Camping in Gunzgen: Fast wie eine Suite im Hotel

Camping-Idylle Auf dem Römerhof in Gunzgen: Fast wie eine Suite im Hotel

Camping-Idylle zwischen den Kirschbäumen (siehe Zelt links): Auf dem Römerhof in Gunzgen hat man eine ganze Wiese für sich allein. Wenn’s nicht so trocken wäre, könnte man auch Feuer machen. Bruno Kissling

55 Franken für einen Stell- oder Zeltplatz und zwei Erwachsene sind ein stolzer Preis. Gerade auch, weil die Infrastruktur nicht zu vergleichen ist mit der eines Campingplatzes. Biotoilette, Grillstelle, Trinkwasser, Strom fürs Handy neben dem Hofladen, aber keine Dusche, kein Wi-Fi, kein Abfall. Dafür Natur und Ruhe.

Der Stellplatz liegt zwischen den Kirschbäumen auf einer riesigen Wiese, man ist für sich, kein einziger anderer Camper. Das ist das Angebot der Familie Büttiker auf dem Römerhof in Gunzgen. Seit über zwei Jahren führen die Brüder Christian und Simon gemeinsam den Hof. An Christians Seite seine Partnerin Daria Baumgart und ihr gemeinsamer Sohn Ben.

Kaum in der Verantwortung, haben sie den Betrieb um den Bereich Camping erweitert. Durch eine Freundin aus Willisau, die Nachbarn hatte, die ebenfalls auf Nomady.ch einen Stellplatz anboten, wurden sie auf die Plattform aufmerksam. Nomady ist eine Art Airbnb für Camper. Oder wie Gründer Oliver Huber sagt:

«Unser Ziel ist es, schöne Orte in der Natur auf nachhaltige Art und Weise zugänglich zu machen.»

Nicht die bekannten Touristenmagnete wie Eiger, Mönch und Jungfrau, Zermatt, die Stadt Luzern oder St. Moritz stehen dabei im Fokus, sondern «versteckte Perlen», wie es Huber nennt.

Die hochschwangere Daria Baumgart, ihr Mann Christian Büttiker und dessen Bruder Simon posieren vor der Feuerschale, die wegen der Trockenheit rein dekorativ ist. Bruno Kissling

Dank Campingboom lief es von Anfang an ziemlich gut

Wie diese hier in Gunzgen. Im Schatten der Kirschbäume sitzt Familie Wüthrich aus Burgdorf. Einige Nächte haben sie schon hier geschlafen, eine davon ziemlich stürmisch, wie Vater Florian erzählt.

Gemeinsam mit seiner Frau Ruth und den Kindern Sven, Sienna und Nelio verbringen sie insgesamt drei Nächte im Zelt. Um die 300 Franken koste der Aufenthalt für sie alle. Zu den 55 Franken pro Nacht für die Eltern kommen die reduzierten Abgaben für die Kinder sowie die Vermittlungsprämie für Nomady und die Kurtaxen.

Mit dem Angebot wolle man gerade auch touristische Randregionen fördern, so Nomady-Gründer Huber. Orte, die einen anderen Tourismus brauchen, das Stichwort ist Slowtravel. Das hat auch Daria und ihren Mann Christian neugierig gemacht. Sie sagt:

«Wir wollen uns stetig weiterentwickeln. Camping passt super zu unserem Betrieb und es ermöglicht uns, unser Angebot breiter abzustützen.»

Angefangen haben sie auch, weil ihnen der Gedanke gefallen habe, Menschen als Gäste zu empfangen, wie sie sagt. Und Christian ergänzt, sie könnten so den Leuten zudem die Landwirtschaft näher bringen, ihre Arbeit, ihre Herangehensweise.

Mit Freude führen sie ihre Gäste über den Hof. Eine Art Lobbyarbeit an der Basis. Das Nebengeschäft lief in den Sommermonaten von Anfang ziemlich rund. Corona und der durch das Virus ausgelöste Campingboom sei Dank. Und weil ihnen das alles gefiel, hätten sie als Familie selbst schon Nomady-Ferien gemacht, so Christian.

Familie Wüthrich aus Burgdorf im Schatten der Kirschbäume: Sven, Sienna und Nelio in den Armen seines Vater Florian sowie Mutter Ruth (v.l.). Bruno Kissling

«Wir haben wahnsinnig schöne Orte gesehen und uns auch in­spirieren lassen von den vielen schönen Details, die wir sahen», sagt seine Frau Daria. Eine massive Holzbank zum Beispiel oder schöne Lämpchen.

