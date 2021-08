In Notsituationen und zur Entlastung im Sommer vermittelt die Caritas seit über 40 Jahren freiwillige Helferinnen und Helfer zur Unterstützung an Bergbauernfamilien. Der Bergeinsatz dauert mindestens fünf Arbeitstage. Die meisten Freiwilligen leisten Einsätze von ein oder zwei Wochen. Während dieser Zeit erhalten sie Kost und Logis auf dem Hof. Sie packen vom Stall bis zur Heuet überall an und nehmen am bäuerlichen Alltag teil. Die Landwirtschaftsbetriebe stellen sich im Internetportal vor, der Einsatzort wird vom Helfer respektive der Helferin ausgewählt. Da die Vermittlung aufgrund der Pandemie erschwert war, werden in den nächsten drei Monaten noch rund 600 Freiwillige gesucht. Der Bergeinsatz bietet die Gelegenheit zur Horizonterweiterung und ein abwechslungsreiches Kontrastprogramm zur Büroarbeit. Information und Buchung: www.bergeinsatz.ch