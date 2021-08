Camping-Boom Hunderttausende Franken teure Wohnmobile neben einfachen Zelten: Der Camping-Boom führt zu neuen Konflikten Heute kämen auch Bankdirektoren auf den Campingplatz, sagt Christoph Burgherr, Betriebsleiter des TCS-Campings in Solothurn. Outdoor-Ferien boomten schon vor Corona, nach dem Lockdown ging die Nachfrage durch die Decke. Alle wollten raus – und traten sich irgendwann auf die Füsse. Die Reportage vom Campingplatz. Sébastian Lavoyer 25.08.2021, 05.00 Uhr

Simon Fankhauser und Renate Scheurer aus Bern sind erfahrene Zelt-Reisende. Da aber immer mehr Leute ohne Camping-Erfahrung auf die Zeltplätze der Nation drängen, entstehen neue Konflikte. Hanspeter Bärtschi / SZ

Gegen das Lachen von Christoph Burgherr hat die Sonne an diesem Donnerstag Mitte August keine Chance. Braungebrannt strahlt uns der Endvierziger an, als wir den TCS-Campingplatz in Solothurn betreten. Er erwartet uns mit seinem gelben Golfwagen, dem Gefährt des Betriebsleiters. Das ist sein Revier, sein Campingplatz, seine Leute, seine Gäste. «Es ist schon eindrücklich, was in diesem Jahr abgegangen ist», sagt Burgherr, «bei uns ist die Nachfrage regelrecht explodiert.»

Corona hat viele Branchen arg gebeutelt. Nicht die Campingplätze (siehe dazu Zweistoff). Im Gegenteil. Die Menschen hat es nach dem Lockdown im Frühling vor einem Jahr förmlich ins Freie gerissen. Burgherr ist eine Frohnatur, aber die Tatsache, dass er «seinen» Campingplatz diesen Sommer trotz schlechtem Wetter an manchen Tagen problemlos doppelt hätte belegen können, hellt seine Laune zusätzlich auf. Derweil die Sonne sich gelegentlich hinter der dichten Wolkendecke hervor kämpft. Auch das irgendwie passend zu diesem Sommer.

«Ausgebucht» – das Schild war diesen Sommer so oft am Eingang des Campingplatzes aufgehängt wie nie zuvor in der Geschichte des Campingsplatzes an der Aare. Wie hat dieser Boom die Atmosphäre auf dem Platz verändert? Warum kommen die Leute heute in Scharen? Und wer kommt? Diese Fragen treiben uns um. Und so nimmt uns Burgherr mit seinem gelben Golfwagen auf eine kleine Entdeckungsreise.

Der Reiseführer – vom Hotelmanager zum Zeltplatzboss

Christoph Burgherr ist seit drei Jahren Leiter des Campings in Solothurn. Zuvor arbeitete er unter anderem für das Hotel Dolder in Zürich. Hanspeter Bärtschi / SZ

Weisses T-Shirt, Blue Jeans, olivgrüne Chucks und braun gebrannt – Christoph Burgherr sieht man seine 49 Jahre nicht an. Genauso wenig wie seine Vergangenheit. Seine berufliche Laufbahn begann er mit einer Maurer-Lehrer, doch schnell wechselte er ins Gastgewerbe, arbeitete in Zürich an einer Bar, wurde Chef de Bar, machte die Hotelfachschule und arbeitete irgendwann in 5-Sterne-Hotels, bevor er in den Grosshandel wechselte, wo er verschiedene Kaderpositionen belegte.

Die Liebe brachte ihn auf den Campingplatz. Seine Partnerin lebt im Bucheggberg, arbeitet als Kanti-Lehrerin in Solothurn. Burgherr suchte etwas in der Nähe. Vor fünf Jahren bewarb er sich erstmals als Betriebsleiter des Campingplatzes in Solothurn, zog den Zweiten, bekam aber den gleichen Job in Bern-Eymatt. «Am Anfang war das schon eine fremde Welt», gesteht er. Eine Welt, an der er schnell Gefallen findet. Kaum Hierarchien, alle sind per Du, viel Freiheit, viel Selbstbestimmung. Vor drei Jahren kriegt er den Posten in Solothurn doch noch. Heute sagt er: «So einen Job würde ich nie mehr finden.»

Gemütlich Runde mit Hund: Die Aargauer Ehepaare Kernen aus Wettingen (vorne) und Flückiger aus Ehrendingen (hinten) haben sich in Solothurn auf dem TCS-Camping kennen gelernt. Hanspeter Bärtschi / SZ

1. Stopp – die Saisonniers

Saisonniers sind sie erst seit 2021, aber campen, das tun sie ein Leben lang. Vor allem Max und Priska Flückiger. Als sie das erste Mal zusammen campen gingen, vor 55 Jahren, da war er 23 und sie 18 Jahre alt. Ein Spatz-Zelt, ein Zelt wie aus dem Bilderbuch, schützte sie vor Wind und Wetter. Ein Jahr später heirateten sie, hatten zusammen drei Kinder und ersetzten das kleine Spatz-Zelt mit einem Hauszelt. Sie blieben zwei, drei Wochen an einem Ort, möglichst an einem Strand. Als die Kinder ausflogen, kam der Wohnwagen. «Wir sind zusammen durch ganz Europa gereist», erinnert sich Max. Schottland und England, genauso wie Südspanien und Portugal oder die Peloponnes.

