 2022 in Kraft getreten ist. Dabei ging es eigentlich nur darum, die Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden neu zu verteilen: Schuldenberatung, Selbsthilfe, Elternbildung und eben auch Freiwilligenarbeit: Wer ist für was zuständig (und bezahlt damit auch dafür)?

Doch als Folge davon kämpfen nun verschiedene Institutionen darum, ihre Freiwilligenprojekte am Leben zu halten. Gründe dafür werden von betroffenen Institutionen verschiedene genannt: Fehlende Strukturen, fehlende Zahlungsbereitschaft, vor allem aber fehle das Bewusstsein dafür, was Freiwilligenprojekte für einen Nutzen für die Gesellschaft haben.

Kapitel 1: Der Kantonsrat schwächt ein Gesetz ab

Da Freiwilligenarbeit in den Gemeinden geleistet wird, sollen sich auch die Gemeinden darum kümmern, so die einigermassen unbestrittene Meinung im Kantonsrat im August 2021. Einzig die SVP wehrte sich (erfolglos) mit dem Argument dagegen, das Ganze werde für die Gemeinden zu teuer.

Mehr zu reden gab damals im Rat hingegen die Frage, wie konkret man den Gemeinden vorschreiben möchte, Freiwilligenarbeit zu unterstützen. Der Vorschlag der Regierung ging ziemlich weit, was im Kantonsrat nicht gut ankam. Man entschied sich für eine schwammigere Formulierung.

Heute steht im Sozialgesetz schlicht: Die Gemeinden «fördern das freiwillige Engagement» und «koordinieren und vernetzen die Angebote sowie Projekte». Wie genau und was sich die Gemeinden das kosten lassen, ist ihnen überlassen.

Kapitel 2: Was ist institutionalisierte Freiwilligenarbeit?

Es geht dabei nicht um Freiwilligenarbeit im Rahmen von Nachbarschaftshilfen oder um die Abertausenden Stunden, die privat zum Beispiel für die Betreuung von Kindern oder Betagten aufgewendet werden.

Sondern es geht um institutionalisierte Freiwilligenarbeit. Vereinfacht ausgedrückt: Sämtliche grösseren Projekte, die organisiert und koordiniert werden müssen, bei denen allenfalls gewisse Weiterbildungen nötig sind. Und auch wenn die Freiwilligen bei diesen Projekten gratis arbeiten, so ist es all der Aufwand darum herum nicht.

Ein Beispiel hierfür sind die sehr ähnlichen Projekte Co-Pilot der Caritas und «Seite an Seite» des Roten Kreuzes. Freiwillige begleiten für eine gewisse Zeit Flüchtlinge, um ihnen bei der Integration zu helfen. Das kann Unterstützung bei der Suche nach einer Lehrstelle sein, bei den Behördengängen oder schlicht Hilfe, im Dorf Fuss zu fassen.

Der Hintergedanke dabei ist nicht nur ein menschlicher, sondern auch ein finanzieller. Jeder Flüchtling, der den Weg in die Selbstständigkeit schafft, wird nicht von der Sozialhilfe abhängig, im Endeffekt sparen die Gemeinden Geld.

Die Caritas vernetzt in etwa 60 Freiwillige pro Jahr mit Flüchtlingen, das Rote Kreuz etwa 40. Kostenpunkt: Rund 100'000 respektive 80'000 Franken. Mit diesem Geld werden Freiwillige gesucht, mit Flüchtlingen zusammengebracht, vor allem aber kosten die enge Begleitung und Weiterbildung der Freiwilligen Geld. Diese sind nötig, wenn Fragen auftreten wie: Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Wie grenze ich mich ab? Oder was tue ich, wenn jemand traumatisiert in die Schweiz kommt?

Kapitel 3: Die Suche nach einem Ansprechpartner

Bisher wurden diese beiden Projekte vom Kanton mitfinanziert. Und nun? Zuständig wären die Gemeinden. Und hier liegt bereits die erste Schwierigkeit, wie Fabienne Notter von der Caritas und Luzia Stocker vom Roten Kreuz unisono sagen. Denn Gemeinden gibt es 107 im Kanton, eine zentrale Stelle, die für die Finanzierung angefragt werden könnte, keine.