Erst kurz vor den Ferien auf die Plattform gestossen

Bis eine Woche vor Abfahrt mit dem Velo in die Ferien kannten Wüthrichs Nomady nicht. «Eigentlich schwebte uns genau so etwas vor. Ich hatte sogar schon überlegt, einen Bauer zu kontaktieren», sagt Ruth Wüthrich. Auf einem normalen Campingplatz ist – so kurzfristig und spontan wie sie unterwegs sind – in den Sommerferien auch kaum etwas zu finden.

In Gunzgen Ferien zu machen, daran hätte er kaum gedacht, so Vater Florian. Wenn man von der Gegend höre, denke man an die A1, Lastwagen und Verkehr. Aber nicht wirklich an Ferien. Bis sie auf dem Stellplatz der Büttikers ankamen. Jetzt sind sie begeistert. Die Kinder vom Hof, wo Sven auch schon ein frisch geborenes Kalb schöppeln konnte, von der Badi in Egerkingen, der Aare. Die Eltern von der Ruhe, der Natur, dem einfachen Leben. Kaum Mails, nur ausnahmsweise Netflix.

«Ein guter Weg, um kurz auszubrechen», so Florian. Und das gemeinsame Fazit: Eine Wiederholung ist wahrscheinlich.

Einst kritisierte der TCS das Angebot von Nomady, unterdessen hat er in die Camping-Plattform investiert. Der Campingboom hat zu Wildwuchs geführt. Es wurde wild gecampt, was teilweise nicht erlaubt ist. Gemeinden stellten Parkplätze als temporäre Stellplätze zur Verfügung. Zum Teil seien nicht mal Kurtaxen eingezogen worden, so Oliver Grützner, Leiter Tourismus und Freizeit beim TCS und damit unter anderem auch verantwortlich für die unterdessen rund 25 TCS-Campingplätze in der Schweiz. Das war im Sommer 2021. Die neue Konkurrenz durch Plattformen wie Nomady störte ihn prinzipiell nicht. Sie hätten sowieso nicht mehr Kapazität gehabt, waren während der Coronajahre über weite Strecken ausgebucht. Aber er kritisierte, dass nicht mit gleichen Ellen gemessen werde, also nicht die gleichen Regeln gälten. Da könnten Dinge gemacht werden, für die der TCS Baubewilligungen bräuchte und die deshalb nicht möglich seien. Heute sagt Grützner über Nomady: «Das ist ein zusätzliches Angebot, das die Camper beim Camping hält und oft auch eine ganz spezielle Klientel anspricht.» Leute, die auf einem normalen Campingplatz nicht glücklich würden, die Abgeschiedenheit suchten, Einfachheit. Man müsse diesem Bedürfnis auch Rechnung tragen, man wolle auch diese Leute abholen. Die Nische entdeckt und mit Nomady.ch bekannt gemacht hat Oliver Huber, ehemaliger Banker, 35 Jahre alt und Outdoor­freak . Vor zehn Jahren schon hat der ehemalige Firmenkundenberater der Schwyzer Kantonalbank eine Ausbildung zum Wildnisführer gemacht. In Alaska. Fast zwei Monate war er in der Wildnis unterwegs, lernte Gruppen zu führen, Essenplanung. Zehn Tage wanderten sie, dann paddelten sie 650 Kilometer bis in die Behringsee. Nomady-Idee entstand in der Wildnis Alaskas 2018, bei einem Wildnis-Trip, den er für vier Schweizer Kunden gemeinsam mit Fotograf und Mitgründer Paulo Decaro organisierte, kam ihnen die Idee. Als er zurückkam, kündete er seinen Job, nach drei Monaten hatten sie ein erstes Produkt online, sie fanden in ihrer Heimat Einsiedeln erste Anbieter, erste Kunden buchten, sie lernten. Heute findet man rund 550 Angebote auf der Plattform, er hat Innovationspreise gewonnen und beschäftigt rund zehn Mitarbeitende. Auch weil sein Angebot neue Unterstützer fand. Die Migros und der TCS investierten in seine Plattform. Er konnte sie von seinem Ziel überzeugen: «Schöne Orte auf nachhaltige Art zugänglich zu machen.» Unterdessen gibt es schon erste Angebote ennet der Grenze, für Huber ist der ganze Alpenraum denkbar, oder vielleicht sogar noch weitere Teile Europas. Wie gut und breit das Angebot auf Nomady ist, ist von Region zu Region, manchmal sogar von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Das liegt an unterschiedlichen raumplanerischen Vorschriften, aber auch daran, dass es immer noch Campingplatz-Anbieter gibt, die sie als Konkurrenz sehen. Die lobbyierten dann. Vielerorts aber trifft Huber auf offene Ohren. Kein Wunder, es sollen ja auch alle etwas davon haben: Gemeinden kassieren Kurtaxen, Stellplatzanbieter einen anständigen Lohn und die Kunden ein Naturerlebnis. (sel)