«Wir haben unser ganzes Leben lang gecampt, das ist unsere Welt», pflichtet Priska ihrem Mann bei. Das Unkomplizierte, das Einfache hat es ihnen angetan. Ihre einzige Regel, als die Kinder dann selbst auf Entdeckungsreisen gingen und sie wieder freier waren: mindestens zweimal auf dem gleichen Campingplatz nächtigen. «Damit man den Ort auch ein bisschen spürt», sagt Priska. Und wenn es ihnen dann gefiel, dann blieben sie auch mal für eine ganze Woche. Letztes Jahr haben sie aber gefunden, es reicht, genug. Max sagt:

«Wir sind jetzt Senioren und mögen nicht mehr immer alles im Wohnwagen mitschleifen. Es ist auch wirklich feudal, einfach herzukommen und alles ist parat.»

Aber ja, nicht nur ihr Camping-Verhalten hat sich verändert. Campen ist zum Happening geworden. Oder wie Betriebsleiter Burgherr sagt: «Heute kommen auch Bankdirektoren auf den Campingplatz. Wir haben hier wirklich auf kleinstem Raum einen Querschnitt durch die Gesellschaft.» Der kommt nicht mit dem Zelt, sondern mit dem bis zu 300'000 Franken Wohnmobil. Unlängst, erzählt Max Flückiger, sei aus Deutschland eine Gruppe von um die zwanzig Phoenix-Reisemobilen hier aufgefahren. Das sind Kleinlastwagen, fahrende Häuser, manche gar mit Geschirrspüler an Bord. Jedes über 200'000 Franken teuer.

Traumhaft sei es sicherlich, in einem solchen Luxusgefährt zu nächtigen. «Aber es ist einfach nicht mehr das gleiche, für mich gehört es irgendwie dazu, dass man sein Geschirr zusammenpackt und irgendwo an zentraler Stelle den Abwasch macht», sagt Priska Flückiger. Überhaupt hat unter dem Camping-Boom die Kultur gelitten. Man merke, dass viele zum ersten Mal kämen. Sie sagt schmunzelnd:

«Die wissen dann halt nicht, dass man einander nicht über die Parzelle läuft.»

Mit am Tisch sitzen Paul Kernen und seine Frau Irene. Wie Flückigers kommen sie aus dem Aargau. Ihre Wohnung in Wettingen sei zwar ein kleines Schmuckstück, aber eben klein. «Der Balkon ist gerade mal zwei Quadratmeter gross», sagt Paul Kernen. Er macht kein Geheimnis draus, dass ihre Rückkehr auf den Campingplatz auch Corona geschuldet ist, der Enge des Lockdowns im Frühjahr 2020. Denn er hat zwar früher auch gezeltet, aber nach dem es ihn vor Jahrzehnten an der Sense verschiffte, liess er das Zelt einfach stehen.

Sie hätten dann zwar vorübergehend einen fixen Wohnwagen in Mauensee LU gemietet, wie seine Frau Irene sagt, «aber nicht lange, wir hatten ein eigenes Geschäft, mein Mann hat Musik gemacht, wir waren kaum je dort und haben dann alles wieder verkauft.» Während Flückigers seit Gründung des Campings 2002 nach Solothurn kommen (Max ist ein Heimweh-Solothurner), kommen Kernens seit über zehn Jahren zwei, drei Mal im Jahr hierher, um einen Cousin zu besuchen. Ebenfalls ein Saisonnier. Selbst einen fixen Wohnwagen haben sie sich auf diese Saison hin gegönnt.

Getroffen haben sich die befreundeten Ehepaare diesen Frühling erstmals. Ein Freund der Flückigers, ein Hausarzt, erkannte in Paul Kernen einen Patienten. Auch wieder eine dieser Geschichten, wie sie nur ein Campingplatz schreibt. Seither trinken sie regelmässig Kaffee zusammen, helfen sich beim Einrichten von Computer und Fernsehen, lachen, quatschen und geniessen die gemeinsamen Stunden.