Am naheliegendsten wäre der Gemeindeverband VSEG, an den sich Caritas und SRK schliesslich auch gewandt haben. Die Verhandlungen seien sehr intensiv gewesen, sagen Notter wie auch Stocker, das Ergebnis je nach Blickwinkel nicht wirklich befriedigend.

Zwar konnten die beiden Projekte zumindest teilweise gerettet werden. Das hat allerdings einen ganz anderen Grund: Weil beide Projekte die Integration zum Ziel haben, haben sie aus einem anderen Topf Anspruch auf finanzielle Unterstützung.

Fabienne Notter. Zvg

Dieser Betrag wird aber zum einen um die 40'000 Franken pro Institution betragen – also knapp die Hälfte des aktuellen Budgets. Die Folge: Beim Roten Kreuz wird man das Projekt nicht weiter ausbauen können, obwohl es Bedarf gebe – auf der Warteliste seien 41 Personen.

Und bei der Caritas wird man wohl reduzieren müssen: «Wir kämpfen für den Weitererhalt von Co-Pilot», sagt Notter. Die Nachfrage sei riesig, die Erfolgsquote super. «Aber wenn wir keine Finanzierung in Aussicht haben, werden wir unser Angebot stark einschränken müssen.»

Und zum anderen ist mit dieser Lösung einzig die Finanzierung von Integrationsprojekten teilweise gesichert. Alle anderen Freiwilligenprojekte nicht. Und: Auch eine einheitliche Anlaufstelle für Organisationen gibt es damit noch nicht.

Thomas Blum. Hansjoerg Sahli

Der Aufbau einer solchen ist nicht geplant. Zwar würde der Gemeindeverband VSEG zur Verfügung stehen, falls eine einheitliche Koordination gewünscht würde, sagt Geschäftsführer Thomas Blum.

Aber eine Umfrage habe gezeigt, dass die Gemeinden die Freiwilligenarbeit selbst koordinieren und anbieten wollen. Sei es mit einer Stelle auf der jeweiligen Gemeindeverwaltung, oder aber, indem eine Drittstelle damit beauftragt wird. Institutionen, die freiwillige Projekte anbieten wollen, haben sich für die Finanzierung also direkt an die Gemeinden zu wenden.

Für Betroffene ist das keine gangbare Lösung: «Es liegt für uns schlicht nicht drin, auf jede einzelne Gemeinde zuzugehen», sagt Notter von der Caritas. «Es braucht enorm viele Ressourcen, auf diese Weise das Geld zusammenzukratzen.»

Kapitel 4: Was ist mit den Freiwilligen?

Eine zentrale Anlaufstelle für die Finanzierung von Projekten wäre das eine. Eine zentrale Vermittlungsplattform für Freiwillige etwas anderes. Wer einen Teil seiner Zeit für die Allgemeinheit einsetzen will, kann sich aktuell entweder direkt an Institutionen wenden, die solche Projekte anbieten. Oder aber er oder sie kann sich an die Koordinationsstelle der jeweiligen Gemeinde wenden –, wenn denn solche geschaffen werden.

Eine kantonsweite Vermittlungsstelle für Freiwilligenarbeit gibt es aber nicht. Bis 2020 hat diese Aufgabe Benevol, die Fachstelle für Freiwilligenarbeit, übernommen. Institutionen konnten sich dort registrieren, interessierte Freiwillige fanden auf einen Blick sämtliche Angebote und konnten so einfach vermittelt werden. Und Benevol wiederum beriet Institutionen zu Fragen rund um das Thema Freiwilligenarbeit und bot Schulungen an.

2020 musste die Geschäftsstelle aufgeben. Die Finanzierung war nicht länger gesichert. Wurde die Stelle bisher von Kanton und Gemeinden mitfinanziert, fiel mit der Zuteilung der Freiwilligenarbeit an die Gemeinden der Kantonsbeitrag weg (150'000 Franken im Jahr aus dem Swisslos-Fonds).

Und die Gemeinden? Ist geplant, die Geschäftsstelle mit einem finanziellen Beitrag wieder zu reaktivieren? Diesbezüglich sei ihm aktuell nichts bekannt, sagt Blum vom VSEG. «Es kann aber durchaus möglich sein, dass Gemeinden solche Dienstleistungen wieder in Anspruch nehmen.»

Dass Benevol überhaupt erst aufgeben musste, wird von Notter bedauert: «Benevol war unsere einzige Unterstützung in Sachen Freiwilligenarbeit. Ohne sie stehen wir schlecht da.» Dass eine Benevolstelle in Solothurn anders als in anderen Kantonen aktuell nicht finanziert wird, hält sie für geradezu haarsträubend.

Luzia Stocker. Hanspeter Bärtschi

Man sei von einzelnen Gemeinden bereits angefragt worden, ob man nicht eine solche zentrale Vermittlungsplattform aufbauen könnte, sagt Stocker vom SRK. Tatsächlich sei das durchaus eine Option. Aber sicher nur für den ganzen Kanton und nicht nur für einzelne Gemeinden. Und sicher nur, wenn die Finanzierung gesichert wäre. Stockers Befürchtung: Ist es zu kompliziert, sich freiwillig zu engagieren, melden sich potenzielle Freiwillige gar nicht erst.

Kapitel 5: Und wer bezahlt?

Für Caritas, SRK und Co. wird es bis auf weiteres darauf herauslaufen, bei den einzelnen Gemeinden um finanzielle Beiträge anzufragen. Ob es dann einen Beitrag gibt, entscheidet jede Gemeinde selbst. Vorgaben oder auch nur Empfehlungen gibt es nicht. Und sie sind auch nicht geplant. Blum vom VSEG: «Die Gemeinden entscheiden über die Art, den Umfang und die finanziellen Mittel selber nach ihren Bedürfnissen.»

Genau das ist es, was Stocker und Notter Sorgen bereitet. Die Gesetzesänderung ist noch frisch, erst seit einem Jahr in Kraft, zudem wurde eine Übergangszeit von zwei Jahren festgelegt, um die Freiwilligenarbeit neu zu organisieren.

Allenfalls brauche das Ganze auch noch etwas Zeit und werde sich möglicherweise in den Gemeinden etablieren, hofft Stocker. Sie befürchtet aber: «Gemeinden haben so viele andere Herausforderungen. Ich verstehe es, wenn das Thema Freiwilligenarbeit nicht zuoberst auf der Prioritätenliste steht.»

Notter wird noch deutlicher: «Ich sehe ziemlich schwarz. Es wird wenig bis gar kein Geld investiert werden in die Freiwilligenarbeit.» Mit mehreren Gemeindevertretern habe sie bereits geredet und immer wieder zu hören bekommen: Das Geld sei knapp, es müsse gespart werden, Freiwilligenarbeit habe keine Priorität.

Für sie ist klar: «Die Freiwilligenarbeit in die Zuständigkeit der Gemeinden zu geben, war ein politischer Fehlentscheid. Diese Probleme waren absehbar.» Man habe davor gewarnt, sei aber nicht erhört worden.

Kapitel 6: Wieso hat die Freiwilligenarbeit so einen schweren Stand?

Woran liegt es? Wieso hat die Freiwilligenarbeit offenbar so einen schweren Stand? In diesem Punkt sind sich Stocker und Notter einig: Es herrsche in der Bevölkerung ein falsches Bild vor. «Es gibt die Haltung, Freiwilligenarbeit sei gratis», sagt Notter. Man stelle sich darunter Nachbarschaftshilfen vor. Diese funktioniere ja auch tatsächlich ohne Strukturen sehr gut, ohne sie würde die Gesellschaft nicht funktionieren.

Notter: «Aber es gibt gewisse Ausrichtungen von Freiwilligenarbeit, die sind äusserst anspruchsvoll und brauchen eine Begleitung und Strukturen. Und das kostet.» Was diese Projekte aber für einen Nutzen für die Allgemeinheit haben, das werde in der Gesellschaft kaum gesehen.