2. Stopp – die Zeltler

Simon Fankhauser und Renate Scheurer aus Bern machten auf ihrer letzten Etappe vor der Heimkehr Halt in Solothurn. Ihre Velotour führte sie von Bern via Brienz, Zug, Zürich und nach Aarburg in die schönste Barockstadt der Schweiz. Hanspeter Bärtschi / SZ

Wir gehen weiter Richtung Westen. Vorbei an Kreisen aus Holzschnitzeln, Überbleibsel der Juli-Hochwasser, als hier einige Parzellen unter Wasser standen und die Aare nebenan über die Ufer trat. Zu hinterst auf dem Campingplatz hat es Platz für Zelte. Sie hätten doch immer wieder Velofahrer, die in Solothurn Halt machten, erklärt Burgherr. Leute wie Simon Fankhauser und Renate Scheurer, er Musiker und Tontechniker, sie ehemalige Lehrerin und seit kurzem Lehrmittel-Autorin. Verschwitzt und ausgepumpt treffen wir sie an. Eben sind sie von Aarburg nach Solothurn pedalt. Zelt aufstellen, Mätteli aufblasen, duschen – dann reden wir.

Vor über zehn Jahren sind sie aufs Zweirad gekommen, das heisst auf den Geschmack, mit dem Velo Urlaub zu machen. Bei ihrer ersten Reise nächtigten sie noch in Bed'n'Breakfasts, aber schon bald sattelten sie aufs Zelt um. Renate sagt:

«Es ist einfach praktisch, wenn man sein ‹Haus› immer gleich dabei hat.»

Und Simon ergänzt: «Irgendwann haben wir dann auch den Gaskocher mitgenommen, für den Kaffee am Morgen.» In der Schweiz, in der Loire, entlang dem Rhein bis an die Nordsee – sie haben zu zweit schon hunderte von Kilometern abgespult.

Was sie dieses Jahr erlebt haben, kannten sie zuvor nicht. Etappe 1 hätte sie von Bern nach Bönigen führen sollen. Auf den TCS-Camping am Anfang des Brienersees. «Fully booked» stand jedoch am Eingang des Campingplatzes, ausgebucht. Genauso zehn Kilometer weiter in Iseltwald. «Wir haben dann nach Brienz angerufen, um sicherzugehen, dass wir irgendwo schlafen können und mussten durchbeissen», erzählt Renate. Statt 60 wurdens mehr als 80 Kilometer und etliche Höhenmeter extra. Von da an riefen sie immer zuerst an, bevor sie losfuhren. Erstmals überhaupt seit sie Veloferien machen.

Via Brünig, Zug, Zürich, wo sie wegen anhaltendem Regen zwei Nächte in einem Hotel verbrachten, und Aarburg kamen sie nach Solothurn. Der letzte Halt vor der Rückfahrt nach Bern. Eigentlich würden sie gerne mal der Donau entlang fahren mit dem Fahrrad. Aber Corona macht das Reisen kompliziert – wie sie feststellen mussten, durchaus auch in der Schweiz. «Für zwei Velos und ein kleines Zelt hat es sonst immer und überall Platz gehabt, bis 2021 haben wir nie etwas reserviert», sagt Simon.

3. Stopp – die Glamperinnen

Anuschka Bürkli und Annina Hardmeier haben sich eine ganze Woche im Glamping-Zelthaus des Campings gegönnt. Sie kamen für eine Weiterbildung nach Solothurn und nutzten die Terrasse zum Lernen. Hanspeter Bärtschi / SZ

Dass sie zeitig für eine Bleibe schauen müssen, wurde Annina Hardmeier bewusst, als sie im Februar ein Glamping-Angebot für Pfingsten buchen wollte. «Überall war ausgebucht», erinnert sie sich. Die Woche Mitte August haben sie und ihre Kollegin, Anuschka Bürkli, dann im April klargemacht. Sie absolvieren in diesen Tagen die letzte von insgesamt 13 Blockwochen im Rahmen ihrer Ausbildung zu eidgenössisch diplomierten Einrichtungsplanerinnen in Selzach.

Glamping haben sie gewählt, weil sie so einerseits genug Platz haben (sie haben mehrere Zimmer und eine Terrasse) und sich ausbreiten können, andererseits haben sie aber auch eine eigene Küche im Zelthaus, können also durchaus auch sparen, wenn ihnen danach ist. Und, so Annina:

«Dusche und WC sind topp, es ist einfach wirklich schön ausgebaut.»

Camping-Erfahrung hat Anuschka mehr als Annina. Früher nahmen sie ihre Eltern mit auf Campingplätze, später zeltete sie mit der Schwester. Zuletzt aber hat es ihr Glamping angetan, die etwas luxuriösere Variante des Campens. Kleine Hütten, Fässer, fest installierte Zelthäuser und dergleichen. Das spart Zeit und Energie. Ganz praktisch, denn sie hat das Velofahren unlängst als ihren neuen Sport entdeckt

Geschafft hat sie es dieses Jahr zwar wohl aufs Velo, aber auf dem Campingplatz übernachtete sie nie. «Ich will das spontan machen. Aber Übernachtungsmöglichkeiten sind dieses Jahr so kurzfristig kaum zu finden», sagt sie. War sie mehrtägig unterwegs, so übernachtete sie also bei Freunden und Bekannten. Campen, das wollte die halbe Schweiz.

